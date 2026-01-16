「瘦瘦針」復胖快！專家授「1招」長期效果更佳

生活中心／尤乃妍報導

近來瘦身黑科技「瘦瘦針（猛健樂）」討論度高，許多用過的人都表示打完立刻有感，食慾降低，瘦身不用再靠意志力。但值得注意的是，猛健樂瘦得快，反彈也快，營養師廖欣儀分享，這種方法並不適用於所有人，一般人若想瘦身，可以從「調整生活作息」開始。









「瘦瘦針」停打馬上胖回來？專家建議普通人減肥「這樣做」就夠！

猛健樂瘦身並不適用於所有人，普通人想瘦身可嘗試改變生活習慣。（圖／翻攝自臉書＠欣儀的營養聊天室）

近來瘦瘦針討論熱度高，好處是瘦身快，不需動用意志力，不過營養師廖欣儀分享，這樣快速又被動的瘦身方式，只適用於有特定需求的族群。

猛健樂（瘦瘦針）

原本用途：第二型糖尿病治療

主要作用：降低食慾、延緩胃排空

瘦的方式：攝食變少

停用後：食慾可能回來，需留意復胖

風險：腸胃不適，需醫師評估

適合誰：特定族群的醫療選項之一

根據營養師高敏敏在臉書發布的貼文指出，以上族群應避免使用猛健樂。（圖／翻攝自臉書＠高敏敏 營養師）

那普通人想瘦身應該怎麼做？廖欣儀表示，只要從生活習慣著手，就能看見體態變化，較天然也不易復胖。

生活調整（飲食+作息）

核心做法：規律均衡飲食、學習控制份量、搭配運動良好作息

身體反應：血糖穩定、代謝慢慢回來

瘦的方式：代謝好，身體自動燃脂

長期效果：持續進行不易復胖，但停止控制時仍會復胖

附加好處：睡眠、精神、體力一起改善

適合誰：大多數想健康減脂的人

猛健樂是工具，生活調整是基礎，無論用什麼方式瘦身，都應經過專業諮詢找到最適合自己的方式，保持日常良好習慣，才能真正減脂成功。

原文出處：「瘦瘦針」停打馬上胖回來？專家建議普通人減肥「這樣做」就夠！

