「瘦瘦針」打完失明、膽囊壞死！美爆發大規模訴訟潮 台女慘停經...醫師揭關鍵
近年掀起「瘦瘦針」減重風潮，不少人宣稱使用後體重紛紛急速下降，在肥胖率極高的美國更高達3100萬人使用。不過近期美國有高達4400名使用者向藥商發起訴訟，稱使用後發生結腸破裂、喪失視力、膽囊壞死等嚴重副作用；也有台灣女性在使用後直接「停經」，掀起外界對於瘦瘦針的健康疑慮。
美國4400人使用瘦瘦針後發生嚴重副作用
《今日美國》報導，用來治療糖尿病、促進胰島素分泌延長飽足感的「GLP-1類藥物」，近年來被製作成用來快速減重的「瘦瘦針」，不過暢銷的背後，也嚴重副作用的風險。
自2023年起，已有4400名患者對藥商提起訴訟，其中高達7成5的民眾指稱，使用瘦瘦針後出現「胃麻痺」（gastroparesis），其餘還包含腸道阻塞、腸道破裂、腸麻痺、膽囊壞死、嚴重腸胃道併發症，甚至出現視力受損、腦病變等嚴重後遺症。
2大瘦瘦針生產藥廠：都有明確標示警語 專家看法不同
製作瘦瘦針的丹麥藥廠諾和諾德（Novo Nordisk）、美國藥廠禮來（Eli Lilly）均出面反駁相關指控，稱在商品上都有明確標示警語，稱「可能出現嚴重的腸胃道不良反應」，並表示將持續檢視相關資料，捍衛藥物的安全性。
部分受害者則主張，相關仿單並無強調回有死亡風險，且許多開立瘦瘦針的醫師，也沒有充分說明嚴重副作用風險須知，顯示出該產品並不謹慎。
相關議題持續延燒，維拉諾瓦大學（Villanova University）健康法教授魯奇曼（Ana Santos Rutschman）認為，訴訟關鍵在於是否能證明「藥物與特定傷害之間存在因果關係」、藥物警語內容是否完整，以及發布的時機點。
使用瘦瘦針後停經是保命 中醫師這樣解釋
中醫師周宗翰指出，近期觀察到不少女性患者在使用瘦瘦針後，紛紛出現月經延後、經期不規律，甚至短暫停經的情形，其原因並不是因為瘦瘦針會直接作用於子宮或卵巢，而是因體重快速變化，進而影響內分泌調節，導致女性生理節律遭打亂。
他進一步指出，從西醫角度來看，當女性在短時間內體重明顯下降，特別是體脂比例快速降低時，下視丘—腦下垂體—卵巢軸（HPO axis）會受到影響，大腦會判斷目前能量攝取不足、身體處於壓力狀態，進而抑制排卵功能，這種情況稱為功能性下視丘性停經。
女性的雌激素除了由卵巢分泌外，也有一部分來自脂肪組織，因此當脂肪快速減少，雌激素濃度出現波動，月經週期自然容易被打亂，就可能出現經遲延後、經血變少，甚至直接停經的狀況。
此外，減重過程中也可能伴隨著熱量攝取過低、睡眠不足，或導致心理壓力增加，種種原因也會讓壓力荷爾蒙（皮質醇）上升，進一步抑制排卵，讓月經變得更加不穩定。
若以中醫觀點解讀，則為「氣血跟不上」。周宗翰解釋，瘦瘦針抑制食慾，若長時間飲食量偏低，脾胃功能受影響，氣血生成不足，衝任二脈失養，月經自然延後或量少，減重中伴隨著的壓力，也會導致氣機不順，血行受阻，導致經期不規律。
弱勢體重快速下降、能量攝取不足時，身體也會優先保命而非繁衍，表現為腎氣暫時不足，月經就會被迫「按下暫停鍵」。
過度減重停經大多可調整 中醫師曝3症狀要特別注意
周宗翰提醒，上述多數經期紊亂狀況可以調節，需透過穩定飲食、調整壓力與作息，就能協助身體找回原本的節奏，不過若身體持續出現「停經超過3個月」、「明顯疲倦、怕冷、掉髮、頭暈」，或是「有備孕需求卻長期無排卵」，就應評估減重策略。
僥倖心態+醫師淡化風險=悲劇發生
醫師王姿允表示，種種風波也讓自己聯想到「減重手術」，她常常說應該抱著必死的覺悟，但死亡對於家屬或患者而言，只是0與1，很多人不管用藥、手術都抱著僥倖的心態，認為副作用不會發生在自己身上。
她也感嘆，若加上若醫師、藥師不斷「淡化手術與藥品的風險與副作用」，就可能讓患者把有死亡風險的手術，想像成只是一般的醫美手術，有致死亡風險的藥品也會被認為「用一輩子都很安全」，「就是這些悲劇發生的原因。」
王姿允提到，在她的認知裡，減重需要吃、喝的食物與水量都很大，而「減掉大體重」本身就伴隨流失肌肉跟脫水的風險，「所以一個會讓人噁心嘔吐吃不下喝不下的藥物，我真心會怕」，呼籲若真的要使用瘦瘦針的民眾，還是要注意可能的副作用，才不會為了減重賠掉健康。
