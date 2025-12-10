瘦瘦針「新藥」減重能力超狂？藥師：效果媲美手術非常期待





GLP-1類藥物（俗稱「瘦瘦針」）的減重方式引爆胖胖族瘋追，除了瘦身效用與副作用令人關注，醫師也陸續指出有不同功能，包括可能有抗癌（大腸癌）的潛力，還有藥師指出，透過新藥「瑞他魯肽（Retatrutide）」進行治療後，體重減少幅度「高達22.1%」，減重效果媲美手術令人期待！

瘦瘦針新藥減重效果顯著？

瘦瘦針相關新知，成為許多人熱烈討論焦點，除了名人醫師談減重心得與副作用，常透過粉專「藥師洪正憲-藥就趁憲」致力推廣正確醫療資訊的洪藥師，近期（11月）發文分享新藥「瑞他魯肽（Retatrutide）」在進行為期48 週的治療後的效果，竟能讓減重幅度提升高達到22.1%，洪藥師更接著表示，這項研究結果幾乎可以和「減重手術成效相媲美」。

副作用「腸胃不適」最常見

洪正憲藥師分享這則刊登於《內科醫學年鑑》（Annals of Internal Medicine）的研究，針對「非糖尿病成人」進行系統性文獻回顧和統合分析，揭示GLP-1 類藥物在減重效果與安全性的最新證據。

該項研究分析了26項隨機對照試驗，共納入15491名受試者，平均年齡介於34至57歲，身體質量指數（BMI）約30至41公斤／平方公尺，代表典型的過重或肥胖族群。

研究中使用藥物治療的時間，從16週到104週不等，所以用的藥物品項包括已上市3種藥物：

利拉魯肽（Liraglutide）：Victoza（胰妥善）、Saxenda善纖達。

司美格魯肽（Semaglutide）：Rybelsus（瑞倍適，目前唯一口服劑型）、Ozempic（胰妥讚）、Wegovy（週纖達）。

替爾泊肽（tirzepatide）：Mounjaro（猛健樂）。

其它還有9種開發中的GLP-1單效或多重共效藥物，以及上述提及減重效果顯著的新藥「瑞他魯肽（Retatrutide）」（效果非常令人期待）。

洪正憲藥師同時也提醒，這類減重藥物副作用，以「腸胃不適」最常見，相關症狀可能有噁心、嘔吐、腹瀉、便秘。儘管部分使用者因副作用停藥（0%–26%），但嚴重不良事件比例極低，約 0%–10%，並無明顯安全疑慮。

洪正憲藥師最後強調，即使研究結果顯示能有效幫助非糖尿病肥胖者減重，為肥胖治療提供新選擇，但仍呼籲大家，選用（瘦瘦針等減重藥物）時，仍需進行專業監測以及個別化評估（在專業醫療人員指導下使用）。

