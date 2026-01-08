「瘦瘦針」有效但非萬靈丹！ 牛津研究揭殘酷真相：體重復胖速度超驚人
近年廣受關注的「瘦瘦針」被視為快速減重利器，不少人仰賴藥物達成瘦身目標。然而，《英國醫學期刊》（The BMJ）近日刊出牛津大學一項最新大型研究指出，減肥藥的效果難以持久，一旦停藥，體重與健康效益會在兩年內迅速消失，甚至復胖速度遠高於一般減重方式。
根據《路透社》報導，該研究整合37項臨床試驗數據，共納入9,341名過重或肥胖患者，分析他們使用18種減重藥物後的長期表現。結果發現，患者停藥後平均每月體重增加約1磅（約0.4公斤），約在1.7年後體重就會回到治療前水準。而原先因藥物帶來的心血管健康改善，如血壓、膽固醇等，也會在停藥1.4年後逐漸消退。
值得注意的是，約半數研究對象曾使用GLP-1類藥物，包括效果較強的司美格魯肽（Semaglutide）與替澤帕肽（Tirzepatide），商品名稱分別為Ozempic（胰妥讚）、Wegovy（週纖達）、Mounjaro（猛健樂）與Zepbound。這些藥物初期減重成效顯著，但一旦停用，體重回升速度更快，平均每月增重約1.8磅（約0.8公斤）。
牛津大學資深研究員庫圖基迪斯（Dimitrios Koutoukidis）表示，雖然使用這類新型藥物的患者減重效果較大，但也因基準差距更高，復胖速度更為明顯，平均約在停藥後1.5年即回到初始體重，比其他藥物略快。
研究也揭示一項關鍵警訊：無論使用何種藥物減重，停藥後的體重回升速度普遍快於僅靠飲食控制與運動等「行為管理計畫」達成的減重方式。研究團隊推測，這是因為藥物停止後，人體原有的肥胖生理機制會迅速「重啟」，導致反彈效應加劇。
牛津大學飲食與人口健康專家潔布（Susan Jebb）指出，大多數肥胖患者的問題涉及基因與代謝因素，因此更需長期、持續性的支持療程，而非短期藥物干預即可解決。「這類藥物雖然有效，但不是萬靈丹。」她強調，唯有結合健康生活型態與醫療管理，才能達成真正穩定的體重控制。
