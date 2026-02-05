「瘦瘦針」爆大規模訴訟！ 數千人胃麻痺、胰臟炎 已釀17死





近年風靡的「瘦瘦針」在美國已引發大規模訴訟。家醫科醫師王姿允4日指出，隨著使用人數攀升，針對藥品製造商的提告也同步增加。據《今日美國》（USA Today）報導，自2023年以來，已有約4400名患者對相關藥廠提起訴訟，原告年齡橫跨18至87歲。多州並案審理中，主張的傷害以嚴重胃腸道問題為大宗。

家醫科醫師王姿允4日在《王姿允醫師。我的無齡秘笈。》粉專上發文，訴狀指出，約75%原告主張出現「胃麻痺」（gastroparesis，亦稱胃輕癱或胃排空延遲），部分被診斷為嚴重或永久性「胃癱瘓」（stomach paralysis or gastroparesis）。另有人發生腸阻塞、結腸破裂需手術，約8%出現嚴重嘔吐需住院。除常見的噁心、嘔吐、腹瀉、便秘外，也有眼睛與神經併發症案例，如突發性視力喪失、新的色盲或眼部血流中斷（NAION）、視神經喪失等。

廣告 廣告

其他被列舉的不良反應還包括深靜脈血栓或肺栓塞（有死亡案例）、壞死性胰臟炎、膽囊損傷導致切除、營養不良併發症、術中肺吸入，甚至胰腺癌等。英國亦通報逾千例胰臟炎（pancreatitis）案例，包含17例死亡。

製藥公司如諾和諾德（Novo Nordisk）與禮來（Eli Lilly）則強調，產品已通過美國食品藥物管理局（FDA）審查，標籤載明已知風險（如胃腸不適），整體安全性在臨床與觀察研究中被認為良好。但部分原告認為仿單未充分強調死亡風險，且開立處方時未被清楚告知。

王姿允表示，在判決結果下來前，很難說明到底是「減重」的副作用還是「藥物本身導致」，但一般無藥物飲食減重沒有強迫胃延遲排空的副作用，也不擔心會脫水（藥物會吐可能造成水喝不下去）。她強調胰臟炎、膽結石、胃腸副作用、吸入性肺炎，都跟「 #強迫吃不下喝不下」有強烈關聯。

她寫道：「在我的認知裡，減重需要吃下去喝下去的食物跟水量都很大，『減掉大體重』本身就伴隨流失肌肉跟脫水的風險，所以一個會讓人噁心嘔吐吃不下喝不下的藥物，我真心會怕」。

王姿允表示「美國是2023到現在累積上千受害者，台灣的GLP-1減重針才剛開始瘋不久，還是要注意可能的副作用，才不會為了減重賠掉健康」。她建議醫師完整說明副作用、縮短療程並審慎劑量；民眾也應理解「FDA通過不等於零風險」。台灣近來GLP-1（類胰高血糖素胜肽-1）減重針使用增加，更需留意潛在副作用，避免為了瘦身賠上健康。

（封面示意圖／翻攝Pexels）

更多東森財經新聞報導



韓人瘋打瘦瘦針！ 「1產業」出大事 1月倒了70家

她打瘦瘦針大出事！ 空腹12小時「殘渣滿腹」 醫曝驚悚畫面：胃癱瘓了

「瘦瘦針」非萬靈丹！ 牛津研究揭殘酷真相