「瘦瘦針」爆紅 醫：自行施打復胖快 恐有嚴重副作用

所謂「瘦瘦針」近來爆紅，被視為快速瘦身法寶，不少名人跟風嘗試，許多民眾甚至網購自行施打。彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師杜思德今天(25日)表示，「瘦瘦針」是醫師處方藥，自行購買施打有安全疑慮且易復胖，若施打劑量過高，還可能出現嚴重副作用，恐不吃不喝導致急性腎衰竭。

「瘦瘦針」強勢攻佔減重市場，隨著「瘦瘦針」熱度攀升，網路上開始出現非法代購等亂象，日前甚至一度傳出缺貨。

彰化基督教醫院內分泌新陳代謝科醫師杜思德25日受訪表示，所謂「瘦瘦針」是含有腸泌素藥物的注射型減重針劑，主要機制是抑制食慾、延緩胃排空，以達到減重效果。目前市面上有3款「瘦瘦針」，包括每日施打的「善纖達」，以及每週施打的「週纖達」、「猛健樂」。

廣告 廣告

杜思德指出，「瘦瘦針」為醫師處方藥，民眾應至醫院的減重中心，由醫師調配藥物與劑量，才不易出現副作用，另外搭配飲食調整與生活型態改變，一個月可減2至3公斤，且不易復胖，但甲狀腺髓質癌患者及孕婦則不建議使用。

杜思德表示，民眾若自行購買來路不明的「瘦瘦針」，難以確保產品品質，且若施打劑量過高，雖然可在短時間內快速減重，但也可能導致嚴重副作用，包括嘔吐、腹瀉等，甚至引發急性腎衰竭。他說：『(原音)第一個，它的藥品來源，它是藥、不是商品。第二個，它到底是不是真貨不知道。第三，它的劑量要調整，他打的劑量會不會打也不知道，所以有些人會打完不吃不喝一個禮拜，那很容易會急性腎衰竭，所以這種東西還是要醫師開藥指導才能用，不能自己去外面什麼日本進口那些，那個都很危險。』

杜思德強調，「瘦瘦針」價格不菲，他建議民眾若有減重需求，應透過醫師、藥師、營養師等團隊指導，進行計畫性地瘦身，才能正確使用、健康瘦身，而非一時興起自行購買施打，花錢又傷身。