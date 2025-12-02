「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南

最近瘦瘦針話題超夯，這種原用於治療第二型糖尿病的腸泌素藥物，一度傳出賣到缺貨，世界衛生組織WHO更在1日首度發布用藥指南，因為肥胖已是世界各國的共同敵人。

世界衛生組織秘書長譚德塞表示，「肥胖是當今最嚴峻的公共衛生挑戰之一，全球目前有超過10億人正受肥胖影響，這個數字預計在2030年前將翻倍。」

世衛指出，肥胖就是病，而且嚴重起來要人命。

譚德塞說明，「肥胖是一種慢性、會反覆發作的疾病，會促發心臟病、糖尿病和某些癌症，去年全球共有370萬人死於肥胖相關疾病。」

市面上的瘦瘦針名稱五花八門，包括胰妥善、週纖達、和猛健樂，成份都是模擬人體自然生成的腸泌素GLP，藉此通知大腦吃飽了、延緩胃部排空還有控制血糖。

世衛今（2025）年9月已將這類藥物列入糖尿病高風險群的基本藥物清單，1日最新指南，更建議孕婦除外的成年肥胖患者長期使用。

譚德塞說道，「但我必須強調，僅靠藥物無法解決肥胖危機，肥胖是一種複雜疾病，需要全面且終生的照護。」

世衛強調，腸泌素藥物能助數百萬患者降低風險，但再神的瘦瘦針都不能取代健康飲食和規律運動。

世衛也坦承，就算腸泌素藥物迅速增產，估計到2030年，最多只有滿足不到1成的肥胖患者，呼籲各國政府強化管理、公平定價，避免進一步擴大貧富差距，或者讓市面上出現劣質產品。