瘦瘦針+連續血糖監測器1+1效果大於2

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧（中）表示，透過瘦瘦針結合+CGM兼顧控糖、減重及護心腎。（記者蔡清欽攝）

▲奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧（中）表示，透過瘦瘦針結合+CGM兼顧控糖、減重及護心腎。（記者蔡清欽攝）

59歲鄭先生48歲時被診斷出第二型糖尿病，長期嚴格飲食控制與複方口服藥物治療，2023年健檢發現曾有無症狀腦中風情形，去年更出現微量蛋白尿，腎功能進入慢性腎臟病第三期，醫師建議保留具腎臟保護效果的口服排糖藥，加上低劑量瘦瘦針（腸泌素），以兼顧控糖、腎臟與心血管保護，目前僅需每週最低劑量的瘦瘦針，糖化血色素穩定，微量蛋白尿消失，腎功能穩定，身形呈現結實體態，讓他自在地維持生活品質。

廣告 廣告

奇美醫院內分泌新陳代謝科主治醫師彭瓊慧表示，俗稱「瘦瘦針」的腸泌素，不僅在減重界掀起熱潮，更是糖尿病友保護心血管與腎臟的神隊友。透過腸泌素結合連續性血糖監測器（CGM）產生一加一大於二的效果，原本需要數月才能穩定的血糖，現在最快在兩週內就能精準達標，打造出「快速、精準、可調整」的控糖模式。

彭瓊慧說明，腸泌素之所以被稱為「瘦瘦針」，是因為臨床上有卓越的減重效果，最初是為治療糖尿病研發，其降血糖效果通常在施打後第一天即可見效。她說，若第二型糖尿病人同時有過重或肥胖問題，應優先考慮腸泌素，因為體重控制是控糖的核心。若病人本身就是心血管疾病高風險族群（如曾中風、心肌梗塞、裝心臟支架），使用腸泌素可降低未來心血管事件與死亡風險；特定腸泌素甚至能改善蛋白尿、延緩慢性腎臟病、降低洗腎風險。

她也提醒，腸泌素並非萬能。對於年紀較大、糖尿病病程較久、胰臟已無足夠胰島素分泌能力的病人，即使使用腸泌素，其降糖效果有限，仍需胰島素輔助。此外，若使用腸泌素前已經長期血糖控制不佳的口服藥病人，胰臟功能可能因高血糖受損，使腸泌素效果不佳。

彭瓊慧說明，2026年美國糖尿病學會指引也建議，不論病程長短，醫療人員應建議所有糖友使用連續性血糖監測器，來追蹤與改善血糖控制。這種模式將傳統「每季調整」的慢節奏，優化為「即時精準」的新型態，特別適合生活步調繁忙的現代臺灣人。