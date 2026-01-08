「瘦瘦針」非一勞永逸！ 英國研究揭「停用復胖速度快4倍」

「瘦瘦針」被許多人視為輕鬆減重的一大利器，但英國一項研究顯示，部分停止使用瘦瘦針等減重藥物的人，1.7年內就會回歸到原來的體重，且回歸的速度比傳統的減重方式還快了4倍。

有研究指出，停用瘦瘦針後，1.7年就會恢復原來體重。圖／路透社、美聯社

許多人為了變瘦無所不用其極，除了靠最原始的運動和飲食控制外，也有民眾選擇倚賴當今正流行的「瘦瘦針」來達到效果。但根據牛津大學主導，發表於《英國醫學期刊》的研究發現，患者在停藥後，平均每個月會復胖0.4公斤，預計在停藥後1.7年內就會恢復到治療前的體重。

研究指出，停藥後平均每個月復胖0.4公斤。圖／路透社、美聯社

這項該試驗彙整了37項臨床試驗，9341名受試者的資料，涵蓋18種不同的減肥藥物。研究還提到，無論治療期間減重幅度多寡，跟傳統的飲食控制或運動等減肥方法比較，停用藥物後的體重回升速度，幾乎快了四倍；且減重藥物對心血管跟血壓，以及膽固醇所帶來的改善，在停藥後約1.4年內也會回復到原先的水準。

國際中心／陳毓麟 編譯 責任編輯／陳俊宇

