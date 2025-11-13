「瘦瘦針」龍頭諾和諾德高層在川普的記者會上昏倒 CEO接受專訪 ：口服版瘦瘦針將是重大的創新

「瘦瘦針」龍頭諾和諾德大藥廠執行長Doustdar接受專訪談公司在減肥藥和糖尿病藥上的發展策略。（圖片來源／翻攝自CNBC）

美國總統川普11月6日在白宮舉行記者會，宣布與大型藥廠達成一項重大協議，將降低包括諾和諾德（Novo Nordisk，NVO，即紅遍全球的瘦瘦針製造商） 大藥廠全球熱銷的減重藥物 Wegovy 和糖尿病藥物 Ozempic 在內的產品價格，並擴大肥胖症治療在美國的可近性。然而，這場原本應該是歷史性的政策宣示，就在白宮宣布消息的關鍵時刻，川普2公尺外一名諾和諾德高層突然昏倒。

廣告 廣告

這場戲劇性的中斷，更讓外界關注來自丹麥的諾和諾德藥廠如何面對川普對藥價政策的回應，當然，諾和諾德也和台積電一樣，已經計畫把最熱銷的減肥藥「瘦瘦針」Wegovy在美國製造，因為在川普眼中，美國人需要的瘦瘦針，和美國人需要的AI晶片一樣重要，都應該在美國製造。

白宮協議與市場衝擊，馬拉松的緊迫轉折

美國總統川普將此協議譽為對抗肥胖症的勝利，承諾這將為數百萬美國人帶來可負擔的治療。該協議的達成，象徵著美國政府對抗高藥價的重大突破，特別是針對市場價值數十億美元的 GLP-1 類藥物。

11月6日白宮降藥價記者會舉行到一半，在諾和諾德執行長Doustdar旁的副總裁突然昏倒。（圖片來源／翻攝自FOX電台）



然而，這項強制性的價格調整，對於正處於高速擴張期的諾和諾德來說，無疑是一次巨大的戰略考驗。執行長Doustdar在此前（剛好在白宮記者會前1天）接受《CNBC》專訪中曾公開承認，若要大幅降低美國藥品價格，公司必須實現銷量翻倍才能保持收支平衡。他當時將美國市場的拓展形容為一場「馬拉松，而非短跑」，強調需要時間來完善資產和可負擔性。

核心聚焦與併購，降藥價之下如何擴大滲透率

執行長 Doustdar表示，他將公司重新鎖定於糖尿病和肥胖症兩大核心領域，並積極透過超過 70 億美元的併購行動，獲取如 Metera 等能與其現有產品線互補的資產。 Doustdar 曾堅稱，併購並非是對內部研發線缺乏信心，而是為了解決這兩個領域數億人未被滿足的需求。

Doustdar對《CNBC》說，美國市場仍有巨大的未開發潛力：在 1 億肥胖症患者中，只有約 3-4 百萬人正在接受治療。公司為此積極與 CVS、Costco 等零售巨頭建立「直接面向消費者」（DTC）的戰略合作，以期擴大藥物的可及性和市場規模。白宮的價格協議，雖然增加了營收壓力，但同時也透過政府力量擴大了保險覆蓋和市場潛在銷量，反而可能加速 Doustdar 期望的市場擴展，儘管是以一種高壓的方式實現。

看好口服藥物未來，「瘦瘦針」將出現口服版本

無論價格風暴如何，Novo Nordisk 最大的長期價值仍繫於其產品線的創新。Doustdar 在訪談中將即將問世的口服型肥胖症藥物（Wegovy in a pill）稱為一個「巨大的變革者」。他強調，這將是首次實現口服藥物的療效可以與注射劑相匹敵，徹底改變患者的治療體驗。

他還自豪地指出，這款口服 GLP-1 產品將是第一個在美國製造、服務美國人的同類產品。除了肥胖症，公司正深入研究其主力藥物 Semaglutide 對肝臟、腎臟和心血管等共病症的積極影響，並將其用於阿茲海默症的高風險研究。 Doustdar 堅信，只要公司持續進行這些劃時代的創新，就能在全球範圍內透過產品的優異價值來維持其市場地位，抵消部分價格壓力。

一邊發展市場，一邊對公司內部變革

在白宮協議的巨大不確定性降臨之前，諾和諾德已先發制人地完成了內部調整。公司啟動了涉及裁員 900 人的大規模重組計劃，目標是到 2026 年節省 80 億丹麥克朗。Doustdar 透露，該重組已在創紀錄的速度下完成約 95%，目的是應對競爭阻力和銷售增長放緩，並將釋放的資源重新投入到未來的研發投資中。

這種果斷的內部準備工作，為公司提供了應對外部壓力的緩衝。此外，儘管董事會發生重大變動（前執行長回歸擔任主席），Doustdar 仍強調，現任和即將上任的領導層都支持他作為執行長的任命和新聚焦的策略。這表明公司領導層的穩定性仍在，但他們現在必須面對一個更嚴峻的現實：如何在履行價格協議的同時，保持其驚人的高增長率，並繼續為下一代藥物提供資金。

(原始連結)





更多信傳媒報導

台灣「洗腎王國」危機 中醫揭慢性腎病調理關鍵：脾虛、腎虛是根源

紡拓會50周年》經長端出460億護航、碳費打兩折 助紡織業迎戰關稅風險

天母豪宅沒住過持有11年增值3千萬 開價8折讓利成交

