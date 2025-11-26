瘦瘦針8成使用者BMI正常 醫：體態管理朝精準減脂前進

綺色佳診所院長張高榮指出，未來減脂趨勢，將朝向「微創、精準、有效、安全性高」方向。（李念庭攝）

現代人越來越重視體態管理，據統計，瘦瘦針主流使用者並非肥胖患者，超過8成銷售來自BMI值正常的自費市場。醫師指出，未來減脂趨勢，將朝向微創、精準、有效、安全性高方向，比起傳統抽脂或副作用大的溶脂療程，局部減脂新藥有望帶來新突破。

國健署調查指出，台灣男性每2人就有1人、女性每3人有1人過重或肥胖，是糖尿病、代謝症候群、高血壓等疾病的重要危險因子。國人10大死因中，就高達7項與肥胖密切相關，體重管理已成為全民健康關鍵課題。

不過，隨體重管理市場熱度攀升，民眾「減重」不再只是為了健康，更延伸到外觀曲線和身材管理。據統計，瘦瘦針的銷售超過8成來自BMI值正常的自費市場，主流使用者並非肥胖患者，而是追求體態管理的族群。

蒼藍鴿吳其穎醫師說明，脂肪又分為內臟脂肪與皮下脂肪，內臟脂肪會影響健康，但比較好減；皮下脂肪如小腹、蝴蝶袖，不影響健康但很難減，抽脂手術風險高、溶脂針又會有發炎反應及副作用，這時就需要局部減脂新藥輔助。

綺色佳診所院長張高榮指出，近年GLP-1R類藥物興起，透過抑制食慾與延緩胃排空，達到減重治療，但停藥後9成以上會出現復胖問題。且現代人並非單純追求體重下降，不少非肥胖者，也有局部線條修飾、管理身形的需求，如手臂、腹部或大腿。

張高榮指出，傳統局部減脂，抽脂手術有明顯效果，但風險高、恢復期長；體外冷凍溶脂或雷射溶脂等非侵入療程，安全性較高，卻需多次治療，且可能造成紅腫、發炎等副作用。隨著減脂新藥CBL-514臨床開發，未來將有望達成局部精準雕塑，達到體態管理、精準減脂。

張高榮說明，此藥並非透過破壞細胞膜造成壞死，而是讓脂肪細胞自然死亡，最終被身體自然代謝吸收。過程中不會引起發炎或壞死，因此修復期短、不影響皮膚彈性，也避免抽脂後常見的凹陷問題。醫界對CBL-514寄予厚望，期盼該藥早日上市。

不過，此藥仍在臨床試驗階段，在局部減脂領域，今年7月已獲美國FDA核准啟動三期臨床試驗；體重管理領域，與Tirzepatide（瘦瘦針）聯用，最新動物實驗展現出色療效，預計明年向美國FDA提交二期IND。

