瘦身市場進入精準減脂時代 國人肥胖危機 男5成過重 女3成

專家解析，未來減脂趨勢，將邁入「微創、精準、個人化」方向。 （記者戴淑芳攝）

記者戴淑芳∕台北報導

根據國健署最新調查指出，台灣男性中每2人就有1人過重或肥胖；女性則為每3人中有1人；專家提醒，肥胖對健康的影響不容忽視，專家解析，體重管理趨勢已從「減重」邁向「精準減脂」。

根據藥廠簡報，瘦瘦針的銷售超過80%來自BMI正常的自費市場，顯示主流使用者並非肥胖患者，而是追求「身形管理」的廣大族群。

綺色佳診所院長張高榮指出，近年來GLP-1R類藥物興起後，透過抑制食慾與延緩胃排空，讓減重治療快速普及，但停藥後高達9成以上會出現復胖問題。

廣告 廣告

然而，現代人追求的是局部線條修飾，例如手臂、腹部或大腿，而非單純的體重下降。因應近年大眾審美及需求的轉變，未來的減脂趨勢將朝向「微創、精準、有效且安全性高」的方向，也象徵體重管理邁入新時代。

張高榮指出，GLP-1R類藥物不僅改善了糖尿病患者的血糖控制，也意外掀起體重管理的新潮流。比起體重機上的數字，「過多的脂肪」對健康的危害更是不容忽視。

隨著減脂新藥CBL-514的臨床開發推進，市場期待其能與GLP-1類藥物形成互補應用，共同構築「內外兼顧」的體態管理策略，象徵瘦身正式進入「精準減脂」的新時代。

張高榮指出，CBL-514並非透過破壞細胞膜造成壞死，而是啟動脂肪細胞的「細胞凋亡」機制，讓脂肪細胞自然死亡，最終被身體自然代謝吸收，在短時間內促使脂肪組織產生變化，療效及安全性在臨床數據顯示優於抽脂手術等其他治療方式，「這個過程就像蝌蚪的尾巴慢慢消失，不需要外力破壞。」醫界普遍對CBL-514寄予厚望，期盼該藥能早日上市，為局部減脂療程帶來全新突破。