瘦身市場進入精準減脂時代 國人肥胖危機 男5成過重 女3成
記者戴淑芳∕台北報導
根據國健署最新調查指出，台灣男性中每2人就有1人過重或肥胖；女性則為每3人中有1人；專家提醒，肥胖對健康的影響不容忽視，專家解析，體重管理趨勢已從「減重」邁向「精準減脂」。
根據藥廠簡報，瘦瘦針的銷售超過80%來自BMI正常的自費市場，顯示主流使用者並非肥胖患者，而是追求「身形管理」的廣大族群。
綺色佳診所院長張高榮指出，近年來GLP-1R類藥物興起後，透過抑制食慾與延緩胃排空，讓減重治療快速普及，但停藥後高達9成以上會出現復胖問題。
然而，現代人追求的是局部線條修飾，例如手臂、腹部或大腿，而非單純的體重下降。因應近年大眾審美及需求的轉變，未來的減脂趨勢將朝向「微創、精準、有效且安全性高」的方向，也象徵體重管理邁入新時代。
張高榮指出，GLP-1R類藥物不僅改善了糖尿病患者的血糖控制，也意外掀起體重管理的新潮流。比起體重機上的數字，「過多的脂肪」對健康的危害更是不容忽視。
隨著減脂新藥CBL-514的臨床開發推進，市場期待其能與GLP-1類藥物形成互補應用，共同構築「內外兼顧」的體態管理策略，象徵瘦身正式進入「精準減脂」的新時代。
張高榮指出，CBL-514並非透過破壞細胞膜造成壞死，而是啟動脂肪細胞的「細胞凋亡」機制，讓脂肪細胞自然死亡，最終被身體自然代謝吸收，在短時間內促使脂肪組織產生變化，療效及安全性在臨床數據顯示優於抽脂手術等其他治療方式，「這個過程就像蝌蚪的尾巴慢慢消失，不需要外力破壞。」醫界普遍對CBL-514寄予厚望，期盼該藥能早日上市，為局部減脂療程帶來全新突破。
其他人也在看
別再喝「這類飲品」！哈佛大學證實：恐讓早死風險增9％
現代人飲食精緻化，出現許多「超加工食品」，像是含糖飲料、蛋糕或是火腿等，雖然好吃，卻容易造成身體損害，甚至可能導致過早死亡！腎臟科醫師江守山指出，政府應該嚴厲打擊這類食品，因為根據研究分析，這類食品被推估與約14％的過早死亡有相關性。此外，哈佛大學追蹤證實，經常飲用含糖飲料會讓風險增加約9％！三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
女星狂喝「1飲品」慘糖尿病前期！醫喊：它是澱粉加糖
藝人唐玲2019年被診斷出罹患胃癌第四期，歷經8次化療，最近她坦言，她4年前就盡量少喝甜的飲料，但每天都喝大杯的燕麥奶咖啡，最近進入糖尿病前期，因此，自此後只喝黑咖啡。醫師邱筱宸表示，燕麥奶的主要熱量來源是碳水化合物（澱粉與糖），且液體吸收快，升糖指數高。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
尿尿順了卻「高潮沒半滴精液」 攝護腺肥大最嚇人副作用！
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 排尿是順暢了，怎麼變「空包彈」高潮時沒有精液射出！55歲的陳先生就一度遇到這樣的狀況，長期有解尿不乾淨、用力解尿以及尿流速極慢等問題的他，診斷是攝護腺肥大，且體積約50cc（正常為20cc，約一個核桃大小），就醫拿了藥，雖然排尿順暢了許多，卻出現逆行性射精和鼻塞等副作用，調整藥物後仍未能改善，最終決定接受攝護腺拉開手...匯流新聞網 ・ 1 天前
中國老翁「便秘10多天」腸道堵死！口腔突「噴出1物」醫搖頭了
國際中心／巫旻璇報導中國廣東深圳一名高齡男子長年深受便秘折磨，一直沒有特別在意，直到近日腹部脹痛到難以忍受，被家人緊急送往醫院，才驚覺病情已惡化。醫療團隊檢查後發現，他並非單純便秘，而是因為罹患乙狀結腸癌導致嚴重腸道阻塞，必須立即動手術，未料在麻醉插管的過程中，由於腸道完全被穢物塞死，導致腸內容物逆流至胃部，最終從口腔溢出。民視 ・ 1 天前
腳潰瘍遲遲未好！電子業女主管罹糖尿病傷口竟「半個棒球大」險截肢
罹患糖尿病竟險截肢。59歲的電子業女主管陳女士的糖尿病控制不佳，導致足跟潰瘍難改善，傷口一度有「半個棒球大」且深可見骨，曾被醫師建議膝下截肢，讓她焦慮萬分，後來到亞東醫院治療，經「血循再灌流」手術合併脂肪幹細胞治療，再加入PRP（自體血小板生長因子）輔助，成功保住足部、避免截肢危機，並重拾自力行走能力。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
煮錯害營養流光！高麗菜護胃、防癌 譚敦慈揭「2關鍵」健康加倍
高麗菜熱量低，還富含纖維質，有助於排毒、護胃。「無毒教母」譚敦慈提醒，高麗菜含有「維生素U」，幫助保護胃黏膜，但烹煮若過於高溫，恐破壞營養素，建議料理時將高麗菜切得細一些、稍微放置幾分鐘，有助硫化物釋出，且烹煮不要過頭，以保留完整營養。三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
43歲女頭暈確診腎臟病末期！「睡覺同時洗腎」成功找回生活節奏
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】43歲黃女士3個月前因「天旋地轉」嚴重頭暈，送至衛福部彰化醫院急診，遭診斷為末期腎臟病，必須馬上住進加護病房洗腎。在病危之際，她一度選擇傳統的血液透析方式洗腎。後來在病情穩定後，她因無法每週頻繁往返醫院洗腎，與醫師討論血液透析與腹膜透析的特性後，改採腹膜透析（Peritoneal Dialysis, PD）方式，利用晚上睡覺時間，在家完成治療，讓洗腎融入生活，成功兼顧生活彈性與健康。 「血透vs.腹透」洗腎怎麼選？醫：關鍵在「醫病共享決策」 負責收治病例的彰化醫院副院長陳殷正表示，一般的洗腎患者多透過血液透析，也就是每週到醫院3次，使用機器交換毒素和水分，另一種洗腎方式是採腹膜透析，主要是自行在家，操作導管清潔及透析藥水進入腹腔，交換毒素和水分後，再將藥水引流出來。 因大部分患者怕自行操作腹膜透析過程有疏失，陳殷正副院長指出，多數患者還是會選擇到院進行血液透析。不過，他提到，腹膜透析因為可自行決定洗腎時間，如果可以透過「醫病共享決策」，讓洗腎者與醫師一起參與治療過程的討論與決策，是可行的治療方式。 從血液透析轉夜間腹膜透析 找回工作與生活彈性 彰化醫院腎臟健康醫療網 ・ 1 天前
唐玲挺過4期胃癌重生 4年每天喝「1飲料」讓血糖狂飆
鬼門關前走一遭！女星唐玲2019年罹患胃癌第4期，她挺過8次化療與兩次重大切除手術，終於成功抗癌。今天（11／30）唐玲以大使身分出席「2025抗癌健康嘉年華派對」，在松菸4號倉庫開講，第一次公開這幾年與病魔共存的心路歷程，不過她也提到這4年每天都喝「1飲料」，讓她血糖狂飆，甚至罹患糖尿病前期。太報 ・ 9 小時前
訪日突感冒怎麼辦？ 染病旅客揭「神救援」就醫開藥
日本流感疫情提前爆發，單周通報病例數暴增至19萬6895人，20歲以下年輕族群占比高達80%！有民眾在日本旅遊期間突然重感冒，發現一項便利的線上看診服務，可直接與會說中文的醫師視訊看診並取得處方藥，費用僅約新台幣2000元起，比到日本診所看診便宜一半。醫師分析，此波疫情迅速升溫可能與A型H3N2病毒「K分支」多處基因變異有關，民眾應儘速接種疫苗做好防護。TVBS新聞網 ・ 11 小時前
41歲瘦護理師無三高竟中風！睡眠不足、壓力成隱形推手
現代人工作繁忙，生活壓力大，中風不再是中老年人的專利。一名41歲護理師身材纖細、無三高，卻因頭痛一個月就醫，診斷為腦中風，長期勞累和睡眠不足是主因。中天新聞網 ・ 19 小時前
它是功能性食物！降血糖、血壓、血脂、護腸道：趕快吃起來
火龍果給人「高纖、低熱量」的印象，但營養師薛曉晶表示，研究已證實，紅肉火龍果的健康效益驚人！從血糖、血脂、慢性發炎，到心血管健康與腸道菌相平衡。紅色火龍果富含膳食纖維、鎂、磷、鐵等礦物質含量，都勝於白肉品種，且因富含多酚、類黃酮及甜菜紅素等植化素，都是超強抗氧化劑。她建議，民眾今天就開始食用！三立新聞網 setn.com ・ 17 小時前
煮菜用油藏風險！「1款油」恐刺激癌細胞生長 專家曝5招降低風險
平常做菜、煎蛋、炒青菜時用的食用油，其實跟健康有很大的關聯。最新一項研究卻給醫界敲了警鐘，如果日常生活中吃下太多Omega-6脂肪酸，可能會讓侵略性極高的「三陰性乳癌」長得更快。腎臟科醫師江守山特別提醒，大家平常挑油、用油量真的不能隨便，此外，營養師也補充說明不同脂肪酸的差別，並提供更安全的烹調方式，希望能協助民眾避免落入「容易發炎」的體質，降低癌症風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
這水果超威！抗發炎、護心臟、護腸道：吃了2小時後見效
蔓越莓常與「泌尿道健康」劃上等號，營養師薛曉晶表示，近年研究顯示，它也能抗發炎、保護心血管健康及腸道菌相平衡上。她並表示，近年來的科學研究證實，真正有助益的是「天然蔓越莓全果、純蔓越莓汁，或經過標準化的全果粉」，而非市售添加香料、果糖的蔓越莓飲品。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
別再長期堆積壞情緒！8種癌症竟是你自己憋出來的
悲傷誰人知，痛苦吞腹內～高敏敏營養師今（30）天表示，你知道嗎？壞情緒如果長期堆積在心裡，不只會讓免疫力失衡，還可能提高罹癌風險！她製作圖表帶大家看看哪些癌症與情緒有關。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
蔓越莓能治尿道炎？泌尿醫揭「正確吃法」：錯了慘得糖尿病
泌尿道疾病發生率頗高，坊間常聽聞蔓越莓汁可降低泌尿道感染的風險，泌尿科醫師陳鈺昕表示，近年研究發現，由於市售蔓越莓汁含糖量高，要達到有效預防的效果，反而會使糖尿病等慢性病的風險上升，民眾應選擇未加糖的原汁，或服用蔓越莓萃取物的補充品。三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
獨家／健保給付「億元罕藥」惹議！醫師、網友轟：壓縮其他病的健保資源
天價罕病藥明（12/1）起納入健保給付！「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，每劑要價近1億元，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。對此，各界看法兩極。有醫師認為，「健保花費一億元讓7歲死亡，變成20歲死亡，值得嗎？」但也有醫師認為，AADC罕病者是因為運氣極差所致，「健保理應救助這種誰都可能倒楣罹患的疾病！」三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
常當成胃炎拖到變胃癌！ 醫搖頭：常被誤認為消化不良
胃癌長期位居國人十大癌症死因之一，2024年已奪走約2,200條性命，其中男性發生率約為女性的兩倍，早期常無明顯症狀，若出現食慾不振、上腹悶痛、體重減輕、黑便或吞嚥困難等警訊，應立即就醫檢查。中天新聞網 ・ 12 小時前
「地圖一片紅通通」日本流感再擴大！林氏璧曝「病毒分支」嘆疫苗白打嗎
不少民眾會飛日本旅遊，不過近期日本流感個案數激增，除了疾管署署長羅一鈞提醒，流感國內雖降溫，但日本疫情快速升溫「快達到高峰了」，呼籲民眾出國前務必要先打好打滿流感疫苗；也有醫師示警，5週前日本流感疫情每家醫療機構平均通報患者數為3.26人，上週37.73，現在已經增加到51.12人的高點了，「有39個都道府縣超過警報的30人，地圖上一片紅通通，是很廣泛的流行。」（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
蘇丹紅只是一小角！引起全身慢性發炎還有「他們」 揭排毒飲食與習慣
蘇丹紅（Sudan Red）為「人工合成」的化學色素，原本用在油漆、鞋油、地板蠟、汽油裡，因更紅、更便宜、更好賣，被添加於辣椒粉、調味料、甚至美妝保養品，包括去年調味料爆蘇丹紅色素，17日歐萊德、綠藤生技等14家業者化粧品被檢出含有蘇丹4號；對此中醫師陳啟志指出，人工色素會對人體產生危害，不過這只是冰山一角，真正引起人體發炎反應的包括日常生活中接觸物品及空氣。鏡報 ・ 13 小時前
鮪魚、鯊魚含高量重金屬汞！醫警告：恐致大腦永久損傷
重金屬汙染已成為現代人健康的隱形威脅，謝炳賢醫師提醒應減少食用高汞魚類，「汞」若在體內累積過量，會對大腦和小腦造成不可逆的損傷，導致視覺、聽覺障礙，並引發記憶力衰退與認知功能下降。中天新聞網 ・ 1 天前