瘦身6公斤、剪去習慣瀏海 60歲之前伊能靜要全力成為自己

伊能靜將不久後的60歲前視為關鍵轉折，而非衰退起點。（翻攝自微博）

女星伊能靜與中國演員秦昊結婚，常在社群平台分享生活感悟，27日她發表長文，論及自己年齡、人生階段與自我成長的轉折，引發不少網友共鳴。她同時透露，近期成功瘦身6公斤，並剪去留了十年的長瀏海，從內在到外在都迎來全新狀態。

伊能靜在文中引用一段關於「人生只有三次躍進機會」的文字，直言對她影響深刻。該段文字指出，第一次躍進，多發生於25至35歲，卻往往因年輕時的情感依附與猶豫不決而錯失；第二次則落在35至45歲，因婚姻與育兒壓力，被生活瑣事不斷消耗；而第三次，則是在60歲之前，當孩子長大、人生輪廓逐漸清晰，終於能擺脫外在牽絆，全力成為自己。

廣告 廣告

57歲的伊能靜坦言，60歲對她而言已不再遙遠，為了迎接這個她視為「最關鍵的躍進時刻」，她主動做出改變，不僅改變多年未變的髮型，也透過調整飲食、規律運動與皮拉提斯訓練，成功瘦下6公斤，讓身心同步進入更好的狀態。更提到這一次不再選擇被消耗，而是勇敢站進人生的「漩渦中心」，全力迎向屬於自己的可能性。

更多鏡週刊報導

短劇男神遭爆吸毒多次被捕 主動尿檢曬無犯罪證明遭譏「文盲式洗白」

潘迎紫臉書帳號離奇消失一週 親曝驚魂過程：像被關進黑暗隧道

和愛人同穿Calvin Klein 情人節內衣好親密