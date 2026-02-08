療傷止痛 光復重拾安心日常

從去年11月開始，慈濟北區人醫會走進光復鄉，展開「安心關懷義診」，陪伴鄉親走過災後不安與焦慮。如今階段性任務完成，邀請鄉親們一起溫暖相聚，見證陪伴歷程。3個月以來，醫療團隊提供多科義診，並主動到府關懷行動不便的長者，而鄉親的信任也讓團隊更有信心，義診結束後交棒在地團隊，讓這份關懷持續延續，陪伴光復鄉回到安心日常。

「最近感到很驚慌嗎 會啊，洪水突然來 不知道水會來。」

災後的惶恐還沒完全散去，陪伴鄉親把心安住下來。從去年11月開始，北區慈濟人醫會走進光復鄉義診，如今階段性任務完成，愛的接力，正要繼續。

廣告 廣告

北區慈濟人醫會副召集人 李嘉富：「我們透過今天，在花蓮慈院這邊，負責在這個地方 當地的當區的，醫療心理復健資源的窗口，我們也會在今天的過程當中，把我們看到後續 持續有需要，繼續關懷協助的，正式地交接轉介給他們，讓關懷愛的心理醫療不會中斷。」

「用力都可以，我們這邊非常多的醫生你放心。」

3個月以來，北區人醫會每周六、日提供多科義診，包含身心醫學科、骨科、復健科、牙科、眼科、中醫科，以及精油芳療，針對行動不便、無法外出的長者們，他們主動到府往診

「上次有來看診記得嗎 今天拿藥來。」

把醫療與關懷送到家中。

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「一共有800多位，這邊的鄉親過來看，災後創傷症候(群)方面，我們總服務的這些，護理人員跟醫師，平均一次 大概都有30多位，所以這樣的一個陣容，他們可以說是(北區人醫會)，30年來(首度) 以前是走入深山，這一次走入災區 做這樣的接棒，非常非常感恩他們。」

「因為我們是一家人，相依相親彼此都感恩。」

天氣很冷，大家的心卻很暖，義診的感恩會，邀請鄉親見證這段陪伴歷程。

光復鄉親 沈先生：「我今年已經快80歲了，80歲還像囝仔一樣，因為我們在災區，就像小孩子被照顧一樣，我們光復所有的災民，說實在內心的那種感謝，不能用語言來表達。」

「哪裡不舒服嗎。」

從鏟子超人進駐，到災後心理重建，這一路的陪伴從未停歇，也祈願新的一年，鄉親們都能慢慢找回笑容。

「愛在光復 。」

更多 大愛新聞 報導：

育成伴學有成 歲末圍爐話溫馨

歲末相聚南台灣 照顧戶冬令圍爐

