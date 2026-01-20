療癒可愛的小點心！草莓生乳布雪

草莓生乳布雪(Bouchée)

Bouchée為一種法式小點心，基礎材料只有蛋、糖、麵粉。因為沒有添加其它濕性食材，有點像餅乾又像蛋糕的口感，通常會搭配鮮奶油霜或果醬，加上當季水果也很棒。做法十分簡易，失敗率極低，是很快速就能完成的可愛點心～

食材

雞蛋(冰的), 1個份

細砂糖, 20g

低筋麵粉, 25g

玉米粉(見小撇步), 5g

糖粉, 適量

檸檬汁(或白醋), 3g

鮮奶油霜 動物性鮮奶油, 50 可爾必思發酵乳(可改糖3g）, 15g 檸檬汁(可略), 3g



料理步驟





步驟 1：玉米粉和麵粉一起秤好後攪拌混合一下，糖也秤好後從冰箱取出雞蛋，小心地分蛋，務必保持蛋白純淨，不能有水份或油脂沾染，烤箱以上下火180度預熱。





步驟 2：1 蛋白高速打出粗泡，加入檸檬汁和1/3的糖。2 出現一些膨度，蛋白會黏著在攪拌棒上時，再加入1/3糖。3 膨度更為明顯，蛋白霜可拉起但會垂落，加入剩下的糖，改成中低速慢慢打發。4 打發至乾性發泡，攪拌棒慢慢拉起，尖端呈現直立的尖角，用最低速再打20秒，讓質地均勻，然後加入蛋黃低速打10秒。





步驟 3：1 蛋黃混合好的狀態，仍然十分有光澤。2 將粉類篩入。3 用刮刀輕輕翻拌混合，勿過度混拌，大致有混合好，看不到粉粒即可。4 裝入擠花袋中。





步驟 4：從中心先擠出一個圓，周圍再擠出5個圓，擠好後可用牙籤稍微畫幾圈讓尖端撫平，然後灑上少量的糖粉(注意！灑糖粉不能省略，否則表面會沾黏，且表皮口感不會酥香)。





步驟 5：放入烤箱中層烤7-9分，表面呈現金黃有微微裂開的狀態，即可出爐，放涼之後再小心地從烘培紙上剝下。





步驟 6：鮮奶油霜所有材料都要是冰的，加在一起打至全發，尖端呈現尖角狀，如果打發困難，下面可墊冰塊幫助。





步驟 7：烤好的布雪背面擠上鮮奶油霜，加上切片或切塊的草莓，再蓋上也擠上鮮奶油的另一片即完成。





步驟 8：表面也可以撒少許防潮糖粉裝飾。





步驟 9：小小的一口一個，酸甜清新的草莓超對味的～

小撇步

▫️玉米粉可以等量換成低筋麵粉，惟加入少許玉米粉口感會比較鬆軟，也可以用馬鈴薯澱粉(太白粉)。

▫️蛋糕體比較甜，鮮奶油霜的糖量有略減，使用可爾必思則是酸酸甜甜，依喜好及便利性可自行決定。

▫️一盤若擠不完，剩下的放入冰箱冷藏，等烤好的快出爐就可以準備擠下一盤，但烤盤要換一個，或是原本的要降溫一下，再沖冷水擦乾後使用。

