小熊花環菠蘿麵包

將菠蘿麵包製作成小熊造型~孩子非常喜愛

食材

麵包麵團一份, 270克

菠蘿皮 低筋麵粉, 80克 糖粉, 40克 蛋黃, 一顆 無鹽奶油, 50克 自製香草精, 少許

菠蘿皮增色增香 原味菠蘿皮>奶粉, 1小匙 可可味菠蘿皮>可可粉, 1小匙



料理步驟





步驟 1：先製作菠蘿皮~依序將軟化的無鹽奶油與過篩糖粉用電動打蛋器拌勻~加入蛋黃拌勻~香草精拌勻~加入低筋麵粉拌勻~將麵團分為兩份~每份約90克左右~分別加入一小匙可可粉與一小匙奶粉~成為原味與可可麵團冷藏至少一小時備用~**使用時~若天熱怕菠蘿皮很快軟化難操作~可以在菠蘿皮下墊一個保冰袋~防止軟化



廣告 廣告



步驟 2：麵團(這次用製作吐司的麵團~食譜為吳寶春師傅的金牌吐司)分為40克(頭部)6份~5克(兩個耳朵用)6份~





步驟 3：菠蘿皮分為~25克(頭部)6份~5克(給兩隻耳朵用)6份~將菠蘿皮完全包覆麵糰頭部耳朵均如此~要記得將耳朵麵團與耳朵菠蘿皮自行分為兩分!!





步驟 4：耳朵朝外~放於24公分戚風管模做發酵~若無可以拿可入烤箱的鍋具或烤模取代





步驟 5：33度約50分鐘至兩倍大





步驟 6：入烤箱180度16分鐘上色出爐





步驟 7：放涼後~再用巧克力畫上眼睛與鼻子即完成

小撇步

*270克麵糰可用150克麵粉的食譜比例製作~因每個食譜比例不同所以重量會有點差異!!

*若天熱怕菠蘿皮很快軟化~可以在菠蘿皮下墊一個保冰袋~防止軟化

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：療癒可愛！小熊花環菠蘿麵包

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號