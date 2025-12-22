療癒可愛🎄耶誕小樹擠花餅乾

耶誕小樹擠花餅乾

一次可以品嚐到抹茶,可可兩種風味的可愛擠花餅乾,應景的製作成耶誕樹的造型,🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

食材

無鹽奶油, 50克

糖粉, 40克

雞蛋液, 10克

低筋麵粉, 65克

馬鈴薯澱粉(太白粉), 10克

可可粉, 1/2小匙

抹茶粉, 2/3小匙

料理步驟





步驟 1：開始製做餅乾麵糰:室溫軟化無鹽奶油與過篩的糖粉一起攪打鬆發,可以用手持攪拌機,調理機甚至是直接手持攪拌器拌勻



步驟 2：之後加入蛋液,攪打均勻





步驟 3：拌入低筋麵粉與馬鈴薯澱粉,將麵團拌勻,之後將麵團分成1/3份以及2/3份1/3份加入可可粉,2/3加入抹茶粉分別拌勻,分別為可可以及抹茶麵糰





步驟 4：放入擠花袋中,搭配花嘴使用,這次花嘴使用Wilton 1M當然只要是開放口狀態(開口較大的)的花嘴(星狀菊花狀多鋸齒狀)都可以使用





步驟 5：烤盤上墊上烤紙或烤布甚至是矽膠墊,擠上耶誕樹造型,擠花方式可以看影片連結https://youtu.be/Tp-5jJEKJPo入爐烘烤上火150度,下火130度,烘烤15分鐘即可出爐,出爐待涼之後





步驟 6：因為是耶誕樹,需要點雪花感,所以想要有雪花感的話,可以溶解一些白巧克力,在樹的頂端沾上





步驟 7：加點糖飾,星星雪花或彩色珠珠,可愛的耶誕小樹即完成

