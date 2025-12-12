療癒可愛麋鹿巧克力杯子蛋糕
麋鹿巧克力杯子蛋糕
耶誕腳步近了!製作這款已經在IG連看了兩年的麋鹿造型點心,搭配巧克力口味的杯子蛋糕,這款杯子蛋糕跟之前那款口感有些不同,之前那款口感較綿密,這款較輕盈!
食材
蛋黃糊
蛋黃, 4顆
葡萄籽油, 45克
鮮奶, 70克
低筋麵粉, 55克
可可粉, 20克
蛋白霜
蛋白, 4顆
細砂糖, 55克
檸檬汁或白醋, 少許
料理步驟
步驟 1：用燙麵法製作>將油與鮮奶入鍋中,加熱至60-65度 **油的部分:花生油.麻油.橄欖油氣味強烈的油不建議，我ㄧ般較常用玄米油，葡萄籽油，酪梨油，其實只要是氣味淡又家中好取得的即可
步驟 2：加入過篩的低筋麵粉以及可可粉拌勻
步驟 3：之後分三次加入蛋黃,每加一次拌勻,再加入下一次,直到蛋加完*燙麵完成拌好是柔軟的!不是乾硬的!
步驟 4：拌勻狀態是非常絲滑有點流動性!低落會有摺疊,摺疊2-3秒消去!蛋黃糊完成
步驟 5：蛋白霜製作:蛋白加檸檬汁或白醋,砂糖分三次,高>中>低速,打至濕性偏乾性發泡(可提起長尾巴,尾端小彎鉤狀)且蛋白霜非常光澤有亮度
步驟 6：先拿1/3打發的蛋白拌入蛋黃糊中,仔細拌勻
步驟 7：之後再將拌勻的麵糊倒回蛋白霜中拌勻
步驟 8：入模,七分滿,我使用馬芬紙模,需要放在金屬膜中(如照片),製作10-12個杯子*杯子直徑7.5公分，高4公分，底部5公分大小
步驟 9：烤箱中放一杯水(體積小烘烤時間長壁面蛋糕體乾燥),蛋糕放中下層,漸進式烤溫烘烤,烤箱預熱110度!110度16分鐘120度10分鐘130度10分鐘150度10分鐘160度10-13分鐘*我的烤箱是無上下火的德國B牌烤箱,所以溫度只有一個!!出爐橫躺放涼
步驟 10：準備裝飾:這次裝飾9隻麋鹿,扭結餅乾18個(我用大的),白色一般大小m&m18個做眼睛,迷你m&m,紅色一個(Rudolph鼻子用),咖啡色8個(其他麋鹿鼻子用)超市買的巧克力棉花糖9個鼻子底座
步驟 11：裝飾:先將餅乾背面塗上融化的巧克力,分別2點鐘與11點鐘斜放餅乾,在下端放上巧克力棉花糖,之後放上白色m&m當眼睛(融化的巧克力作沾黏)以及鼻子
步驟 12：最後用融化的巧克力點上眼珠子即完成
步驟 13：麋鹿隊伍出現了
若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！
完整食譜這邊看：療癒可愛麋鹿巧克力杯子蛋糕
台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號
其他人也在看
一人減脂餐／冬天吃這個最好！僅300大卡「高鉀水煮菜」暖身又消水腫
初冬夜裡來一鍋熱呼呼的水煮菜，暖身、低卡又有飽足感。「高鉀水煮鍋」約300多大卡，食材天然簡單，邊吃邊暖還能幫助消水腫。姊妹淘 ・ 11 小時前 ・ 發起對話
一鍋到底方便上菜！義式蕃茄牛肉蔬菜湯
義式蕃茄牛肉蔬菜湯(一鍋到底真方便!) 這款湯品是我們家很受歡迎的菜色之一，加入大量蕃茄和蔬菜熬煮的湯，滿滿都是營養的精華，牛肉我加的不多，主要是用來提昇味道，喜歡吃肉的話，多加一點也可以的，...iCook愛料理 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
多層次美味！蓮藕肉餅
蓮藕肉餅 (雞胸肉) 用雞胸肉自己打成雞絞肉做了蓮藕肉餅，一般常見多用豬絞肉，用雞肉代替也很好吃呢！這次用食物調理機打雞絞肉，真的很方便一分鐘即搞定，肉團也富有黏性，不需要再用雙手摔打出彈性。...iCook愛料理 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
在地老字號薑母鴨，炭火慢熬溫體鴨肉，湯頭濃郁甘甜
以炭火慢熬鴨肉，湯頭濃郁甘甜，除了經典薑母鴨，還有酸菜白肉鍋物可選擇，菜單豐富，有招牌醬燒鴨肉飯、香蔥麵線、和野菇嫁鮮肉...等，飲品別忘了點杯招牌酸梅湯。Yahoo奇摩旅遊網友投稿 ・ 16 小時前 ・ 發起對話
營養又美味！雙色山藥排骨湯
雙色山藥排骨湯_電鍋料理 山藥的營養價值高，用它來煮湯，既養生又美味。用電鍋輕輕鬆鬆煮出一鍋保健全家人的好湯♪★ 食材 豬小排, 400g 紫山藥, 100g 白山藥, 100g ...iCook愛料理 ・ 1 天前 ・ 發起對話
超狂價格重返台灣 Jeep Wrangler「藍哥」預售209.8萬起！Compass、Cherokee「切肉機」蓄勢切入市場
總代理寶嘉聯合正式宣布美系越野品牌重返台灣市場！挾帶純正美式、美產的經典車款Wrangler抵台，雙車型預售價209.8萬起，並且預計將在2026年第2季陸續交付，更預告將有Compass與號稱「切肉機」的Cherokee陸續登場，提供更多元豐富的購車選項！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前 ・ 4
賴佩霞女婿僅結婚1年「換心失敗」過世 她淚喊：這麼好的年輕人...
【緯來新聞網】藝人賴佩霞今（11日）透露，小女兒的外籍丈夫Kevin日前不幸過世，過世主因是「換心失緯來新聞網 ・ 17 小時前 ・ 39
昔被台灣封殺4年！金像獎影帝「擺地攤求生」遭警驅趕：沒人敢用我
梁家輝是香港影壇的大咖影帝，曾參演過許多經典作品，其中成名代表作《垂簾聽政》中飾演咸豐皇帝，更在1984年一舉奪下香港金像獎影帝。日前他接受大陸節目「見非凡」專訪，回顧成名與低潮，坦言曾因被封殺而無戲可拍，甚至不得不擺地攤維持生計。他強調：「演員沒有爛角色，只有爛戲。」三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 145
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 12
如何對付日本巨星大谷翔平？ 波多黎各GM幽默「比4」笑翻全場
體育中心／綜合報導MLB美國職棒洛杉磯道奇巨星大谷翔平先前宣布代表日本參加經典賽，如何對付大谷翔平成為各隊都在探討的問題，將在明年經典賽擔任波多黎各GM的大聯盟435轟名將貝爾川（Carlos Beltrán）今天在冬季會議接受媒體採訪，則是幽默回應。FTV Sports ・ 18 小時前 ・ 13
墨國擬課新關稅 台廠不妙…技嘉、華碩等恐受波及
墨西哥國會10日表決通過，2026年起將對未與墨國簽署貿易協定的亞洲國家，課徵5%至50%不等關稅，台灣也恐列入課稅名單...聯合新聞網 ・ 2 小時前 ・ 2
4種杯子不要用！小心釋放毒物傷大腦、重金屬中毒 這種陶瓷杯也NG
喝水也可能會中毒？有些杯子可能含有鉛、鎘等重金屬物質，毒素會溶解在液體中，喝下去會導致腹痛腹瀉，嚴重的話甚至會損害神經系統，小心不要選錯杯子！ 近日有茶藝師「漫仔說茶」在《小紅書》中發文，指出幾健康2.0 ・ 1 小時前 ・ 1
19歲就當媽！李千娜再婚黃尚禾「罕曬全家福照」 一家五口全曝光
李千娜出道18年，昨（6）日晚間在台北國際會議中心（TICC）舉辦首次大型個唱「入戲」，邀請女兒顧穎擔任嘉賓，母女倆相互凝視、眼眶泛淚，首度同台飆唱令人動容。活動結束後，她特地釋出一家5口的溫馨合照，包括丈夫黃尚禾、大兒子、女兒顧穎與次子全員現身力挺，畫面幸福感滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 38
南珉貞曾遭襲臀 撂重話「性騷不是粉絲」
富邦啦啦隊的南珉貞11日與黃鐙輝、嘎嘎、樂天女孩總監陸筱晴、中信PS女孩希希及參賽的菜鳥啦啦隊員，出席公視台語台《菜鳥仔NICE PLAY》開播記者會；南珉貞驚吐5年前在韓國活動時曾在球場遭到球迷摸屁股，令眾人訝異。中時新聞網 ・ 5 小時前 ・ 2
小禎罕公開小7歲男友真面目！41歲生日甜吻放閃
女星小禎（胡盈禎）今年9月被周刊爆料與神似日本球星大谷翔平的男子走在一起，隨後她大方在限時動態認愛，「謝謝大家對Alan跟我的關心和祝福…這是一段美好且令人期待的發展」。而她9日迎來41歲生日，男友Alan的真面目也罕見公開，兩人的幸福模樣立刻引來網友一片祝福。中時新聞網 ・ 19 小時前 ・ 23
棒球》「問題大於話題」 曹錦輝赴中國打球機會渺茫
中國城市棒球聯賽（CPB）明年1月立春聯賽開打，日前傳出林益全和曹錦輝將赴對岸發展，如今林益全確定加盟上海正大龍，曹錦輝則因身分特殊又牽涉敏感的政治議題，「問題大於話題」，明年打立春聯賽的機會非常低。44歲的曹錦輝在2009年涉及「黑象事件」遭兄弟象開除，同時中職聯盟宣布永不錄用，2014年他赴澳洲自由時報 ・ 1 天前 ・ 27
恢復台灣邦交？宏都拉斯大選開票99% 親中總統急跳腳
即時中心／林韋慈報導根據路透社報導，宏都拉斯大選計票至9日完成99.40%，國家黨（National Party）候選人阿斯夫拉（Nasry Asfura）以最高得票數宣布當選；自由黨（Liberal Party）候選人納斯拉亞（Salvador Nasralla）則位居第二；執政的自由重建黨（LIBRE）候選人蒙卡達（Rixi Moncada）則以19.29%敬陪末座。民視 ・ 1 天前 ・ 212
快訊／美股開盤！科技巨頭雪崩「跌破15％」 降息難救大盤
近期美股重要消息接連釋出，例如聯準會（Fed）宣布降息1碼，市場對美債信心回溫，不過對未來再降息看法偏謹慎。另外，AI科技巨頭甲骨文（Oracle）的財報出爐了，成績低於市場預期，雖然公司喊話未來有大量AI、雲端相關訂單，但不少投資人仍質疑其對AI基礎設施的投資。今（11）日美股開盤，3大指數暫走跌、甲骨文更大跌超過15％。三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前 ・ 10
朱孝天揭除名內幕！拒絕相信音樂「3個要求」不忍嘆：太昧良心了
朱孝天「被退出」F4，不僅未參與F3言承旭、吳建豪、周渝民新歌〈恆星不忘Forever Forever〉，就連即將啟動的全新巡演「F✦ FOREVER 恆星之城」也被排除在外，引發許多揣測。8日他首度公開回應此事，點名相信音樂高層艾姐（謝芝芬）對他抹黑、潑髒水，稱自己在拒絕相信音樂3個要求後就被斷聯。網友好奇追問3個要求內容，他表示「太昧良心了」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 10
女兒哭喊屁股癢！年輕媽擦完藥挖出「4條蟯蟲」籲：這事不要做
一名年輕媽媽近日分享，女兒睡前哭喊「屁股癢」，幫忙擦藥膏也不見好，仔細一看竟發現爬出「3~4隻白色物體」，近看驚覺是蟯蟲，不禁感嘆「貼屁股是真的有它道理」。對此，她也呼籲家長一定要注意孩子的衛生，「這件事」千萬不要做。鏡報 ・ 18 小時前 ・ 6