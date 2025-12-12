麋鹿巧克力杯子蛋糕

耶誕腳步近了!製作這款已經在IG連看了兩年的麋鹿造型點心,搭配巧克力口味的杯子蛋糕,這款杯子蛋糕跟之前那款口感有些不同,之前那款口感較綿密,這款較輕盈!

食材

蛋黃糊 蛋黃, 4顆 葡萄籽油, 45克 鮮奶, 70克 低筋麵粉, 55克 可可粉, 20克

蛋白霜 蛋白, 4顆 細砂糖, 55克 檸檬汁或白醋, 少許



料理步驟





步驟 1：用燙麵法製作>將油與鮮奶入鍋中,加熱至60-65度 **油的部分:花生油.麻油.橄欖油氣味強烈的油不建議，我ㄧ般較常用玄米油，葡萄籽油，酪梨油，其實只要是氣味淡又家中好取得的即可



廣告 廣告



步驟 2：加入過篩的低筋麵粉以及可可粉拌勻





步驟 3：之後分三次加入蛋黃,每加一次拌勻,再加入下一次,直到蛋加完*燙麵完成拌好是柔軟的!不是乾硬的!





步驟 4：拌勻狀態是非常絲滑有點流動性!低落會有摺疊,摺疊2-3秒消去!蛋黃糊完成





步驟 5：蛋白霜製作:蛋白加檸檬汁或白醋,砂糖分三次,高>中>低速,打至濕性偏乾性發泡(可提起長尾巴,尾端小彎鉤狀)且蛋白霜非常光澤有亮度





步驟 6：先拿1/3打發的蛋白拌入蛋黃糊中,仔細拌勻





步驟 7：之後再將拌勻的麵糊倒回蛋白霜中拌勻





步驟 8：入模,七分滿,我使用馬芬紙模,需要放在金屬膜中(如照片),製作10-12個杯子*杯子直徑7.5公分，高4公分，底部5公分大小





步驟 9：烤箱中放一杯水(體積小烘烤時間長壁面蛋糕體乾燥),蛋糕放中下層,漸進式烤溫烘烤,烤箱預熱110度!110度16分鐘120度10分鐘130度10分鐘150度10分鐘160度10-13分鐘*我的烤箱是無上下火的德國B牌烤箱,所以溫度只有一個!!出爐橫躺放涼





步驟 10：準備裝飾:這次裝飾9隻麋鹿,扭結餅乾18個(我用大的),白色一般大小m&m18個做眼睛,迷你m&m,紅色一個(Rudolph鼻子用),咖啡色8個(其他麋鹿鼻子用)超市買的巧克力棉花糖9個鼻子底座





步驟 11：裝飾:先將餅乾背面塗上融化的巧克力,分別2點鐘與11點鐘斜放餅乾,在下端放上巧克力棉花糖,之後放上白色m&m當眼睛(融化的巧克力作沾黏)以及鼻子





步驟 12：最後用融化的巧克力點上眼珠子即完成





步驟 13：麋鹿隊伍出現了

若對該食譜有任何疑問，請到原始文章內頁詢問食譜作者喔！

完整食譜這邊看：療癒可愛🫎麋鹿巧克力杯子蛋糕

台灣最大料理生活平台 iCook 愛料理，給你滿滿料理靈感！立即加入 iCook LINE 官方帳號