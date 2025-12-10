療癒學院男遭虐死 藝識流教主4人全延押2月

藝識流教主王禹婕。資料照。呂志明攝



林姓男子參加「藝識流國際身心靈療癒學院」課程，沒想一天被規定只能吃一餐，偷吃泡麵、泡芙還被教主等人用擀麵杖執行家法痛毆，為了消業障還要與其他學員互毆，最後瘦成皮包骨，被活活凌虐致死，台北地檢署在今年10月初陸續將涉犯的教主王禹婕、學院護法兼網紅牙醫吳宗儒、學院護法王紹丞、療癒顧問林承毅4人收押禁見，由於4人押期屆滿，檢察官日前向法院聲請延押，法院日前先裁准王禹婕、吳宗儒、王紹丞3人的延押禁見，最後1位林承毅，也經法官裁准延押禁見2個月。

北市身心靈療癒學院驚爆命案。40歲王姓女創辦人。資料照。翻攝自IG

位於堤頂大道上的藝識流學院，成立於2015年，號稱提供「脈輪檢測」、「能量崇拜」、「品酒繪畫」、「本源舞蹈」等療癒課程，年費高達20萬元，學院負責人王禹婕自稱高雄醫學大學畢業，對外暱稱「艾菲坦導師」，透過「心靈導師」與「療癒學院」為名對外招生。

藝識流教主王禹婕的護法、營運長王紹丞。資料照。呂志明攝

至於王禹婕的弟弟王紹丞、牙醫師吳宗儒則是她的左右護法，其中又以吳宗儒的角色最重，台北醫學大學畢業後成為一名執業牙醫，上過多個綜藝節目介紹牙齒矯正等技術，算是小有名氣。當王禹婕和前夫分道揚鑣後，吳宗儒始終跟隨著她，2人不僅在學院成為最堅實的夥伴，平時還是相知相惜的伴侶。

藝識流教主王禹婕的護法、牙醫吳宗儒。呂志明攝

30歲的林男在5年前透過他人介紹加入「藝識流國際身心靈療癒學院」，直到去年8月間，為了「突破關卡」必須淨化心靈住進宮殿，住在學院期間，為了抵抗業力，被迫一天只能吃一餐，為了淨化心露，還必須與其他學員互毆，若是有人違反王禹婕訂的規矩，就會被家法伺侯，拿出擀麵杖，由王女親自動手，或由王女指示左右護法執行，毆打違規者全身、甚至鼠蹊部。

藝識流國際身心靈療癒學院療癒顧問林承毅。資料照。呂志明攝

有學員因為餓的受不了，偷吃醬油加糖裹腹，林男曾經因為肚子餓的受不了，偷吃學院的泡麵及泡芙，最後被王女拿出擀麵杖執行家法，林男也曾因受虐大小便失禁，又遭到擀麵杖伺候，幾乎被折磨的不成人形。直到9月29日，林男在進行大禮拜「突破關卡」儀式，疑因體力不支及營養不良昏迷不醒，最後送醫不治死亡。

死者林姓男子的最後身影。讀者提供

檢警介入後，從扣案手機發現，當林男在昏迷之際，王禹婕等人竟沒有立即送醫，反而拿出手機錄影，對此王女解釋是要做記錄，因為當時林男正在對抗業力，若是其他人插手就是斷了他的因果，只要走過這一關，他才能夠重生。辦案人員反問，那為什麼11點多的時候要送醫院急救，他們則解釋，因為那時林男已經沒有呼吸。

王女還說，她8年來平時晚上都沒辦法睡覺，因為每晚都要「鎮」，幫地球消地磁，他們也常前往中國交流，目的是想要替兩岸「鎮」出和平。她還說，死者死亡是非自然力量導致，是有不知的力量要阻止他們幫地球消地磁。

王禹婕還強調，「我就像他媽媽一樣很愛他，為了要幫助他抵抗業力，才會一天只能吃一餐。」

