「療癒學院」涉虐死 創辦人王姓女子等4人傷害致死罪起訴

台北市中山區一間療癒學院，創辦人王姓女子，涉嫌叫弟弟以及顧問幾個人，對一名林姓男子毆打，將男子凌虐致死！！創辦人一度否認犯案，還說男子是在「突破自我」！涉案的4人去年遭收押，昨(29)日偵結，依傷害致死罪嫌起訴。

台北市一間療癒學院，去年9月，一名林姓療癒顧問，疑似慘遭凌虐致死，台北地檢查出創辦人王姓女子，涉嫌與弟弟、網紅牙醫，以及另一名顧問圍毆死者，現在四人通通遭檢方起訴。

檢方指出，王姓創辦人，以死者積欠龐大諮詢費為由，要求對方書立還款協議，去年8月到民間公證，王姓創辦人認為死者不服指令，以「脈輪淨化」、「消業力」等理由毆打，也指示網紅牙醫等3人徒手或持棍棒毆打，建立權威。

去年9月，王姓創辦人等四人得知死者用學院名義，預約試吃中秋月餅，不滿擅作主張，作為毆打理由，用手、棍棒敲擊死者頭部、四肢，更虛構死者「在突破自我課題」未送醫急救，發現死者無生命跡象才報警送醫，而死者因為四肢、背腰臀部肌肉，受外力損傷出血，導致橫紋肌溶解症及相關併發症宣告死亡，涉案四人遭收押。

王姓創辦人一度向檢警否認犯案，強調死者突破就能完全淨化，網紅牙醫疑似還抱怨警方在現場將他與死者隔離，無法替對方祝壽造成往生，檢方對辯詞無法採信，依傷害致死罪嫌起訴4人，全案由國民法官審理。

