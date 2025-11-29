療癒旅程超有感！台灣好湯打造全台溫泉小旅行 買行程送喔熊限定永續隨行杯

▲參加任一遊程送喔熊溫泉環島遊隨杯，數量有限。（可樂旅行社提供）

【記者 劉瑞娜／花蓮 報導】交通部觀光署推動「台灣好湯」品牌邁入第 19 年，2025-2026年度以「溫泉環島遊」為主軸，結合全台 19 大溫泉區、各地美食、步道健行、鐵道文旅、部落文化與深度體驗，打造適合全年齡、全季節的台灣溫泉旅遊。今年更首度與三大旅行社——雄獅旅遊、可樂旅遊、喜鴻旅遊——推出聯名「溫泉小旅行」遊程，推薦精選且多樣北、中、南、東二日遊程，帶領旅客走訪台灣各地特色溫泉及景點。

全台 19 個溫泉區一次玩！推出主題式溫泉遊程 任你選

台灣坐落於板塊交界，冷泉熱泉應有盡有，泉質多達十餘種，是世界少見的溫泉寶地。本次「溫泉環島遊」以 19 個溫泉區為核心，旅行業者用心依區域規劃推出北、中、南、東主題式特色遊程，每條行程皆包含合法溫泉旅宿與周邊景點走訪，鼓勵旅客至少留宿湯區一晚，深度感受台灣溫泉環島的魅力。

▲享沐時光溫泉雙人房。（可樂旅行社提供）

三大旅行社聯名合作 報名行程送限量「喔熊組長永續隨行杯」

為擴大「台灣好湯」品牌在旅遊市場的能見度，本次專案與雄獅、可樂、喜鴻三家旅行社合作推出「2025-2026 台灣好湯精選推薦」系列行程。透過北、中、南、東區團體遊程，即日起至2026年1月15日，民眾凡購買任一聯名溫泉遊程，旅客即可獲得限量「喔熊組長溫泉環島遊 永續隨行杯」乙份（數量有限、送完為止）。

本次限量推出的隨行杯以環保材質製作，設計結合溫泉、山海、景點等小元素，加上愛泡湯的喔熊組長，是非常值得湯粉們收藏的溫泉療癒單品。本次主辦單位-花東縱谷國家風景區管理處許宗民處長也表示，希望透過能融入生活、並可長期使用的文創商品設計，強化並創新台灣溫泉品牌印象，傳遞永續旅遊理念。

▲湯悅山林間的溫泉大眾池。（喜鴻旅行社提供）

冬季泡湯正對時！跟著台灣好湯出發溫泉環島遊

台灣的溫泉種類豐富多元，從美白美人湯、碳酸泉、硫磺泉，到獨一無二的海底溫泉，搭配各地美食、特色手作與自然景致，是最療癒、最放鬆的冬季旅遊首選。希望透過本次與旅行社的遊程合作，讓更多旅客走進台灣這個溫泉寶島、感受在地文化，也以實際行動支持地方產業。

▲搭山嵐號去花東泡好湯（雄獅旅行社提供）

歡迎至 『台灣好湯』官網與FB粉絲團，查詢更多相關活動完整資訊。

讓我們一起四季泡好湯 身體更健康！

