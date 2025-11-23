療癒滿點 泰安鐵道文化園區全新樣貌曝光
[NOWnews今日新聞] 台中市府為提升舊山線后里泰安鐵道文化園區的旅遊品質與體驗，積極推動舊泰安車站及泰安派出所周邊環境改善工程，並爭取中央補助，投入近3,000萬元全面升級園區休憩設施。觀旅局表示，歷經數月施工，工程已於今年10月完工，為園區注入新亮點，提供遊客更舒適的旅遊環境。
觀旅局長陳美秀指出，泰安鐵道文化園區是舊山線的重要文化站點，每逢櫻花季更吸引大批遊客。由於過去部分設施老舊、無法因應增加的遊客量，此次改善工程以提升服務品質為核心，包括更新泰安派出所旁公廁、優化停車空間，以及改善舊泰安車站周邊環境。
全新公廁以簡潔通透的外觀融入自然環境，採用明亮、無障礙且友善的使用空間，內部設備全面汰換並重新配置動線，提升整體舒適度。舊泰安車站周邊則以複層式植栽與無障礙步道串聯水岸景觀，結合鐵道意象，打造延伸、開闊的景觀廊道。園區內新增的大面積陽光草皮，可供休憩、野餐與賞景，成為四季皆宜的新型場域。
觀旅局強調，煥然一新的泰安鐵道文化園區兼具文化深度、美感與功能性，旅遊動線更完善，休憩品質大幅提升。不論家庭旅遊或想親近自然的遊客，都能在此獲得愉悅的旅遊體驗。未來市府也將持續串連周邊景點，打造更完整的后里觀光廊帶，全面提升地方觀光能量。
