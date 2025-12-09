療癒甜點「巧」遇耶誕！全聯阪急巧克力麵包登場 一咬爆餡超邪惡

全聯阪急麵包強打酥脆香濃的「巧克力可頌」35元、Q彈美味的「巧克力麻吉燒」35元。（石智中攝）

浪漫耶誕到來，全聯福利中心旗下「全聯阪急麵包」掌握節慶儀式感，為甜點控打造「聖誕巧克力季」，以4款濃郁香醇烘焙品療癒冬季味蕾，最低35元就能享受精緻美味。

全聯阪急麵包不只是家庭餐桌上的好夥伴，提供闔家大小的美味早餐選擇，也為滿足消費者需求，積極開發烘焙點心系列商品，讓美味不再僅限於早餐時刻，隨時傳遞幸福滋味，此次檔期強打「巧克力麻吉燒」，以「可可追溯」的中脂可可粉製成，烤焙後呈現天然紅棕可可色澤，再搭配水滴形狀的苦甜巧克力風味糖增添口感層次，整體口感Q彈，內裡如同麻糬嚼感；「巧克力可頌」嚴選阪急最引以為傲的丹麥麵團，將麵皮層層推疊打造豐富的酥鬆層次，內裡更捲入日本明治巧克力棒，呈現奢華味蕾饗宴。

廣告 廣告

全聯阪急麵包迎接「聖誕巧克力季」，以苦甜可可打造4款高檔烘焙品。（石智中攝）

全聯阪急麵包「杏仁巧克力派司」一咬就能感受濃郁可可香氣，39元。（石智中攝）

全聯阪急麵包「巧克力濃心菠蘿」擁有酥香外皮和爆漿內餡，39元。（石智中攝）

全聯阪急麵包品項多元，經常順應季節或節日打造具儀式感的烘焙品。（全聯阪急麵包提供／朱世凱台北傳真）

「杏仁巧克力派司」則混合酥脆派司、香濃可可、脆口杏仁角，表面再沾裹純天然可可豆、澳洲乳粉製成的牛奶巧克力風味糖，每口咬下嘗得到可可與乳香交融，口感柔滑細緻；「巧克力濃心菠蘿」以品牌人氣原味奶油餐包為基底，融入「可可追溯」的中脂可可粉與六倍奶，標榜是鬆軟帶有果香的麵包體，內餡嚴選純天然可可粉與醇厚奶粉調和而成，香氣馥郁有層次。

台灣全聯實業2019年與日本H2O RETAILING株式會社合資成立「全聯阪急麵包股份有限公司」，並在台設立冷凍麵團廠及麵包烤焙廠，獨創的二次發酵技術可保留日本阪急麵包的精隨及結合台灣在地口味，每樣商品均需經過至少6個月的討論才能成行，此次「聖誕巧克力季」麵包更運用「可可追溯」巧克力做原料，追求美味之餘，亦能實踐關懷土地資源與可可永續發展。

更多中時新聞網報導

朱孝天自揭被退出F4內幕

陳曉陳妍希離婚後對打 亂世情軋姐弟戀

温昇豪曝身高焦慮 「脫鞋後和林志玲同高」