療癒系卡比胖拉現身新化虎頭埤風景區 歡迎揪團拍照打卡將限量好禮帶回家

▲療癒系卡比胖拉水豚再度現身新化虎頭埤風景區，以滿滿正能量陪伴大家過新年，歡迎民眾揪團拍照打卡將限量好禮帶回家。（記者李嘉祥攝）

療癒系的卡比胖拉（水豚）IP去年於臺南市安平漁人碼頭展出期間吸引超過85萬參觀人次，今年春節再度現身有「台灣第一座水庫」美譽的新化虎頭埤風景區；臺南市政府觀光旅遊局自7日至3月8日推出「2026卡比胖拉出沒虎頭埤！新春『豚』好運」活動，邀高達12公尺泡著溫泉的超萌水上氣偶「慢活湯柑」陪伴民眾祈福迎新年，預期將成為臺南新春最療癒、最吸睛的打卡亮點。

黃偉哲市長表示，埤塘是臺南珍貴生態資產，虎頭埤不僅有優美的自然地景與豐富的生態環境，今年並邀深受大眾喜愛的療癒系水豚卡比胖拉進駐，除以12米高氣偶營造溫馨、歡樂年節氛圍，觀旅局並規劃「拍照抽好禮」活動，2月7日起，民眾只要於「臺南旅遊」臉書粉絲專頁指定貼文完成任務，有機會抽中限量的「卡比胖拉」水壺或提袋，歡迎民眾揪團走進大自然，以健康迎接新的一年開始。

觀旅局長林國華指出，為讓大家一站查詢臺南過年眾多活動，觀旅局特別建置「2026臺南行春」網站，整合全市逾百項春節及元宵活動資訊，包含展覽、表演、燈會、花海、導覽、交通與各區重要寺廟年節活動，並串聯交通局即時交通資訊、臺南各區重要代表寺廟及相關年節活動，讓民眾一站掌握最完整、最即時的走春情，便利民眾規劃春節與元宵連假行程。

林國華局長也介紹臺南多元繽紛的新春活動，除虎頭埤「卡比胖拉」療癒展出外，龍崎光節－空山祭、月津港燈節、新營波光節及普濟燈會陸續點亮，元宵節更有享譽國際的鹽水蜂炮，臺南各角落都洋溢豐厚節慶氣息，歡迎全國民眾趁著春節與228連假安排深度臺南之旅，到虎頭埤露營賞景、步道漫步及品嚐在地美食、參與民俗慶典，在臺南為新的一年儲備滿滿的正能量。