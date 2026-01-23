療癒系天團登紐約時報廣場！陳彥允最難忘「這事」

Mia、劉玳妍、KAINA、NIKA、阿卡莎納組成全新團體「 FIVE TWO EIGHT 五二八」。（圖／阿卡莎納團隊提供）





由國際公益企業家阿卡莎納（AKSN）所組成的全新團體「 FIVE TWO EIGHT 五二八」，於美國時間22日正式登上紐約時代廣場，連續1週在全球最具指標性的國際地標曝光音樂作品與 MV，讓來自台灣的聲音站上世界中心發光。而他們也登上時尚雜誌「Coral Avenue 」雙封面，至基隆和平島和舒淇橋出外景拍攝，要讓全世界看見台灣！

阿卡莎納表示，世界正處於混亂與對立並存的時代，希望透過音樂，讓更多人重新理解「和平」與「愛」的價值，「願世界上的人類能更彼此理解，在地球的日子裡學會珍惜愛與和平。」FIVE TWO EIGHT 五二八 由阿卡莎納領軍，攜手 NIKA、劉玳妍、MIA、KAINA 組成，其中最受矚目的成員之一，正是當年紅極一時「老鷹四少」成員之一的陳彥允（NIKA），久違以團體身分回歸樂壇，

FIVE TWO EIGHT 五二八登上紐約國際時代廣場。（圖／阿卡莎納團隊提供）

此次登上紐約時代廣場，NIKA（陳彥允）站在時代廣場看到自己的照片與作品輪播，形容「腦中一片空白，到現在都還覺得不真實。」他笑說，最難忘的不只是作品曝光，而是能以VIP身分走進 NBA 球場第二排，「自助吧有日式料理、美式熱狗、無限爆米花、漢堡跟飲料，真的吃到超飽，這畫面我一輩子不會忘記。」對他而言，紐約一直是從小的夢想城市，「能在這裡看 NBA、又在時代廣場看到我們的作品，真的很榮幸。」

FIVE TWO EIGHT 五二八以音樂作為傳遞愛、和平與療癒的媒介，也因此被媒體譽為「國際療癒系天團」。阿卡莎納也進一步分享，「五二八愛的頻率（528 Hz）」被稱為「奇蹟頻率」或「愛的頻率」，與身心靈療癒相關，被認為有助於減壓、修復細胞與提升心情。面對全球超過 3 億人深受憂鬱症影響，世界仍持續面臨政治、經濟、種族與戰爭的衝突，FIVE TWO EIGHT 五二八 希望透過音樂提醒人們：更愛地球，也更理解「和平」與「愛」。



