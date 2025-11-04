療癒系爆擊！超可愛手遊 《卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》12／2上線

財經中心／師瑞德報導

療癒度爆表的《卡娜赫拉的小動物》這次要在手機上開飯店了！由智寶國際（7824）代理、即將於12月2日推出的全新消除類手機遊戲《悠閒消消樂 卡娜赫拉的小動物 豪華大飯店》繁體中文版，現正開放事前登錄。遊戲結合可愛角色、消除玩法與飯店經營系統，打造充滿故事感與收藏樂趣的全新IP手遊，預期將再掀一波「卡娜赫拉熱潮」。

遊戲採用三消玩法，規則直覺簡單，玩家只要將三個相同圖案連成一列或一排，就能享受爽快連鎖消除快感。同時，隨劇情推進還能逐層擴建豪華飯店，完成任務後可解鎖專屬角色劇情與豐富裝飾，打造獨一無二的夢幻空間。除了「P助與粉紅兔兔」，還有「那那喵咪」、「敬語兔兔」等人氣角色陸續登場陪伴玩家，共同打造卡娜赫拉的可愛宇宙。

《悠閒消消樂》也加入蒐集與擺設元素，玩家可自由佈置房間、拜訪他人飯店，展現不同風格。遊戲內更設有驚喜扭蛋系統，可抽取限定造型與特殊道具，讓角色外觀千變萬化，增添收集挑戰。

目前事前登錄已在官方網站與各大App平台同步展開，只要參加即可獲得豐富獎勵。活動門檻達成1萬人，即可獲得金幣與破關道具；若登錄人數突破10萬，則可解鎖540個夢幻星星、1,000個金幣與更多道具，吸引粉絲踴躍登記卡位。

遊戲由專注於IP開發與授權的智寶國際（7824）主導推出。該公司自2015年成立以來，積極拓展ACG產業鏈，旗下橫跨IP授權、代理發行與遊戲開發，並於東京設有兩間子公司，與日本TV TOKYO、NETFLIX、Bilibili等平台合作密切。此次更進一步整合台日資源，打造國際級可愛IP手遊，搶攻台灣與亞洲市場。

