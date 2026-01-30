療癒系走春在花蓮 稻草藝術季、歐風星巴克、森林系溫泉！6種路線好放鬆

hoto Credits：ceri2ceri、bao_heymiko

走春不一定要人擠人，把步調慢下來，來一趟花蓮山海之間的療癒假期剛剛好。從富里田野間最可愛的稻草藝術季出發，走進能穿韓服拍照的異國主題園區，再到滿室花草香氣的有機度假酒店放鬆身心；午後在歐風星巴克煙囪小屋喝杯咖啡，傍晚漫步落羽松秘境，最後泡進被森林包圍的溫泉裡，把一整年的疲憊慢慢洗去。

【花蓮 6 條走春路線】

2026富里稻草藝術季

張家韓園

秧悅美地度假酒店

花蓮壽豐星巴克理想門市

松湖驛站落羽松秘境

天成逸旅蝴蝶谷

羅山農特產展售中心

Photo Credits： bao_heymiko、chien_ming089

富里稻草藝術季是結合稻草創作、農村體驗與文化活動，打造一場寓教於樂的田園藝術盛會。2026 第七屆富里稻草藝術季以「富里喵樂園」為主題，用稻草、竹材、草繩作為素材，創作靈感來自農村日常守護糧倉的夥伴-貓咪，透過一個個可愛的藝術撫慰人心，也為花蓮加油打氣。

地點: 羅山農特產展售中心 (花蓮縣富里鄉9鄰東湖6號)

展期: 即日起至2026年12月24日

開放時間: 展售中心營業時間為每日 08:00–17:00

張家韓園穿韓服美拍韓國主題園區

Photo Credits：joyce05071、gn_1017、miko_1010_

全台首創韓式風格休閒園區，園區內仿造韓國傳統建築，設有廣福宮、進善門、風鈴橋、拱橋及燈籠廊道等打卡場景。入園可享免費體驗韓服，現場可加價有專人協助編髮、裝飾別緻髮飾，更沉浸性享受如身處韓國旅行的氛圍。除了拍照，可與園內的水豚君、羊駝、梅花鹿等小動物近距離互動及餵食，室內有布偶貓可供擼貓。 園區內還設有用餐區，韓式九宮格火鍋好拍、有趣也美味。

開放時間：9:30-17:00

地址：花蓮縣壽豐鄉樹湖20之3號

交通：建議自行開車前往

秧悅美地度假酒店有機花草療癒體驗

Photo Credits： venuskyli 、hedi__collection、cynthia_05_10

秧悅美地度假酒店美地位於中央山脈東麓山腳下的樂活之村 – 花蓮縣吉安鄉干城村，擁有無光害生態秘境，與數百種香草負離子的芳療空間，園區不施農藥、不施化肥，以奇萊山泉水源灌溉、種植有機香草並取得有機認證，2002年獲得全國第一家休閒農場的證照。以綠建築融入有機花草療癒體驗，要讓前來的每位旅人獲得有機香草七感療癒，也得到一趟身心靈平衡的旅行。

地址：花蓮縣吉安鄉干城二街100號

交通：「花蓮火車站」下車，利用飯店預約接駁服務（前站出口，需24小時前預約）最為便利。或搭乘《太魯閣客運》303路公車至「秧悦酒店」站步行約400公尺抵達。

花蓮壽豐星巴克理想門市歐風煙囪小屋宛若童話

Photo Credits：iciciclll、lee.luka、yoyu0927

星巴克花蓮理想門市座落花東縱谷間，背山面湖，湖畔落羽松倒面照映在湖面，加上以歐洲童話小鎮為設計靈感的建築外觀，彷彿來到南法莊園的夢幻感。在店內每個角度都能欣賞周遭景色，享受沉浸在自然景觀中的愜意氛圍。

開放時間：9:00-19:00

地址：花蓮縣壽豐鄉豐坪路三段289號

交通：搭乘台鐵至「壽豐火車站」，轉乘計程車（約10-15分鐘）

松湖驛站落羽松秘境

Photo Credits：brenda__ou、ceri2ceri

松湖驛站落羽松秘境園區主人佛心開放，免門票、免消費即可進入園區欣賞落羽松森林與生態池。橘紅、黃、綠三色落羽松環繞著清澈湖泊，營造出如童話般倒影的夢幻景緻。這裡被譽為「縮小版雲山水」或「花蓮版三灣」。驛站本身是知名烤雞餐廳，提供古色古香的原木用餐環境。餐廳後方即是落羽松林，可以享受邊吃美食邊欣賞窗外優美湖景的愜意。

開放時間：11:00-21:00

地址：花蓮縣吉安鄉中興路345-1號

交通：花蓮火車站搭乘 1121 或 1122 公車至「南華站」下車，往回步行約 550 公尺即可抵達

天成逸旅蝴蝶谷森林系溫泉

Photo Credits： bv_cosmos_otium

天成飯店集團與農業部林業及自然保育署合作，於 2025 年底重新品牌化開幕的自然療癒型度假村，園區主打融入四季景觀，「春日觀蝶、夏日賞螢、秋浸森綠、冬享溫泉」，不同時節皆有自然奇景。提供露天溫泉及 SPA 水療池，水質純淨，部分高端房型如獨棟 Villa 更設有室內私人浴缸；另有多樣化設施，包含蒸氣室、烤箱、健身房，2026 年更推出「蝶語花境」與「浮光瑜伽」沉浸式自然空間。

地址：花蓮縣瑞穗鄉廣東路161號

交通： 搭乘臺鐵火車至「瑞穗火車站」，再轉乘計程車或預約飯店接駁車（車程約 15-20 分鐘）前往園區

撰稿者/韓微微