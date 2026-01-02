療癒系「喵喵」萌力加持 台北花季注入復古永續新靈魂

▲樂活夜櫻季無論白天或夜晚都能感受櫻花的浪漫風情。

【互傳媒／記者 陳德儀／台北 報導】2026年台北花季全面升級！今年「花IN台北」以嶄新視覺主題「花 IN 舞動・永續之光」盛大登場，首度跨界與台灣人氣插畫家 A ee mi 合作，將其筆下擁有近10萬粉絲追蹤的療癒系角色「喵喵」 升格為年度代言人。這場結合迷幻復古風格與綠色永續理念的城市花季，將帶領國內外旅客以最潮、最低碳的方式，深度體驗台北的四季花之美。

公園處藍舒凢處長表示，2026花IN台北的各個花季融合永續理念，規劃了「台北捷運賞花地圖」供國內外旅客按圖索驥參與北市府系列花季活動，地圖內共有7條經典賞花路線，活動從冬末的「台北茶花展」率先綻放充滿優雅懷舊氣質的茶花林，再由「樂活夜櫻季」傍著河景綿延的櫻花道，之後歷史悠久、超過一甲子的「陽明山花季」的繽紛浪漫櫻花林接力登場，還有北投的「三層崎花海」和貓空「樟樹步道花海」讓您感受台北近郊獨有的遼闊景色，接著是充滿異國風情的「士林官邸鬱金香展」、熱門婚紗拍攝景點的「臺北玫瑰展」與台北春季最chill的「台北杜鵑花季」及「花伴野餐」、熱鬧非凡的「竹子湖海芋季及繡球花季」都是您不可錯過的賞花重點，還有隨著季節妝點各展區的「台北河濱花海」、年度壓軸最大賞花盛事「士林官邸菊展」，全年賞花無縫接軌。探訪臺北花世界，歡迎搭乘捷運、公車或纜車、或是搭配台北大縱走健行、環騎台北漫遊行程，隨時到臺北市來賞花，並以低碳永續的方式一同來參與臺北花之美。

公園處園藝管理所補充說明，不只實景花朵賞心悅目，2026花IN台北的主視覺設計透過柔和流動的線條與色彩，象徵生態循環與四季更迭，畫面中花朵綻放出溫潤光澤，寓意珍惜自然資源與永續價值，花季佈置規劃以綠色永續為核心，傳遞城市與自然共好的願景，並將與擅長運用鮮豔色彩和美式復古畫風的人氣插畫家 A ee mi合作，藉其筆下對生活與社會議題的深度觀察，將其著名角色「喵喵」化身最萌環保大使，透過其溫暖親切的形象，傳遞珍惜自然資源與城市共好的願景，為「花IN台北」注入可愛又獨特靈魂。

喜愛A ee mi創作的「喵喵」粉絲們請注意，2026年1月下旬起，巨型喵喵裝置將現身台北市政府東南角，為粉絲們帶來可愛又新鮮的體驗，是粉絲們不可錯過的打卡熱點唷！