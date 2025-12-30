癌友凍卵取精補助 調查：不到4成獲生育保存資訊

（中央社記者陳婕翎台北30日電）國健署今年9月起試辦癌友凍卵、取精補助，癌症希望基金會最新調查，不到4成癌友遇過會主動討論「生育保存」醫療人員，基金會籲生育諮詢納入癌症評鑑，保障癌友生育健康知情權。

衛生福利部國民健康署癌症防治組長謝佩君今天上午在民國112年癌症登記資料分析結果記者會說明，112年男性新發癌症人數為7萬1244人，男性大腸癌標準化發生率蟬聯14年第一；112年女性新發癌症人數為6萬6807人，女性乳癌標準化發生率蟬聯21年第一。

據最新癌症登記報告，112年新發癌症人數15至49歲共2萬1445人，佔整體13萬8051人的15.5%，台灣常見年輕型癌症分別為女性乳癌、甲狀腺癌、大腸直腸癌、子宮體癌、血液癌。常見影響生殖系統的癌症治療，有手術治療、放射線治療、藥物治療、造血幹細胞移植。

當癌症5年存活率超過6成，「活得好」成癌友人生重要議題，癌症希望基金會在最新癌登公布同天分享114年癌友生育健康經驗調查，總計回收157份問卷，平均年齡41歲，88%為女性、12%男性，癌別以41.4%乳癌最多，其次為血液癌、大腸直腸癌、卵巢癌；癌別第1至4期占比平均。

這份調查顯示，與108年公布調查發現5成癌友從來沒有與醫療人員討論生育議題相比，這次有68.8%癌友「曾經」與醫療人員討論生育議題，但僅有36.3%癌友反映醫療人員主動討論生育保存、22.3%醫療人員主動轉介生殖醫學科。

癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏今天向媒體表示，癌友生育健康最重要的2大訴求就是「癌友生育健康知情權」與「癌友生育健康跨科整合」，國健署今年9月起試辦醫療性生育保存補助方案，癌友生育健康仍有不足，即使癌友生育健康知情權有改善，但跨科協作仍有改善空間。

蔡士敏說，隨著國家公費癌症篩檢持續擴大推動，未來勢必有更多年輕早期癌症患者被發現，這群癌友存活率高，生命還很長，仍有成家立業希望，並非無法生育。雖國際開始重視癌友生育健康，但台灣治療癌症前，醫師不一定主動告知凍卵、凍精等生育保存資訊，患者只能依賴運氣。

蔡士敏表示，確實部分患者被告知生育保存資訊後，仍優先治療，不凍卵、凍精，但這是經過討論和權衡的決定，而非在不知情狀況下錯失生育機會，「這是相對剝奪感」，生育健康知情權是基本權利，每個癌症患者都應該了解治療可能對生育能力的影響，及可選擇方案和時間。

蔡士敏呼籲，生育諮詢納入癌症評鑑，持續溝通跨科協作，讓更多醫護人員了解內涵並推動癌友生育納入癌症診療品質認證，提升知情權與跨科協作標準化。據了解，國衛院已評估將生育諮詢納入明年癌症診療品質認證指標，癌症希望基金會將密切追蹤。（編輯：李亨山）1141230