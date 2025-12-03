癌友凍卵補助 民團籲放寬對象

台灣凍卵協會（TEFA）3日攜手臨床生殖醫學專家與病友團體，為女性的「生育自主權」發聲，呼籲擴大與放寬補助對象。 （TEFA提供）

記者戴淑芳∕台北報導

響應12月10日國際人權日，台灣凍卵協會(TEFA)3日攜手臨床生殖醫學專家與病友團體，為女性的「生育自主權」發聲，呼籲擴大與放寬補助對象。

國健署今年9月正式推動全國性「醫療性凍卵補助」試辦方案，針對18至40歲、罹患乳癌或血液癌的女性提供凍卵費用補助。

TEFA協會理事長曾琬婷表示，將補助對象擴大至乳癌和血癌之外的癌別，是實現醫療平等的關鍵。建議應規劃盡快納入腹癌、卵巢癌、子宮頸癌、骨癌等預後良好但治療會影響生育的癌別，以保障她們的生育權。

另外曾琬婷也提到，現行的補助方案，必須在同一家醫院完成癌症治療與凍卵手術，雖然這樣讓負責癌症治療的醫師，能更方便與負責生殖醫療的醫師聯手照顧病人，但也限縮了偏遠地區病患的使用便利性。

年輕病友協會理事長潘怡伶則指出，根據國健署近期的資料顯示，試辦兩個月僅33名申請，與年預估人數存在巨大差距。這證明了目前政策最大的瓶頸在於資訊落差與宣傳力度不足。

依據研究，女性在35歲後卵子品質顯著下降，自然懷孕率降低、流產率升高，染色體異常比例也明顯增加。對年輕女性癌症患者而言，生育風險更為嚴重。

新光醫院不孕症中心主任李毅評醫師指出，許多女性在罹癌後必須立即接受化療或放療，而這些治療會對卵巢造成不可逆損傷，可能讓卵子品質迅速下降甚至完全喪失生育能力。

醫療性凍卵透過治療前凍存卵子，可將卵子品質固定在相對年輕的狀態，即便治療後卵巢功能受損，仍保有未來生育的可能。因此，李毅評也呼籲，應將保障年齡下修至18歲以下，涵蓋青少年癌友，避免他們在尚未開始人生規劃時，就因疾病治療而徹底喪失成為父母的權利。

TEFA協會提出針對「醫療性凍卵補助」試辦的三項建議：一是擴大與放寬補助對象，並下修保障年齡，提升醫療平等。二是強化政策推廣與資訊轉介，解決資訊落差。三是提升資源使用的便利性，優化流程。如此才能確保所有女性，無論面對疾病或人生選擇，都能真正掌握自己的生育自主權。