癌友凍卵補助 首波62人

國健署於今年九月正式推動全國性「醫療性凍卵補助」試辦方案，針對十八至四十歲、罹患乳癌或血液癌的女性提供凍卵費用補助；截至十一月三十日，共六十二人次癌友通過資格審查。台灣凍卵協會理事長曾琬婷表示，十分支持國健署推動這次的試辦，同時也提出三大建言，盼擴大癌別範圍、下修保障年齡至十八歲以下，強化政策推廣與資訊轉介，解除「同院」限制，以提升全台病患使用補助的可近性。

國健署表示，自一一四年九月一日起至十一月三十二日，共六十二人次癌友通過資格審查，其中，男性十八人（二十九%），女性四十四人（七十一%）；年齡以三十歲以上為主，三十歲至三十四歲十八人（二十九%），三十五歲至四十歲二十九人（四十六‧八%）。以癌別來看，乳癌三十七人（五十九‧七%），血液癌二十五人（四○‧三%）（包括白血病、淋巴癌、多發性骨髓瘤）。

依據研究，女性在三十五歲後卵子品質顯著下降，自然懷孕率降低、流產率升高，染色體異常比例也明顯增加。對年輕女性癌症患者而言，生育風險更為嚴重。新光醫院不孕症中心主任李毅評醫師指出，許多女性在罹癌後必須立即接受化療或放療，而這些治療會對卵巢造成不可逆損傷，可能讓卵子品質迅速下降甚至完全喪失生育能力。

面對癌症治療的急迫性，患者往往不得不將生育選項擱置，生存與生育成為「單選題」，必須優先拚命治療以保生命，無暇考慮未來生育。台灣年輕病友協會理事長潘怡伶分享，許多年輕病友在面臨癌症診斷時，對生育的焦慮相當明顯；有一些病友因治療後無法生育，甚至導致婚姻破裂。

李毅評醫師強調，在這樣的情況下，醫療性凍卵扮演關鍵角色：透過治療前凍存卵子，女性可將卵子品質固定在相對年輕的狀態，即便治療後卵巢功能受損，仍保有未來生育的可能。及早諮詢與進行凍卵，不僅可減少癌症治療對生育的不可逆影響，也讓女性在生存之外，保留對自身生育自主權的掌控。

曾琬婷理事長建議，應規畫試辦方案的未來時程表，盡快納入腹癌、卵巢癌、子宮頸癌、骨癌等預後良好但治療會影響生育的癌別，以照顧更廣泛的群體，保障她們的生育權。李毅評醫師也從醫學臨床角度，呼籲應將保障年齡下修至十八歲以下，涵蓋青少年癌友。

潘怡伶理事長表示，如果醫院的衛教與跨科轉介機制不夠完善，且社會大眾缺乏相關的認知，即使有七萬元的補助，病友也可能因資訊不足而錯過最佳的凍卵時機；建議責成醫院將生育保存衛教和跨科轉介機制列為標準流程，透過多元管道強化社會大眾認知。

現行的補助方案，必須在同一家醫院完成癌症治療與凍卵手術，雖然這樣讓負責癌症治療的醫師，能更方便與負責生殖醫療的醫師聯手照顧病人，但也限縮了偏遠地區病患的使用便利性。建議解除「同院」限制，以提升偏遠地區病患使用補助的便利性和可近性。