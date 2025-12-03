癌友凍精卵最高領7萬元！專家曝「3困境」領不到補助：盼擴大癌別
女性卵子品質在35歲後明顯下降，自然受孕率也隨之降低，一旦罹癌更會大幅提升生育風險。一名女性個案在高中時期就罹癌，尚未具備「凍卵」的概念，等到大學畢業準備重返正常生活，卻再次面臨癌症復發，為保留未來生育的可能性，才匆忙進行凍卵。專家呼籲，政府與社會應多關注女性在生育選擇上的權益保障。
近年來癌症有年輕化趨勢，根據衛生福利部國民健康署2022年癌症登記報告統計，平均每4分2秒就有1人罹癌，其中16.33%癌友介於15～49歲之間，等於每6位罹癌者就有1位正處於育齡階段。若單看女性族群，則每5位罹癌女性就有1位屬於育齡女性，比例相當高。
醫療性凍卵保障癌友生育權
新光醫院不孕症中心主任李毅評表示，女性在35歲後卵子品質會明顯下降，自然懷孕率降低、流產風險上升，染色體異常的機率也大幅增加；對許多年輕女性癌症患者而言，在罹癌後必須立即接受化療或放療，可能會對卵巢造成不可逆的損傷，使卵子品質迅速下降，甚至可能完全喪失生育能力。
李毅評認為，年輕女性癌友若能適時接受醫療性凍卵，是保障未來生育權利、避免不孕症的關鍵解方。在癌症治療前先凍卵，可將卵子品質固定相對年輕的狀態，即便治療後卵巢功能受損，仍保有未來生育可能。
李毅評指出，從臨床角度來看，若青少年在青春期、甚至剛開始月經時就罹癌，生育能力的保存會相對複雜，可能需要採用卵巢組織凍存等更進階的技術。透過醫療性凍卵的補助計畫，能協助這些仍未開始規劃人生的年輕患者，避免因疾病而過早失去成為父母的權利。
專家提3建議擴大保障
TEFA台灣凍卵協會理事長曾琬婷表示，國民健康署在2025年9月1日起正式推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，為年滿18歲～40歲的乳癌及血液癌患者，提供取卵療程或取精處置保存補助，凍卵最高補助費用新台幣7萬元，凍精最高補助8,000元，每人最多兩次補助，預估首年有600位癌友受惠。
然而，年輕女性癌友想要凍卵保障生育權利，但在現行法規及醫療資源下有諸多受限。曾琬婷提到，例如癌別不符合試辦計畫申請資格、補助資訊不明確導致錯過申請時機、必須在同一家醫療院所完成癌症治療和凍卵手術等，醫界與社會認知若不充足，也會導致病友錯過最佳凍卵時機。
為擴大年輕女性癌友的生育權利保障，加上觀察到目前在醫院衛教的跨科轉介機制並不夠完善，曾琬婷說明，針對「醫療性凍卵補助」提出3項建議，包括：
擴大癌別範圍及年齡：應盡速規畫擴大癌別，並設定時程表；將保障年齡下修至18歲以下，涵蓋青少年癌友。
解除醫院「同院」完成癌症治療及凍卵手術限制：提升偏遠地區病患使用補助的便利性和可近性。
強化醫院跨科別的轉介機制：完善衛教轉介機制，將生育保存衛教和跨科轉介機制列為醫療標準流程。強化社會宣傳，透過多元管道強化社會大眾認知。
曾琬婷指出，現行台灣《人工生殖法》規定，僅有不孕或有特殊醫療理由的異性戀夫妻可以委託進行人工生殖，導致許多有經濟能力、有生育意願的單身女性，即便在年輕時耗費心力與金錢完成了凍卵，卻無法在國內合法使用自己的卵子來生育，單身女性的生育自主權仍需被看見。
曾琬婷說，以色列為45歲以下女性（無論是否結婚）提供全額生育保存補助，直到她們育有兩名活產子女為止。法國則不設婚姻限制，透過社會保險制度為43歲以下女性提供多次療程的全額補助，讓女性能在不受經濟壓力限制的情況下進行生育保存。建議台灣政府借鏡國際生育政策與補助制度，修改法條保障未婚女性生育權。
歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！
看更多優活健康網相關報導
35歲前凍卵來得及嗎？醫曝真相：「這數字」等於2就是「最佳凍卵時機」
罹癌可以凍卵嗎？有哪些條件？醫揭癌友「凍卵最佳時機」不影響治療
本文授權轉載自《優活健康網》，原文為癌友凍精卵最高領7萬元！專家曝「3困境」領不到補助：盼擴大癌別
其他人也在看
男「全身布滿丘疹」癢到睡不著！醫1招改善
[NOWnews今日新聞]一名65歲的個案長年受異位性皮膚炎所苦，經常抓到遍體麟傷，多年來輾轉多家醫院及診所，醫師評估病情，認為無法以傳統治療有效控制，申請健保標靶藥物後獲得批准，皮膚病灶也明顯改善，...今日新聞NOWNEWS ・ 2 小時前 ・ 2
一天大便5次！他誤認原因是咖啡 半年後確診大腸癌第三期
一名50歲水泥師傅因近半年來每天排便4至5次，不僅影響工作還引來同事抱怨，直到體重暴瘦8公斤才在家人勸說下就醫。經檢查確診為大腸癌第三期，需接受手術及化療。醫師提醒，排便習慣改變、體重莫名下降都是大腸癌警訊，尤其45歲以上民眾更應定期進行大腸鏡檢查。中天新聞網 ・ 6 小時前 ・ 3
病患送急診電腦跳「重大訊息通報」 醫揭實情：重症患者就是VIP
白永嘉貼出急診電腦系統的畫面，畫面中清楚顯示：「重大訊息通報，此患者為欠帳問題個案，請注意通報訊息。」他坦言，雖然明知這類病人可能無力支付醫療費用，但若病情嚴重，仍會安排多項檢查與治療，所提供的藥品與醫療照護也不打折扣。「重症病人就是急診的VIP，即使他沒有...CTWANT ・ 10 小時前 ・ 16
沒有血便！他出現「1常見症狀」竟腸癌三期了 醫嘆：很多人忽略
許多人認為貧血是女生才會有的問題，但醫師劉博仁表示，其實，貧血是個警訊。一名臉色蒼白、說話有氣無力的男子就診，檢查發現，血紅素11.5 g/dL（低於標準值下限13），且腫瘤指標(CEA)偏高，於是劉博仁建議男子做大腸鏡檢查，一查竟是「大腸癌三期」，所幸後來治療順利。他提醒，「中年男性」的貧血，絕對不能只當作飲食不均，「很可能是某處正在悄悄流血。」三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前 ・ 1
窮健保卻付「一針1億」天價藥惹質疑 健保署長出面說明
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 健保12月1日起，開始給付罕病「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，一針1億元，寫下單價最高紀錄，意外引發質疑聲音，認為健保財務吃緊，卻給付特定天價藥物「只能延長病童壽命到20歲」。健保署署長陳亮妤今（2）日強調，所有藥品納入健保給付，皆須經過公正、透明的審查程序，相關會議紀錄已完整公開...匯流新聞網 ・ 1 天前 ・ 390
按守喪習俗睡亡母床 孝子經歷「鬼壓床」10天後重病！醫生揭真相
綜合陸媒報導，陳叔的母親身體一向硬朗，常在田裡勞作，今年中秋後兩天，她突然腹瀉、乏力，病情急轉直下，數日後離世。陳叔沉痛之餘，遵照習俗睡在母親床上，象徵「陪老人安心上路」。然而第10天起，他開始全身乏力，起先以為是料理喪事太累，未特別在意，不料兩天後症狀加...CTWANT ・ 1 天前 ・ 13
藝人Gino罹「乾燥症」喊：真的很痛苦 醫：全球1%人口中鏢、無法根治
藝人Gino（蔡東威）近期在社群媒體透露，自己被診斷出罹患修格蘭氏症（又稱乾燥症），眼睛乾澀疼痛嚴重到需要進行手術治療。這種自體免疫疾病全球約有1%人口受到影響，不僅造成眼乾口乾，還可能影響多個器官系統，且無法根治。中天新聞網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
牙齒決定我們會不會得「失智症」？李偉文醫師：避免腦神經退化、失能，注意4件事
身為牙醫師，我當然會說牙齒保健很重要。有牙齒才可以好好咀嚼吃東西，消化好、吸收好，身體自然好。吃也是生活的享受、快樂的來源。牙齒更是門面，牙齒美觀，表情豐富靈活且說話清楚，對人際互動亦有幫助。幸福熟齡 ・ 10 小時前 ・ 發起對話
國中女生偏頭痛畏懼上學 就診揪出意想不到地雷
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】15歲的林姓女同學長期飽受偏頭痛困擾，發作時就像有電鑽在腦中鑽，伴隨噁心、畏光與怕吵，痛到完全無法思考，只能躺在健康中心，甚至提早被叫回家，讓她逐漸畏懼上學、情緒低落，爸媽還誤以為是「課業壓力大」所導致。直到至奇美醫院神經內科主任楊浚銘門診，確診為青少年偏頭痛，並以急性期止痛藥與預防性藥物雙軌治療，充分說明及醫病共享決策（SDM，shared decision making）後，自費施打CGRP單株抗體針劑，頭痛頻率從每週二至三次下降至每月一至兩次。另外透過頭痛日誌，林同學發現巧克力、起司與長時間空腹是她的飲食地雷，調整飲食後症狀再度改善；再搭配規律運動、固定睡眠時間與壓力調節，整體生活品質明顯提升。 不只氣溫和氣壓 高熱量與高刺激性食物也可能誘發偏頭痛 楊浚銘主任表示，偏頭痛是一種慢性神經系統疾病，它影響的不只是「頭」，更牽動整體生活品質。而許多偏頭痛病友會發現，在冬天發作的頻率或強度似乎增加了，這與氣溫驟降和氣壓變動有關；此外，為了保暖和過節，民眾在冬天可能攝取過多的高熱量、高刺激性的食物，如過多的酒精（紅酒）、巧克力、乳酪等，這些都是已知的偏頭痛常見健康醫療網 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
洋蔥顏色不同營養價值差異 醫師點名「這族群」要小心吃
紫洋蔥與一般洋蔥在營養成分及烹調方式上各有特色！健康餐盒業者表示，紫洋蔥因易染色，多用於涼拌菜餚；白洋蔥則在健康餐中扮演重要角色，適合用於湯品及熱炒料理。專家提醒，紫洋蔥富含花青素，具抗氧化功效，但遇熱易分解；白洋蔥含較高的鈣質和維生素C。雖洋蔥營養豐富，民眾仍需適量食用，以免引發胃食道逆流或腸道不適。洋蔥在不同料理中，能為餐桌增添健康亮點！TVBS新聞網 ・ 20 小時前 ・ 2
49歲關穎瘦回少女體態！靠「這招」2 個月狂減8公斤，不運動也能瘦秘訣曝光！
49歲時尚名媛關穎，一直以來都以纖細優雅的形象受到關注，但其實她在42歲生下第三胎後，體重也曾來到人生巔峰70多公斤。這樣的變化讓她感到前所未有的壓力，當時她下定決心「一定要瘦回來」，並靠著一套飲食調女人我最大 ・ 1 天前 ・ 12
86歲母猝逝！他睡「亡母生前床」竟出現同症狀 醫揭感染路徑
中國大陸浙江一名陳姓男子近日因86歲的母親突然去世，依照當地習俗在母親生前所睡的床上陪宿，沒想到不久後卻出現與母親生病時相同的症狀，醫生判斷兩人可能是因為睡同張床，所以感染一樣的病毒，所幸陳姓男子緊急就醫後已脫離生命危險。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 1
億元罕病藥納健保！醫轟「值得嗎」 王婉諭痛心：對病友、家屬情何以堪
自12月1日起，每劑要價近1億元的「芳香族L-胺基酸類脫羧基酶缺乏症（AADC缺乏症）」基因治療藥物，納入健保給付，預估第一年使用人數13人藥費約13億元。醫師蘇一鋒認為，「健保花了一億元，只讓七歲的罕病孩子多活十幾年，值得嗎？」對此，王婉諭看到他批評健保大撒幣的發文，「我真的覺得蠻難過的。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 164
「瘦瘦針」腸泌素助減重 WHO首發布用藥指南
俗稱「瘦瘦針」的腸泌素藥物在全球掀起減重狂潮，這種原本用來治療第二型糖尿病的藥物，因為能抑制食慾、控制血糖，被廣泛用於減重療程中。世界衛生組織昨（1）日也首次發布這種新型減肥藥物的使用指南，標誌衛生政策出現重大變化。公視新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
百香果每天2顆營養好處多？這3類人應謹慎食用
生活中心／翁莉婷報導許多上班族工作忙碌之餘，日常也不忘注重三餐「健康飲食」，時常在飯後搭配蔬果，達到均衡營養之效。營養師林俐岑昨（2）日在臉書發布1則關於水果的小知識，提到一般民眾對「百香果」份量不清楚如何拿捏，經常聽到患者一口氣吃5、6顆百香果，並點出「3族群」應謹慎食用。民視健康長照網 ・ 4 小時前 ・ 發起對話
8警訊恐是「代謝變慢」了！營養師示警
[NOWnews今日新聞]明明還沒到大家所說的「代謝變慢」年紀，近來卻感覺身體愈來愈跑不動，吃得差不多、卻更容易胖，甚至手腳冰冷等狀況，而這些可能是代謝變慢的警訊。營養師高敏敏提到8大警訊，像是頭髮掉...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前 ・ 發起對話
不是紅肉！研究揭「這種肉」會害失智、變笨：改吃堅果可改善
飲食內容攸關身心健康，醫師黃軒表示，許多研究發現，多吃加工紅肉與認功能下降及失智症風險增加有關，若將加工紅肉以「堅果或豆類」替代，可顯著降低失智症及認知衰退風險。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
工地師傅「愛跑廁所」被同事嫌！真相竟是癌症惹禍 醫：1習慣要小心
根據消化內科醫師 陳炳諴 在《醫師好辣》節目中分享的門診案例，經過血液檢查、大腸鏡檢查以及電腦斷層掃描後，該名男子被診斷為大腸癌第三期。醫師說明，他罹患的是「小球性貧血」，血色素曾降低至 9 g/dL 左右，對男姓來說正常值約為 13–18 g/dL。由於沒有茹素，這樣的貧血...CTWANT ・ 22 小時前 ・ 發起對話
少吃還是胖「關鍵」曝！醫揭「3終極解方」：體重自然下降
許多人少吃，但精神變差、甚至更易暴吃。對此，醫師李思賢表示，真正決定精神狀態、空腹能否耐受，是「粒腺體」能否順利運作。若粒腺體運作順暢，人的代謝靈活度佳，但若粒線體卡住，就算健康飲食，代謝仍呈現低效狀態，人會易餓、易累、一直胖。他建議，民眾可增加肌肉力量、調整飲食來源比例、改善睡眠節奏，體重就會自然下降。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前 ・ 發起對話
吳建豪暴瘦照瘋傳！雙頰凹陷惹健康疑雲 醫溫馨提醒
F4成員吳建豪近日公開一張自拍照，照片中的他臉頰凹陷、身形消瘦，被質疑是否健康出狀況。吳建豪對此表示，體態變化與拍攝角度及光線有關，並非身體異常。醫師則提醒，若非刻意的體重減輕，要小心潛藏疾病，例如癌症、胃腸疾病等，「若體重驟減下，應就醫進行完整性評估，以確保健康。」三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 發起對話