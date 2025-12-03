癌友凍精卵最高領7萬元！專家曝「3困境」領不到補助：盼擴大癌別

女性卵子品質在35歲後明顯下降，自然受孕率也隨之降低，一旦罹癌更會大幅提升生育風險。一名女性個案在高中時期就罹癌，尚未具備「凍卵」的概念，等到大學畢業準備重返正常生活，卻再次面臨癌症復發，為保留未來生育的可能性，才匆忙進行凍卵。專家呼籲，政府與社會應多關注女性在生育選擇上的權益保障。











近年來癌症有年輕化趨勢，根據衛生福利部國民健康署2022年癌症登記報告統計，平均每4分2秒就有1人罹癌，其中16.33%癌友介於15～49歲之間，等於每6位罹癌者就有1位正處於育齡階段。若單看女性族群，則每5位罹癌女性就有1位屬於育齡女性，比例相當高。

醫療性凍卵保障癌友生育權



新光醫院不孕症中心主任李毅評表示，女性在35歲後卵子品質會明顯下降，自然懷孕率降低、流產風險上升，染色體異常的機率也大幅增加；對許多年輕女性癌症患者而言，在罹癌後必須立即接受化療或放療，可能會對卵巢造成不可逆的損傷，使卵子品質迅速下降，甚至可能完全喪失生育能力。

李毅評認為，年輕女性癌友若能適時接受醫療性凍卵，是保障未來生育權利、避免不孕症的關鍵解方。在癌症治療前先凍卵，可將卵子品質固定相對年輕的狀態，即便治療後卵巢功能受損，仍保有未來生育可能。

李毅評指出，從臨床角度來看，若青少年在青春期、甚至剛開始月經時就罹癌，生育能力的保存會相對複雜，可能需要採用卵巢組織凍存等更進階的技術。透過醫療性凍卵的補助計畫，能協助這些仍未開始規劃人生的年輕患者，避免因疾病而過早失去成為父母的權利。





專家提3建議擴大保障



TEFA台灣凍卵協會理事長曾琬婷表示，國民健康署在2025年9月1日起正式推動「醫療性生育保存補助試辦方案」，為年滿18歲～40歲的乳癌及血液癌患者，提供取卵療程或取精處置保存補助，凍卵最高補助費用新台幣7萬元，凍精最高補助8,000元，每人最多兩次補助，預估首年有600位癌友受惠。

然而，年輕女性癌友想要凍卵保障生育權利，但在現行法規及醫療資源下有諸多受限。曾琬婷提到，例如癌別不符合試辦計畫申請資格、補助資訊不明確導致錯過申請時機、必須在同一家醫療院所完成癌症治療和凍卵手術等，醫界與社會認知若不充足，也會導致病友錯過最佳凍卵時機。

為擴大年輕女性癌友的生育權利保障，加上觀察到目前在醫院衛教的跨科轉介機制並不夠完善，曾琬婷說明，針對「醫療性凍卵補助」提出3項建議，包括：

擴大癌別範圍及年齡： 應盡速規畫擴大癌別，並設定時程表；將保障年齡下修至18歲以下，涵蓋青少年癌友。

解除醫院「同院」完成癌症治療及凍卵手術限制： 提升偏遠地區病患使用補助的便利性和可近性。

強化醫院跨科別的轉介機制：完善衛教轉介機制，將生育保存衛教和跨科轉介機制列為醫療標準流程。強化社會宣傳，透過多元管道強化社會大眾認知。

曾琬婷指出，現行台灣《人工生殖法》規定，僅有不孕或有特殊醫療理由的異性戀夫妻可以委託進行人工生殖，導致許多有經濟能力、有生育意願的單身女性，即便在年輕時耗費心力與金錢完成了凍卵，卻無法在國內合法使用自己的卵子來生育，單身女性的生育自主權仍需被看見。

曾琬婷說，以色列為45歲以下女性（無論是否結婚）提供全額生育保存補助，直到她們育有兩名活產子女為止。法國則不設婚姻限制，透過社會保險制度為43歲以下女性提供多次療程的全額補助，讓女性能在不受經濟壓力限制的情況下進行生育保存。建議台灣政府借鏡國際生育政策與補助制度，修改法條保障未婚女性生育權。

現行人工生殖法有進步空間









