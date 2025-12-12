癌友回歸職場面臨困境 民團籲政府訂指引導輔導雇主

「癌後友善就業，治療與工作平衡。」病友團體和民進黨立委王正旭12日上午聯合召開記者會，公布最新癌友就業現況調查，發現癌友在治療期間與重返職場時普遍面臨制度不足、溝通不明確及企業缺乏支持等3大困境。

王正旭指出，「如何能夠讓這一群癌友們還有他的家人們，在這個罹癌治療過程中跟康復以後，如何能夠保有好的工作環境，這是非常非常重要的。」

癌症希望基金會主任蔡士敏表示，「很多高價的癌症用藥它是需要自費的，所以如果一旦他沒有辦法順利的回歸職場，整個家庭的收入立刻會受到很大的影響。」

癌症希望基金會指出，超過9成罹癌勞工最需要主管協助工作內容調整、彈性工時，並提供友善的休假制度，但其中僅約有半數受訪者認為雇主能滿足需求，這種落差讓許多癌友在治療與工作間陷入兩難。

勞動部勞動條件及就業平等司副司長王金蓉說明，「一年請病假在10天內是不可以有不利處分，而且舉證的責任是由雇主來負擔。」

而根據衛福部統計，2022年新增癌症人數為13萬多人，早期篩檢治療可以提升預後存活率，全癌症的5年存活率已經達到6成，越來越多癌友能康復回歸生活。

病友團體呼籲，政府應建立「罹癌勞工職場溝通協調指引」，打造癌後友善就業職場。勞動部則允諾會將訴求帶回去做研議。