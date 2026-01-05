癌友心理壓力不只是情緒 台癌「5＋5心理社會處方」諮商升級

國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，在生活品質、存活率、和存活時間都明顯較佳。台灣癌症基金會心理諮商中心13年來服務逾4000人次，發現癌友面臨的並非單一情緒困擾，因此提出「5＋5心理社會處方」，將單純的心理諮商結合「提升癌友心理社會韌性」的做法，並呼籲政府將心理支持視為與手術、藥物同等重要的正規治療手段。

台灣癌症基金會早在民國102年就看見癌友心理照護的迫切需求，並成立心理諮商中心提供專業支持。今年台癌心理諮商中心正式邁入第14年，累計服務 4290人次，服務量較初期成長近2倍。

廣告 廣告

隨著需求持續增加，近半年等待諮商的病友已達37位。為回應實際需求，台癌全面升級空間與服務量能，成立「晴嶼心理諮商所」，將諮商室由1間擴增至5間，並且從個人諮商延伸至家庭諮商，服務更多有需要的病友與家屬。

晴嶼心理諮商所目前有10位諮商心理師，其中8成具備癌友或癌症家屬身分。晴嶼心理諮商所長張維宏分享，自己家族三代罹癌，深刻理解那種「被世界遺棄」的孤立感，也因此選擇站在陪伴的位置，讓心理支持成為病友最安心的避風港 。

目前國際上已陸續將「心理社會韌性」概念導入癌症治療的環節。例如國際認定「心理痛苦」為繼體溫、血壓、脈搏、呼吸、與疼痛之後的第六大生命徵象；美國國家癌症資訊網（NCCN）將心理篩檢納入癌症中心制度化評鑑；英國推動「全人需求評估」與「社會處方箋」；澳洲提供生存照護計畫，避免病人在治療結束後被「丟包」。

台灣癌症基金會執行長張文震說，從國內外的研究及服務病友的豐富經驗中發現，癌症帶來的不是單一病痛，而是自我存在感的地震、家庭動力的重組，以及與社會生活的脫節。

更重要的是，這些變化都在極短時間接踵而至，病友也需要在有限的時間快速回應各種新的挑戰，諸如學習病情和治療相關的專業醫學知識、評估經濟狀況和處理保險、工作、收入相關的繁雜手續、做好自我照護確保能順利完成治療、以及重新定義自己和家人與社會的關係等。若處理不好，將導致病友無法重返職場、家庭功能崩解，甚至無力繼續治療。

因此，台癌升級心理服務模式，參考英國「全人需求評估」和強化癌友心理社會韌性的相關研究，提出 「5＋5」從個人心理諮詢到全人社會處方：提供5 次免費心理諮商，並同步評估病友 5 大實務需求，包括營養支持、財務支持、家庭照護、身心靈康復支持、心理諮商必要性延長等。

在個案管理師陪伴病友串聯各項資源之下，病友將不再孤軍奮戰，心理支持也不再停留在談話，而是提升為真正解決問題和癌友心理社會韌性的具體行動。

★《中時新聞網》關心您，服用精神科藥物，請勿自行停藥！衛福部24小時安心專線：1925。

更多中時新聞網報導

足球》象牙海岸逆轉勝壓軸 16強就位

黃氏兄弟唱跳1日2場 樂陪粉絲倒數

陪千人哭迎新年楊貴媚嘆青春不再