癌友歷經多次療程仍感疲憊 醫師解析癌疲憊成因與照護重點

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部國民健康署統計，台灣每4分2秒新增一名罹癌患者，癌症時鐘比往年快轉17秒。何先生自確診淋巴癌第四期以來，接受標靶治療、化學治療共計30次，深刻體會到能影響患者生存意志的往往不是癌症本身，而是歷經漫長療程後的無力感，甚至產生放棄治療的念頭。醫師表示，約6至8成癌症患者有「癌疲憊」問題，因此療程前後的營養跟進相當重要，如今也有部分患者在醫師評估下，透過點滴靜脈注射方式補充，作為口服補充之外的選項之一。

約6至8成患者面臨癌疲憊 醫師解析常見成因

衛福部國健署2024年最新「癌症登記報告」指出，台灣每年約有 13 萬名新發癌症個案，其中12萬人接受化療、5萬人接受放療；相較往年，癌症時鐘更快轉17秒，每4分2秒就有一名新診斷的癌症患者。然而，許多人大病一場後，再也不像以前一樣健康，約6至8成癌症患者會出現「癌疲憊」問題。中國醫藥大學附設醫院放射腫瘤部光子放射治療科廖志穎醫師表示，癌症及其治療引起的持續性、難以緩解的疲勞，主要原因包括疾病消耗、治療副作用（例如貧血、營養不良）、焦慮、憂鬱等情緒困擾，與一般疲勞不同，往往休息也無法改善，甚至有一半以上沒有被發現，嚴重影響患者生活品質。

病友談療程累積的身心負擔 治療後從生活與營養面向逐步調整

時逢中年的何先生表示，他自 2020 年確診為淋巴癌第四期後，在大型醫院接受18次標靶治療及12次化學治療，在治療過程中深刻體會到，真正影響生存意志的不是疾病本身或對死亡的恐懼，而是治療後長期累積的虛弱、慢性疼痛、無精打采，對患者來說是非常大的考驗，身心長期在病痛折磨下，甚至產生不想繼續治療的念頭。

何先生也提到，在治療告一段落後，曾在醫療人員建議下，從生活作息、營養補充等面向進行調整，希望讓身體狀況能逐步回到較穩定的狀態，重新找回生活的節奏，為後續的生活與治療做好準備。

醫療量能吃緊 治療後支持性照護需求浮現

除了患者癌疲憊，台灣目前也面臨醫療量能不足等挑戰。廖志穎醫師觀察，在此情況下，大型醫療院所往往更著重於「治療與救命」層面，而部分小型醫療機構則可在醫療分工與轉介制度下，專注於治療後的支持性照護、調養及協助病人回歸有品質的生活等健康管理與後續照護工作。

治療前後營養失衡常見 支持性補充需評估

對此，優點 NK 預防醫學診所蔡俊成院長表示，臨床上確實可見部分癌症患者在治療前、中、後期，因營養失衡導致身體虛弱，但這些狀況未必能在大型醫療院所被完整處理，小型醫療機構可在醫師評估與分工下，透過檢測與評估，於副作用管理、營養支持與健康促進等面向，扮演照顧端的輔助角色。

另一方面，對部分癌症患者而言，口服補充營養品在實際執行上並不容易。蔡俊成院長指出，對於經醫師評估後有需要的病人，可考慮透過靜脈營養點滴方式作為支持性補充，成為口服補充之外的選項之一。

從癌後到亞健康管理 醫籲回歸生活型態調整

此外，世界衛生組織（WHO）指出，全球僅少數人口達到理想健康狀態，仍有相當比例民眾處於亞健康狀態。廖志穎醫師表示，亞健康族群常伴隨慢性發炎、生活型態失衡等問題，像肥胖或代謝異常都可能是警訊，因此落實飲食少油糖鹽、多運動等生活準則相當重要，必要時可與醫師討論，透過相關檢查工具進行健康管理，協助掌握睡眠、壓力與營養狀況。

