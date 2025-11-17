癌友生育保存補助試辦審核數少 醫療團體盼落實知情權
生殖技術進步，凍精凍卵不只大幅延長生育年齡，更可能成為癌症病患的一線生機，近年不少癌症病患及早發現病灶投入治療，但隨之而來，守護癌症病人的生育權，也成為全球醫界重要課題。
國健署簡任技正林真夙表示，「為了讓有一些癌症病人，他們後續還是可以有生育的計畫繼續，所以我們就是實施生育保存的補助方案。」
國健署從2025年9月1日開始，開辦醫療性生育保存補助試辦方案，針對18歲至未滿41歲乳癌、血癌個案，提供生育保存補助，截至10月底共43名癌友通過審核，不過仍然有癌友尚未受惠，醫療團體強調，應該落實知情權。
癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，「中壯年的癌友尤其像你知道，乳癌其實是一個年輕化趨勢，那如果在她們的治療途中，她們沒被告知這樣狀況的話，其實她們會有很多的遺憾，那過往我們一直希望能夠把，等於是癌友生育諮詢，能夠放入這樣的一個品質認證中，可以讓醫院更重視這個項目。」
醫療團體認為，患者有知情、參與、選擇的權利，臨床團隊應該主動且充分告知，癌友生育保存相關資訊，因此建議現行對癌友的治療計劃書，要納入生育的環節、一併評估，甚至將這個項目列入醫院的癌症診療品質認證，才能落實。
生殖醫學中心副主任醫師張翊恩表示，「那這些部分化療可能會對他們的生育能力造成損傷，癌症種類的補助資格，再放得更寬一點會比較好。」
也有專家呼籲，應該放寬年齡、性別，採全癌全齡補助，守護癌症病人「生育權」，對此國健署則表示，目前是試辦計畫，後續會按照方案成過蒐集實證，再討論評估。
其他人也在看
世界肝炎篩檢週起跑 多團體共同呼籲重視B肝 (圖)
「世界肝炎篩檢週」17日起跑，台灣癌症基金會、肝病防治學術基金會、厚生基金會、台灣肝病醫療策進會共同在台北舉辦記者會，提醒民眾重視B型肝炎對健康威脅。中央社 ・ 11 小時前
肝癌發生、死亡居高不下 醫：約7成帶有B肝 (圖)
「2025 B肝早篩檢早治療 拒絕肝癌遺憾」記者會17日舉行，台大醫院肝炎研究中心主任楊宏志（右）在簡報中指出，國內肝癌發生數與死亡數長年居高不下，且肝癌患者約7成患有B肝。中央社 ・ 11 小時前
嘉義市千人熱力健走鐵馬道 健康出發 代謝症候群OUT
(記者廖建智嘉義報導)嘉義市政府衛生局響應「11月11日全民健走日」，（15）日於「嘉油鐵馬道」舉辦「健走鐵馬道，健康嘉義到，代謝症候群OUT！」活動，邀請嘉義市民、轄內多家醫療院所及糖尿病病友揪...自立晚報 ・ 11 小時前
妙齡女被愛犬咬掉嘴邊肉 靠PRP增生療法促進細胞修復搶救成功
（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】台中一名從事行銷工作的28歲胡小姐，日前在家與愛犬互動時，因犬隻情 […]觀傳媒 ・ 10 小時前
2025台灣全球健康福祉論壇 (圖)
衛生福利部、外交部與中央健康保險署共同主辦的2025台灣全球健康福祉論壇17日在台北登場，論壇以「台灣健保30 共創永續未來」為主題，吸引10國40名國際專家到訪。前副總統陳建仁（前排左5）、衛福部長石崇良（前排左4）出席，與各國專家合影。中央社 ・ 10 小時前
彎腰感覺「卡卡」就醫竟是肝癌！ 驚見15公分腫瘤
肝病為台灣國病，每年因慢性肝病、肝硬化及肝癌死亡逾萬人，其中B型肝炎在所有肝炎中帶原人數最多，目前推估約有200萬人。早期B型肝炎幾乎沒有明顯症狀，不少民眾為帶原者卻不自知，也未穩定追蹤與及時治療，導致進展為肝硬化、甚至進一步演變成肝癌。中天新聞網 ・ 10 小時前
免費抹片檢查 子宮頸癌發生率降逾七成
今年十一月十七日是全球首次「世界消除子宮頸癌日」（WorldCervicalCancerEliminationDay），世界衛生組織（WHO）希望喚起全球重視子宮頸癌防治。國健署昨（十七）日表示，我國自一九九五年推動免費抹片檢查，子宮頸癌發生率已降逾七成。國健署指出，部分民眾可能不瞭解，子宮頸癌是一種可以透過接種HPV疫苗與定期篩檢有效預防的癌症，若是錯過篩檢或延遲就醫，可能錯失早期發現和治療的黃金時機。建議國中生透過HPV疫苗公費接種，從校園起建立預防保護力。另外，不少女性認為年紀大就不需篩檢，甚至不熟悉檢查流程，有些人以為沒有性行為就不需要檢查。根據國內數據顯示，六十五歲以上女性子宮頸癌標準化發生率為全年齡層的二‧四倍，但篩檢率卻是相對偏低。建議年滿二十五歲以上女性定 ...台灣新生報 ・ 9 小時前
缺牙太久致骨量變少？「新技術」突破植牙困境 助恢復咀嚼功能
【健康醫療網／記者陳靖安報導】55歲的沈先生左上顎後牙區缺牙多年，導致水平向齒槽骨萎縮合併鼻竇氣室化嚴重，垂直骨量不足僅剩餘4至5mm，影響咀嚼與飲食，希望透過植牙解決咀嚼功能。經奇美醫院牙醫部牙周病科主治醫師劉昱菁評估後，同時進行植牙手術和鼻竇增高術，運用「逆轉鑽」的緻密化能力，將周圍骨質緻密化增加植體穩定性。成功植牙後六個月至一年追蹤，現已恢復正常咀嚼功能。 骨量不足易造成術後不適或骨裂 骨密度鬆軟則植牙不易 劉昱菁醫師說明，過去病人若因長期缺牙或嚴重牙周病拔牙，常導致上顎後牙區垂直骨量不足。醫師在進行鼻竇增高術時，多採「側向開窗（Lateral approach）」（微創大，術後不適感明顯）或齒槽頂端進入（Crestal approach）並以「骨鑿敲擊（Osteotome術式）」（需敲擊器械，易頭暈或不適，有骨裂風險）。而傳統植牙鑽針主要以削切骨質為主，反而會減少骨量，若遇骨質密度鬆軟，易導致植體初期穩定度不足而失敗。 骨緻密逆鑽針取代傳統削骨 提高植牙精準與安全 劉昱菁醫師指出，骨緻密逆鑽針系統（Osseodensification Technique），使用以色列學者Dr.健康醫療網 ・ 9 小時前
13歲就胖到85kg！可藍自創「柳丁減肥法」狂減35kg 醫警告：種下易復胖因子
藝人可藍以模特兒身分出道，曾出書分享自己從85公斤成功瘦身的經歷，近日上節目《新聞挖挖哇》再度分享細節。她透露，當時使用的是自創的「柳丁減肥法」，花費4年順利地瘦下35公斤，看似相當有效，卻也被醫師指出「容易復胖」。姊妹淘 ・ 10 小時前
毛豬價上漲！ 台北水餃名店12/1起將調漲
台北市 / 綜合報導 在台北相當知名的「巧之味手工水餃」，日前才挺過非洲豬瘟疫情恢復營業，不過業者又公告，由於豬肉價格從去年至今已調漲過3次，不堪負荷，將從下個月1日起調整售價；同樣人氣相當夯的龍門客棧預計明年初調漲；南港名店「北大荒」則表示，目前沒有調漲計畫，原物料成本、還算可以負擔。分店遍布全台的八方雲集及四海遊龍，也說目前沒有漲價計畫。一粒粒水餃在鍋中烹煮，算好時機起鍋，內場人員忙到手都沒停過，台北知名水餃店巧之味，連外國遊客都聞香而來，但店家發文下個月1日開始要漲價了，記者VS.民眾說：「現在一顆水餃7塊，那您覺得多少價格，您是可以接受的，大概...10塊。」民眾說：「我覺得如果它調到8塊，9塊的話，我覺得還可以接受，但如果超過15塊的話，應該就不行。」業者表示，今年的豬肉及其他原物料，已經不只一次調漲了，尤其是豬肉已經在去年開始，至少調漲三次以上。根據畜產行情資訊網資訊，去年7月到12月，毛豬每公斤價格，都落在95元上下，而今年同期毛豬價格浮動較大，8、9月每公斤甚至破百元，跟去年同期價格相比，8月漲最多漲了11.89%，有人調漲也有其他業者，含淚吸收成本。被饕客稱為進擊的巨人水餃，位在南港的水餃名店北大荒，業者說近期沒有調漲價格的打算，台北四大餃子名店裡，南機場夜市的來來水餃，在非洲豬瘟疫情前也調漲過價格，而龍門客棧雖然表示今年不漲，但預計明年1月初可能會漲價。其他水餃業者說：「比較訝異的是蔥跟辣椒，蔥跟辣椒，辣椒好貴喔，人事的成本很重啊，那價格的話，食材成本很多都是自己吸收啊，因為客戶對調漲價格這種，很敏感喔。」至於全台連鎖的品牌，八方雲集以及四海遊龍，都表示目前不會再做價格調整，非洲豬瘟疫情加上颱風攪局，豬肉蔥等原物料調漲，有業者咬牙苦撐，也有人更改定價策略，要怎麼吸引消費者上門，也考驗著業者的應變能力。 原始連結華視影音 ・ 11 小時前
嘉縣東石國中險勝北市興福 奪全國軟式棒球季軍
嘉義縣東石國中是縣內重點培育棒球學校，地方長期支持，今天棒球隊在114學年度國中棒球運動聯賽軟式組全國賽季軍戰中，以堅強韌性與關鍵時刻發揮，5比4險勝台北市興福國中，奪下季軍。比賽前3局雙方互有攻勢，4局上東石2出局後攻佔滿壘，由開路先鋒蔡佳全敲出深遠三壘安打攻下3分，興福4局下攻下1分，東石先發投自由時報 ・ 8 小時前
替岳母慶生後！闖紅燈過馬路 男遭撞重傷
新北市和彰化市近日各發生驚悚車禍，引起社會關注！在彰化，一名李姓男子替岳母慶生後，沒走斑馬線又闖紅燈過馬路前往超商，結果被轎車撞飛，頭部直接撞擊地面，「場面十分可怕」目擊者形容。而在新北市新店區，一名女駕駛在行人穿越道上擦撞嬰兒車後竟肇事逃逸，居民指出該車是當地違規常客，曾多次被檢舉違規。TVBS新聞網 ・ 5 小時前
中職／不知何時再見古久保！ 林立談樂天桃猿異動：再多抱怨也沒用
今年樂天桃猿終於在接手第6個球季重回總冠軍榮耀，然而球員都還沉浸在奪冠喜悅時，球團突然宣布不與冠軍總教練古久保健二續約，17日隊長林立出席活動表示，日前剛好有時間所以特地到機場送機，談到球團的異動坦言「這是球隊的選擇，再多抱怨也沒用」，自己也不清楚新任主帥人選，只能等球團向球員告知。三立新聞網 setn.com ・ 13 小時前
嘉義東石蔦松社區長輩穿婚紗圓夢（2） (圖)
嘉義縣東石鄉蔦松社區「長者圓夢婚紗日」17日溫馨登場，10名長者梳妝打扮、穿上美麗禮服，圓了年輕時未實現的夢，縣長翁章梁（中）受邀到場見證。中央社 ・ 9 小時前
雙向奔赴！台灣E.L.F.送SJ完售唱進大巨蛋 9人合唱「這首歌」深情回禮
最愛台灣的韓國天團Super Junior（SJ）今（14日）再度在台寫下新紀錄，今起一連3晚在台北大巨蛋開唱，成為第一組在大巨蛋開專場的韓國男團，由於今天是加開的場次，除了台灣E.L.F.（粉絲名）以3場9萬張門票完售佳績力挺偶像，SJ今也特別唱了中文歌〈至少還有你〉來答謝粉絲，彼此雙向奔赴超有愛！鏡報 ・ 3 天前
醫師作家陳耀昌辭世 文化部將呈請總統明令褒揚
醫師作家陳耀昌辭世 文化部將呈請總統明令褒揚 【記者蔡富丞/綜合報導】知名血液腫瘤權威、骨髓移植先驅，同時為重 […]民眾日報 ・ 8 小時前
不是發炎也非腫瘤！睪丸旁的「蚯蚓球」是精索靜脈曲張
門診常見青少年或年輕男性因睪丸附近不適就醫，經檢查發現為精索靜脈曲張，曾浩翔醫師說明，這種情況在青少年族群中相當常見，約每5至7名男性就有1人受影響，並非罕見疾病。中天新聞網 ・ 13 小時前
南投仁愛、中寮設牙醫站 偏鄉看牙不再翻山越嶺
（中央社記者蕭博陽南投縣17日電）改善偏鄉牙醫醫療，南投縣府設立仁愛鄉精英牙醫醫療站、中寮鄉北中寮牙醫醫療站，今天舉行揭牌典禮；精英牙醫站預計12月2日開始接受預約診療，北中寮牙醫站規劃12月初運作。中央社 ・ 13 小時前
秋意濃！杉林溪楓葉轉火紅 遊客搶賞楓
秋意濃！杉林溪楓葉轉火紅 遊客搶賞楓EBC東森新聞 ・ 8 小時前
陸重點會在釣魚台 前空軍副司令預言：變成「立體空間活動」
日本首相高市早苗在國會答詢時有關「台灣有事」，可能構成日本「存亡危機事態」，引發中日關係惡化，大陸更在17日起於黃海中部進行3天實彈射擊。對此，空軍前副司令張延廷認為，接下來大陸可能會把重點放在釣魚台，將海面活動升級為立體空間活動，如增加戰術巡航、派出長程無人機在釣魚台周邊空域出沒等。中時新聞網 ・ 8 小時前