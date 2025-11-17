癌友生育保存補助試辦審核數少 醫療團體盼落實知情權

生殖技術進步，凍精凍卵不只大幅延長生育年齡，更可能成為癌症病患的一線生機，近年不少癌症病患及早發現病灶投入治療，但隨之而來，守護癌症病人的生育權，也成為全球醫界重要課題。

國健署簡任技正林真夙表示，「為了讓有一些癌症病人，他們後續還是可以有生育的計畫繼續，所以我們就是實施生育保存的補助方案。」

國健署從2025年9月1日開始，開辦醫療性生育保存補助試辦方案，針對18歲至未滿41歲乳癌、血癌個案，提供生育保存補助，截至10月底共43名癌友通過審核，不過仍然有癌友尚未受惠，醫療團體強調，應該落實知情權。

癌症希望基金會副執行長嚴必文指出，「中壯年的癌友尤其像你知道，乳癌其實是一個年輕化趨勢，那如果在她們的治療途中，她們沒被告知這樣狀況的話，其實她們會有很多的遺憾，那過往我們一直希望能夠把，等於是癌友生育諮詢，能夠放入這樣的一個品質認證中，可以讓醫院更重視這個項目。」

醫療團體認為，患者有知情、參與、選擇的權利，臨床團隊應該主動且充分告知，癌友生育保存相關資訊，因此建議現行對癌友的治療計劃書，要納入生育的環節、一併評估，甚至將這個項目列入醫院的癌症診療品質認證，才能落實。

生殖醫學中心副主任醫師張翊恩表示，「那這些部分化療可能會對他們的生育能力造成損傷，癌症種類的補助資格，再放得更寬一點會比較好。」

也有專家呼籲，應該放寬年齡、性別，採全癌全齡補助，守護癌症病人「生育權」，對此國健署則表示，目前是試辦計畫，後續會按照方案成過蒐集實證，再討論評估。