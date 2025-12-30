癌友生育權未被接住 病團調查：僅22％醫療人員主動轉介
根據最新癌症登記報告，國內15到49歲新發生癌症患者共2萬1445人。國健署今年9月試辦癌友生育補助，但癌症希望基金會調查顯示，只有36％醫療人員和癌友主動討論生育保存、22.3％醫療人員主動轉介到生殖醫學科。
國健署今年9月試辦癌友生育補助，針對18到40歲乳癌、血癌患者，提供凍卵及凍精補助，目前已有數十人受惠。癌症希望基金會自2015年以來，陸續提出癌友生育健康倡議，包括知情權、跨科整合等訴求。
癌症希望基金會倡議發展部主任蔡士敏指出，國人晚婚晚育，女性首次生產年齡平均32.44歲，而15到49歲罹癌者占整體癌友的15.5％，手術、放療、藥物等癌症治療都可能影響生殖系統。
癌症希望基金會建議，對於未來生育有意願、不確定未來生育想法的癌友，都應盡早諮詢生育保存，最佳時機在診斷後、治療前，並且於治療後持續追蹤討論，可詢問腫瘤科團隊，至婦產科門診掛號，或以住院照會方式進行。
癌症希望基金會今年針對癌友生育健康經驗調查顯示，68.8％癌友曾經與醫療人員討論生育議題，顯示知情權有所改善，但只有36％醫療人員和癌友主動討論生育保存、22.3％醫療人員主動轉介到生殖醫學科，顯示跨科協作仍有改善空間，目前台灣醫療政策上尚無一套標準。
癌症希望基金會表示，將持續觀察國家醫療性生育保存補助政策成效，並提醒病人生育議題，以保障知情選擇權益。國衛院已評估將生育諮詢納入明年癌症診療品質認證指標，盼提升知情權和跨科協作標準化。
