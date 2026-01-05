癌友確診首年輕生率達5.5倍 台癌「5＋5心理社會處方」接住情緒困擾
【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部國民健康署最新「112年癌症登記報告」指出，台灣每3分48秒就新增1名癌症個案，比111年加快14秒。台灣癌症基金會發現，癌友除了面對疾病本身，常伴隨多重情緒困擾。研究顯示，心理社會狀態具有高度韌性的癌友，死亡風險可下降41%，5年期死亡風險下降42%，因此台癌提出「5+5心理社會處方」，盼能接住更多癌友及其家屬，也呼籲政府將心理支持相關措施視為與手術、藥物治療同等重要的正式治療手段。
癌友輕生率達5.5倍 心理韌性高降逾4成風險
衛福部中央健康保險署陳亮妤署長說，國內大型公共衛生資料，癌友在確診後第一年的輕生死亡率，是一般人的5.5倍，若拉長至終身風險，仍有約2.5倍之高，顯示癌症診斷初期是心理壓力最大的階段。國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，其死亡風險下降41%、5年期死亡風險下降42%，影響癌友心理社會韌性的因素包含身心與心理狀況、對病情和治療的了解、營養狀態、自我照護能力、經濟狀況、和家人與社會的互動與支持等，當這些因素愈趨於正向，將有助於強化癌友對抗疾病的韌性並增加完成治療療程的機會。
台灣癌症基金會張文震執行長說，目前國際上已陸續將這樣的概念導入癌症治療的環節，如國際認定「心理痛苦」為繼體溫、血壓、脈搏、呼吸、與疼痛之後的第六大生命徵象；美國國家癌症資訊網將心理篩檢納入癌症中心制度化評鑑；英國推動「全人需求評估」與「社會處方箋」；澳洲提供生存照護計畫，避免病人在治療結束後被丟包。
癌友多重情緒困擾 台癌提「5+5心理社會處方」
台癌在2013年即成立心理諮商中心，服務數據顯示，近3年男性使用心理諮商比例已由17%提升至22%，且男性平均諮商次數6.37次，高於女性的5.3次，代表心理需求不分性別。癌友最常面臨多重情緒困擾，其中失落經驗與自我照顧占24%、生活適應或重返職場占23%、個人情緒如疾病侵擾出現的憂鬱、憤怒、悲傷、緊張、恐慌等占22%、家庭議題如角色變化對家庭生態的影響、補位與溝通占16%
隨著癌症病友對心理社會支持的需求攀升，台癌參考英國「全人需求評估」和強化癌友心理社會韌性的相關研究，2026年起成立晴嶼心理諮商所，提出 「5+5」從個人心理諮詢到全人社會處方，包括提供5次免費心理諮商，並同步評估病友5大實務需求，如營養、經濟、家庭照護、身心靈康復課程、心理諮商必要性延長等，並將諮商室由1間擴增至5間，從個人諮商延伸至家庭諮商，讓更多癌友與家屬受惠。
專家：癌友和家屬3況可尋求心理諮商
晴嶼心理諮商中心張維宏所長說，自己從小學時就接連面對家族成員因癌症離世，包括奶奶、伯父與父親，成年後連自己也成為癌症病人，花了13年戰勝病魔，卻不料外婆在他治療期間也撒手人寰。他坦言，這樣的生命歷程很難用幾句話說完，走出來並不容易，自己也花很長時間才逐漸站穩腳步。
▲張維宏所長有13年的抗癌史。
張維宏所長說，實務經驗顯示，約50至70%癌友在治療期間或癌後階段，會出現不同程度的憂鬱、焦慮等情緒，背後因素多半與身體虛弱、癌療副作用、生活節奏被打亂，及對疾病復發的擔心有關。他提醒若癌友或家屬出現長情緒低落，甚至到影響日常生活，如不想出門和睡眠品質差，或家庭衝突明顯增加時，都是可考慮尋求心理諮商的時機。
▲專家建議，癌友及其家屬有相關症狀時，皆可尋求心理諮商。
癌友照顧者 是病房裡的第二名病人
張維宏所長說，許多癌友曾找過心理師，卻仍覺得「要花很長時間解釋發生什麼」，他則因親身走過相同的療程，更能理解癌友在害怕什麼、擔心什麼，也較容易建立彼此在心理上的信任關係，進而協助整理面對生死與不確定性、排解壓力，讓他們能在疾病中生活下去。
諮商中心的10名心理師，有8名心理師本身是癌友或癌症家屬，同為照顧者的張維宏所長認為，除了病友，家屬同樣承受巨大心理壓力，「在病房裡，我們習慣對病人說加油，卻忘了問旁邊那張折疊椅上的人『你累不累？』」他形容照顧者是病房裡的第二名病人，也需一個可喊痛的地方。
政府擬推腫瘤患者心理支持方案 接住更多癌友
陳亮妤署長說，曾是心理健康司司長、健保署副署長的她，在轉任健保署副署長前，行政院就已核定「國家心理韌性計畫」，其中就包含腫瘤患者心理支持方案，目前該方案已交由現任心健司陳柏熹司長執行，並希望最快於今年由公私合力推動上路。
陳柏熹司長則說，2025年政府即完成「癌症病友及家屬心理支持照顧指引」，未來也將編列預算，將有關腫瘤患者的心理支持方案，從醫療端走入地方並深入社區，接住每個癌友及其家屬。
【延伸閱讀】
癌症穩坐國人奪命冠軍 台癌與羅氏診斷五月推動女性健康篩檢活動
資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67305
喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw
其他人也在看
王祖賢罕見公開露面 首度鬆口「巔峰引退原因」大小眼引粉絲關切
58歲女星王祖賢因主演《倩女幽魂》廣為人知，但2004年電影《美麗上海》成為她的息影之作，37歲便急流勇退，隱居海外虔心修佛。近日一向低調的王祖賢難得公開露面，出席美國矽谷中醫論壇，並首度鬆口退出演藝圈的原因。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前 ・ 3
大陸20歲女網紅流浪柬埔寨 騙家人「在浙江上班」慘狀曝光
（國際中心／綜合報導）大陸一名20歲福建吳姓女網紅，近日被拍到流落柬埔寨西哈努克市街頭，滿臉憔悴、蓬頭垢面，左 […]引新聞 ・ 7 小時前 ・ 72
問到彈劾賴清德 婦人一句話讓主持人愣住了...
國民黨及民眾黨立委於立法院通過彈劾總統賴清德案，並要求賴清德赴立法院進行報告。與此同時，網路上發起的「彈劾賴清德連署平台」，第一階段連署人數已突破817萬，《高級酸新聞台》於台北市進行街頭訪問，發現民眾對於彈劾案看法呈現分歧。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 305
李亞萍吵到要離婚「4度簽協議書」 揭余天不蓋章關鍵
75歲資深藝人李亞萍逐漸出現記憶力退化、疑似失智症狀，健康狀況亮起紅燈，近來頻頻上節目的她，被問及與余天將近50年的婚姻狀況，她坦言一度大吵到差點離婚。中時新聞網 ・ 4 小時前 ・ 2
80歲嬤拎便當…走斑馬線「遭撞斷雙腿、骨盆裂」命危！肇事者嗆1句
一個快速過彎，老人家騰空重摔！高雄鳳山區博愛路、鳳松路口，昨（4）日下午15時許，一名80歲葉姓阿嬤走在斑馬線上，慘遭49歲洪姓男子開車過彎撞飛，造成雙腳骨折、骨盆裂開、腦部積血命危。洪男肇事後不斷辯駁：「是婦人沒有走在斑馬線上」，但監視器會說話。據悉，葉嬤家境不好，後續醫療家屬只能聽天由命，事發當時手拎便當，內心肯定惦記著誰。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 71
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得
曹西平嘆沒有家人！黃鐙輝帶孩子陪他過年 淚吐：好捨不得EBC東森娛樂 ・ 3 小時前 ・ 4
A-Lin演唱會驚喜一幕！爸媽無預警上台 她傻眼問：「你們上來幹嘛？」
金曲歌后A-Lin不只唱功驚人，搞笑天份同樣圈粉無數！去年演唱會A-Lin與爸媽的幽默互動，再度引爆社群討論，讓網友直呼「笑到肚子痛」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 5
美軍斬首行動震驚全球！他預言川普「下個目標」：是這國家
美軍1月3日閃電突擊委內瑞拉、逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro）及其妻子，隨後美國總統川普也公布馬杜洛在美軍「硫磺島號」（USS Iwo Jima）兩棲突擊艦上，戴眼罩、手銬押送紐約的照片，並宣布美國將接管委內瑞拉。對此，前立委邱毅直言，川普此舉堪稱「教科書級斬首行動」，同時推測美方下個可能鎖定的對象，將是另一個石油大國伊朗。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 89
馬杜洛被俘引北京焦慮？外媒：若中共侵台，美軍將執行斬首行動！名單曝
美軍於 3 日凌晨發動「絕對決心行動」（Operation Absolute Resolve），以閃電戰術生擒委內瑞拉領導人馬杜洛（Nicolás Maduro），不僅終結了南美洲的一個親共政權，更在印太地區投下巨大的心理震撼彈。華府資深國安特派員戈茨（Bill Gertz）近日在社群平台語出驚人地表示，委國的軍事打擊僅是預演，若中共一意孤行發動台海衝突，美軍已備妥針對中共高層的「精準處決」方案。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 148
2026房市展望｜台中步入「退潮期」中科、雙巨蛋撐場 4大關鍵區醞釀逆襲 在地大老曝買房最深痛點...
面對2025年台灣房市承受利率高檔、央行信用管制、房屋稅2.0、新青安排擠效應以及交屋潮等多重壓力，市場呈現明顯分化與盤整，展望2026年，台中房市預測字被定為「平」，象徵市場將朝「平穩、平衡、平和」三方向調整，成為走過2025年動盪後的重要拐點。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 11
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 10
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝
今體感5度不是最冷！下波連凍5天「創新低溫」時間曝EBC東森新聞 ・ 1 天前 ・ 6
24歲女大學生檢出胃癌末期 曝連2年都吃「這食物」醫曝還有4個隱藏殺手
24歲大學剛畢業的女生感覺胃部不適，就醫檢查就已經是胃癌末期，她回想畢業前至少有2年的時間，天天都吃校門口燒烤攤上買「串串香」，又香又辣讓她吃得很過癮，很可能因此種下癌因。醫師提醒，不只燒烤，菸、酒以健康2.0 ・ 1 天前 ・ 56
變天倒數！挑戰「入冬首波寒流」 估跌破5度時間曝
今(5)日冷空氣續減弱，白天晴朗舒適，氣象專家吳德榮指出，下午北台雲量漸增，傍晚起至明(6日)晨北部、東半部轉有局部短暫雨，明上午起「強冷空氣」南下，氣溫逐漸下降，有機會成為入冬以來首波「寒流」。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 4
當梧桐妹繼母10年！林若亞「定居中國」黑絲照流出
娛樂中心／李汶臻報導以模特兒身分出道的48歲名模林若亞（Novia），在與女星賈靜雯的前夫孫志浩相戀4年後，於2016年步入禮堂。婚後隨老公定居上海、低調當「孫太太」的她，鮮少公開露面，與繼女梧桐妹（Angel）的同框合影更是少之又少。梧桐妹2026年元旦第一天，IG限動分享自己與爸爸孫志浩和繼母林若亞的同框合照，讓林若亞的48歲私下真實狀態全出賣。民視 ・ 3 天前 ・ 39
強烈大陸冷氣團常駐！一張圖看最低溫 本周氣溫趨勢曝
新一波強烈大陸冷氣團報到！氣象粉專「天氣風險 WeatherRisk」今（5）天下午貼出一張圖詳細說明，本週各地仍有明顯低溫，清晨需注意10度以下低溫出現。該粉專提醒，本週氣溫持續偏低，北部、東北部大致為寒冷天氣；中部以南白天溫暖夜間清晨寒冷，溫差較大。請大家要多注意保暖。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 1
美國不敢打委內瑞拉？周錫瑋嗆川普「試試看」網友傻眼：直接打臉
[Newtalk新聞] 美國總統川普（Donald Trump）3日下令突襲委內瑞拉並生擒該國總統馬杜洛（Nicolás Maduro），委內瑞拉軍方斥資鉅額打造「南美最強」中國製武器防禦體系達形同虛設，引發關注。前台北縣長周錫瑋過往在節目斷言「美國不敢打」、「打了必敗」的言論隨即遭網友翻出，周錫瑋聲稱美軍若進攻將面臨中俄代理人戰爭，甚至還嗆川普「去試試看」，如今預測完全失準，網友傻眼直呼：「誒誒，委內瑞拉總統夫婦直接被美國帶走了耶」、「這臉被打得太腫了」。 綜合外媒報導，美軍3日凌晨閃電突擊委內瑞拉，捕獲馬杜洛並押送美國受審。知情人士透露，馬杜洛及其妻子佛羅雷斯（Cilia Flores）在睡夢中被美軍從臥室拖出逮捕押送美國紐約，美國司法部依據「毒品恐怖主義」（Narco-terrorism）、貪污及販毒等重罪將兩人羈押並展開司法審判程序。然而，周錫瑋過去在《中天電視》節目上的一段分析影片被網友翻出。當時周錫瑋信誓旦旦宣稱，美國絕對不敢對委內瑞拉動武，甚至公開譏諷川普：「去試試看嘛！」 周錫瑋指稱，若美國攻打委內瑞拉將有3個國家會「很開心」。首先是委內瑞拉，馬杜洛握有軍隊與民心並擁有新頭殼 ・ 1 天前 ・ 201
雪隧開到97還被逼車！車主氣炸畫面曝 警揭「1關鍵」下場恐噴6000元
雪山隧道車流繁忙，行車安全再度引發討論。近日有駕駛行經雪隧時，明明車速已接近速限上緣，卻仍遭後方車輛緊貼不放，讓他一路備感壓力，直呼「這樣真的很危險」，相關畫面曝光後，也在網路掀起熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 25
記憶體還在飆！他買錯大廠嘆「2支倒退嚕」 股市老手點破：消費性電子景氣差
台股週五（2日）加權指數終場大漲386.21點，以29349.81點作收，再創歷史新高，買到台積電、記憶體飆股的投資人樂壞了，但也有人笑不出來。一名網友就秀出自己2檔高價電子股，而且還是知名大廠，苦嘆「還在倒退嚕」，帳面賠了近2成。貼文一出，眾人一看標的是瑞昱和聯詠後，紛紛表示「消費性電子景氣就很差」、「誰叫你跟趨勢對幹」、「人生錯過AI是一件遺憾的事」。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 11