癌友確診首年輕生率達5.5倍 台癌「5＋5心理社會處方」接住情緒困擾

【健康醫療網／記者林則澄報導】衛生福利部國民健康署最新「112年癌症登記報告」指出，台灣每3分48秒就新增1名癌症個案，比111年加快14秒。台灣癌症基金會發現，癌友除了面對疾病本身，常伴隨多重情緒困擾。研究顯示，心理社會狀態具有高度韌性的癌友，死亡風險可下降41%，5年期死亡風險下降42%，因此台癌提出「5+5心理社會處方」，盼能接住更多癌友及其家屬，也呼籲政府將心理支持相關措施視為與手術、藥物治療同等重要的正式治療手段。

癌友輕生率達5.5倍 心理韌性高降逾4成風險

衛福部中央健康保險署陳亮妤署長說，國內大型公共衛生資料，癌友在確診後第一年的輕生死亡率，是一般人的5.5倍，若拉長至終身風險，仍有約2.5倍之高，顯示癌症診斷初期是心理壓力最大的階段。國際研究顯示，心理社會狀態有高度韌性的癌友，其死亡風險下降41%、5年期死亡風險下降42%，影響癌友心理社會韌性的因素包含身心與心理狀況、對病情和治療的了解、營養狀態、自我照護能力、經濟狀況、和家人與社會的互動與支持等，當這些因素愈趨於正向，將有助於強化癌友對抗疾病的韌性並增加完成治療療程的機會。

廣告 廣告

台灣癌症基金會張文震執行長說，目前國際上已陸續將這樣的概念導入癌症治療的環節，如國際認定「心理痛苦」為繼體溫、血壓、脈搏、呼吸、與疼痛之後的第六大生命徵象；美國國家癌症資訊網將心理篩檢納入癌症中心制度化評鑑；英國推動「全人需求評估」與「社會處方箋」；澳洲提供生存照護計畫，避免病人在治療結束後被丟包。

癌友多重情緒困擾 台癌提「5+5心理社會處方」

台癌在2013年即成立心理諮商中心，服務數據顯示，近3年男性使用心理諮商比例已由17%提升至22%，且男性平均諮商次數6.37次，高於女性的5.3次，代表心理需求不分性別。癌友最常面臨多重情緒困擾，其中失落經驗與自我照顧占24%、生活適應或重返職場占23%、個人情緒如疾病侵擾出現的憂鬱、憤怒、悲傷、緊張、恐慌等占22%、家庭議題如角色變化對家庭生態的影響、補位與溝通占16%

隨著癌症病友對心理社會支持的需求攀升，台癌參考英國「全人需求評估」和強化癌友心理社會韌性的相關研究，2026年起成立晴嶼心理諮商所，提出 「5+5」從個人心理諮詢到全人社會處方，包括提供5次免費心理諮商，並同步評估病友5大實務需求，如營養、經濟、家庭照護、身心靈康復課程、心理諮商必要性延長等，並將諮商室由1間擴增至5間，從個人諮商延伸至家庭諮商，讓更多癌友與家屬受惠。

專家：癌友和家屬3況可尋求心理諮商

晴嶼心理諮商中心張維宏所長說，自己從小學時就接連面對家族成員因癌症離世，包括奶奶、伯父與父親，成年後連自己也成為癌症病人，花了13年戰勝病魔，卻不料外婆在他治療期間也撒手人寰。他坦言，這樣的生命歷程很難用幾句話說完，走出來並不容易，自己也花很長時間才逐漸站穩腳步。

▲張維宏所長有13年的抗癌史。

張維宏所長說，實務經驗顯示，約50至70%癌友在治療期間或癌後階段，會出現不同程度的憂鬱、焦慮等情緒，背後因素多半與身體虛弱、癌療副作用、生活節奏被打亂，及對疾病復發的擔心有關。他提醒若癌友或家屬出現長情緒低落，甚至到影響日常生活，如不想出門和睡眠品質差，或家庭衝突明顯增加時，都是可考慮尋求心理諮商的時機。

▲專家建議，癌友及其家屬有相關症狀時，皆可尋求心理諮商。

癌友照顧者 是病房裡的第二名病人

張維宏所長說，許多癌友曾找過心理師，卻仍覺得「要花很長時間解釋發生什麼」，他則因親身走過相同的療程，更能理解癌友在害怕什麼、擔心什麼，也較容易建立彼此在心理上的信任關係，進而協助整理面對生死與不確定性、排解壓力，讓他們能在疾病中生活下去。

諮商中心的10名心理師，有8名心理師本身是癌友或癌症家屬，同為照顧者的張維宏所長認為，除了病友，家屬同樣承受巨大心理壓力，「在病房裡，我們習慣對病人說加油，卻忘了問旁邊那張折疊椅上的人『你累不累？』」他形容照顧者是病房裡的第二名病人，也需一個可喊痛的地方。

政府擬推腫瘤患者心理支持方案 接住更多癌友

陳亮妤署長說，曾是心理健康司司長、健保署副署長的她，在轉任健保署副署長前，行政院就已核定「國家心理韌性計畫」，其中就包含腫瘤患者心理支持方案，目前該方案已交由現任心健司陳柏熹司長執行，並希望最快於今年由公私合力推動上路。

陳柏熹司長則說，2025年政府即完成「癌症病友及家屬心理支持照顧指引」，未來也將編列預算，將有關腫瘤患者的心理支持方案，從醫療端走入地方並深入社區，接住每個癌友及其家屬。

【延伸閱讀】

癌症穩坐國人奪命冠軍 台癌與羅氏診斷五月推動女性健康篩檢活動

每3分48秒1人罹癌！台人112年十大癌症 肺癌連3年居首



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67305

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw