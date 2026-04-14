癌友跨院就醫如「光碟流浪記」 電子病歷互通後可望解套

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衛福部推醫療數位轉型，規畫今年將推動全台醫學中心電子病歷可跨院調閱，明年擴及至區域及地區醫院，後年為衛生所、基層診所的病歷系統。這項變革節省癌症患者不少時間，過去癌症患者跨院就醫時，常因電子病歷系統未能互通而陷入困境。台灣癌症基金會總監馬吟津將此現象形容為「光碟流浪記」，不但耗費時間與金錢，對急需治療的癌友也造成沉重負擔。

衛福部推規畫今年將推動全台 醫學中心電子病歷可跨院調閱 ，明年擴及至區域及地區醫院。 （圖／資料照）

根據《聯合新聞網》報導，各大醫院病歷與影像光碟收費差異懸殊。以紙本病歷為例，台大醫院檢查報告與出院病歷摘要10張以內每張20元，第11張起每張5元；新光醫院病歷複製本申請10張以內基本費200元，超過10張每張加收5元。

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醫療影像光碟費用更為昂貴，台北馬偕醫院第一張光碟片費用依檢查項目而定，一項200元、二項400元、三項（含）以上500元，每增加一張光碟片加收第一張費用之20%；台大醫院則為200元起跳，三筆（含）以上500元。

馬吟津指出，癌症治療宛如與時間賽跑，醫師若能盡速掌握完整病歷與檢驗檢查報告，就能幫助患者「搶時間、減負擔」。她期盼衛福部積極推動「快速健康照護互通性資源」（FHIR），讓不同醫院的電子病歷系統都能實現聯通，醫師可快速掌握患者病情及治療全貌。

癌症患者跨院就醫時，常因電子病歷系統未能互通而陷入困境，民團形容如「光碟流浪記」。（示意圖／Pixabay）

癌症希望基金會副執行長嚴必文認為，醫療院所應盡速整合病歷等資訊系統，避免患者帶著光碟四處奔波，以減輕患者的身心壓力與經濟負擔。她同時強調，在資訊整合過程中必須注意民眾的知情權及同意權，保障患者的就醫權益。

新光醫院副院長洪子仁表示，建立FHIR標準化格式具有必要性。新光醫院已與北市聯醫陽明院區建立FHIR系統，串接中風患者轉院的病歷與檢查影像等資訊，減少不必要的重複檢查，有助於落實分級醫療的目標。

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