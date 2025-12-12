癌友返職遇困境 民團籲政府制定指引輔導雇主

2030年前降低癌症死亡率三分之一是「健康台灣」政策方向之一，但癌友康復後如何順利重返職場、提升治療後生活品質，仍是一大挑戰，民進黨立委王正旭今天(12日)攜手癌症希望基金會公開逾400位癌友調查結果，並向政府提出「癌友友善職場三大行動」訴求。

民進黨立委王正旭今天(12日)攜手癌症希望基金會召開記者會公布「2025癌友就業現況調查」結果，這次調查由癌症希望基金會與輔仁大學副教授劉一龍共同執行，總共回收408份問卷，受訪者平均年齡47歲、平均工作年資22年，其中有7成癌友至今仍在職場工作，超過9成罹癌勞工表示最需要主管協助調整工作內容、提供友善的休假制度以及彈性工時，但只有約半數的受訪者認為雇主能滿足需求。

癌症希望基金會指出，這種落差讓許多癌友在治療與工作之間陷入兩難，企業雖然普遍希望給予罹癌員工協助，但通常不知道怎麼做。

王正旭與癌症希望基金會因此共同提出「癌友友善職場三大行動」訴求，包含勞動部應會同衛福部制定《罹癌勞工職場溝通協調指引》，並把癌友支持制度納入企業SDGs指南以及職場健康自主評核項目及獎項中。

針對癌友就業需求，勞動部勞發署身心障礙者及特定對象就業組組長劉玉儀回應表示，勞動部會持續開發更多元的工作機會。她說：『(原音)針對癌友在工作機會的部分，其實勞動部勞發署在針對各類勞工的就業模式以及就業需求上，像包括在工時上面的需求，部分工時、全職工時相關工作機會也都會積極開發，透過就業諮詢來協助癌友勞工朋友們在就業上面所需要的合適工作，然後來進行適切地推薦。』

衛福部國健署副署長林莉茹則表示，最新數據顯示，癌症5年存活率達65.9%，也就是說，罹患癌症不一定是句點，而是逗點，因此國健署長期關注癌友生活需求，除了結合105家醫院成立癌症支援中心，提供癌友支持服務，也跟癌症希望基金會等單位合作建置台灣癌症資源網，希望癌友及家屬可以多加運用這些資源；關於職場環境，衛福部也正在跟勞動部合作推動職場健康自主認證，未來將持續研議如何從制度上支持雇主打造更友善癌友的職場環境。(編輯：許嘉芫)