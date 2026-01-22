癌友、慢性疼痛者都受惠！「正念減壓」不用吃藥也能舒緩身心壓力

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】羅東博愛醫院設立蘭境健康生活領航中心，不僅推動生活型態醫學與國際醫療趨勢接軌，更將正念減壓課程(Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR)正式納入推廣的醫療機構，期盼為病友開啟一條不同於藥物的支持路徑，而後續也將研擬正念減壓處方，提供治療照護的新選項。

MBSR正念減壓課程 助病友重拾生活品質

羅東博愛醫院說明，去年將MBSR課程擴大至包含癌症治療中與治療後病人、長期疼痛者，以及長期受到焦慮、失眠與身心壓力影響的個案病友、癌友。根據課程回饋統計，100%參與病友表示課程對自身有所幫助，其中整體課程滿意度亦高達87% 給予滿分評價。回饋多數提到在課堂中感受到前所未有的安心與放鬆，為長期處於治療壓力與身體不適中的病友，提供了一個安全且支持性的空間。

廣告 廣告

值得關注的是，課程成效並不僅止於情緒放鬆。回饋顯示，超過九成（91.3%）的病友表示，八週課程後與自身身體與疼痛的關係產生轉變，從過去的抗拒、焦慮與緊繃，逐漸轉為理解、接納與穩定應對。亦有 95.7% 的病友表示，正念練習幫助他們調整了面對疼痛與不適的方式，不再只剩下忍耐或逃避，而是多了一份選擇與空間。

學習正念減壓 與疾病和平共處

羅東博愛醫院全人疼痛照護中心主任江咏霖表示，他建議病友嘗試（MBSR）正念減壓課程，臨床上慢性疼痛成因可能為慢性發炎、神經系統異常反應或身心因素所致，在八周課程能幫助病人完整正視疼痛，舒緩製造壓力賀爾蒙的區域，進而減低慢性疼痛對身心的影響。

邁向健康台灣 整合醫療新里程

羅東博愛醫院院長王文斌強調，醫療機構不僅是疾病治療的場域，也應成為支持人們在疾病、壓力與人生轉折中，重新找回穩定與力量的所在。正念減壓課程（MBSR）透過結構化的身心介入，強化病人與醫療人員的心理韌性與自我調節能力，補足生理治療之外的心理支持，實踐健康台灣深耕計畫所強調的全人照護精神，並有助於建立可持續、具社會責任的醫療服務模式。

【延伸閱讀】

焦慮、憂鬱導致睡不著？「正念心理療法」教你按下人生暫停鍵

正念有助於減低焦慮、壓力 ５個小方法輔助效果加乘



資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67405

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw