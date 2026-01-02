癌友6次免費心理諮商 癌症希望基金會助走出陰霾

台灣癌症新診斷人數持續攀升，根據國健署最新統計，平均每3分48秒就有一個家庭面臨癌症挑戰。為了接住癌友及其家屬的情緒壓力，癌症希望基金會設立了心理諮商所，於2026年1月正式營運。癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，統計顯示3至4成病友有明顯焦慮、憂鬱，希望透過6次免費心理諮商服務，不漏接每一位病友和照顧者。

補足癌友心理照護缺口

癌症治療不僅是生理的挑戰，心理支持更是不可或缺的一環。癌症希望基金會執行長蘇連瓔指出，「隨著醫療科技進步，台灣癌症5年存活率已突破6成」，同時，國內外研究顯示約有3至4成病友面臨顯著的焦慮或憂鬱。這也意味著心理健康支持是當前重要的公共課題，癌後心理照護長期缺乏系統性的資源，費用負擔大、可近性低，我們希望透過心理諮商所補足缺口，不漏接每一位病友和照顧者，陪伴他們修復內在的韌性，慢慢長出接住自己的能力。

蘇連瓔表示，基金會自2018年起便在北、中、高小站提供諮詢服務，近3年服務近500人次。為了進一步提升服務能見度與可近性，基金會於2025年12月中旬正式取得台北市衛生局核准執照，成為全台第一個取得開業執照的癌症非營利組織（NPO）。

「抗癌過來人」陪伴癌友

該諮商所團隊陣容具備高度專業與同理心，成員多擁有心理腫瘤學（Psycho-oncology）背景。癌症希望基金會附設心理諮商所所長葉北辰是一位抗癌長達20多年的諮商心理師；副所長靳秀麗則長期照顧罹患肝癌與淋巴癌的雙親，深切了解照顧者的耗竭困境。

葉北辰所長表示，在這裡病友不需要費力解釋醫療名詞，心理師將針對確診衝擊、治療焦慮、復發擔憂及身體形象改變等核心議題，陪伴病友與心理重新對話。透過專業引導，協助病友處理醫病溝通與醫療決策思考，並幫助家屬放下重擔，將諮商所打造為安心的驛站。

「在這裡，你不需要花很多力氣解釋醫療名詞，我們可以更快地進入那些你真正想說，卻一直沒有機會好好說的核心。」葉北辰說，「心理師將陪伴病友面對確診衝擊、治療焦慮、復發擔憂與預後不確定性，關注身體形象改變、自我認同重建，以及回歸生活的適應歷程，同時協助病友處理睡眠困擾或癌因性疲憊、醫病溝通與醫療決策思考，並透過正念減壓與身心整合練習，幫助身體與心理重新對話。在這裡，也希望成為家屬放下重擔的安心驛站。」

HOPE提供6次免費諮商

為實踐全人照護，諮商所將推動「癌友及家屬心理支持補助案」，由心理師視個案需求提供專業協助，每位癌友最多可享6次免費個別諮商；家庭成員及伴侶每人最多可享4次免費伴侶或家庭諮商。

蘇連瓔指出，這項補助計畫不僅優於現行政府政策，更期盼能解決癌後心理照護長期以來資源零散、費用負擔大的問題，讓家庭在病後依然能「活得好」。諮商所即日起開放預約，初期提供實體諮商，預計2月增設通訊（遠距）心理諮商。民眾可撥打免費服務專線：0809-010-580洽詢。