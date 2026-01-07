癌後存活率攀升至6成...但病假僅10天》癌症希望基金會籲：補齊友善就業制度

癌後存活者人數增加，職場制度是否已準備好承接，成為新挑戰。（圖片來源／freepik）

隨著癌症早期篩檢與治療進步，台灣癌症存活率逐年提升。 根據衛福部國健署日前公布最新癌症登記報告，2023年全台新增癌症人數超達13萬8,051人，較111年增加7,758人，全癌症5年存活率已達6成，意味著越來越多癌友在治療後重返生活、重返職場。

然而，職場制度是否已準備好承接這群「癌後存活者」，成為病友團體關注的關鍵議題。

癌症希望基金會去（2025）年12月12日攜手立委王振旭於立法院舉辦「癌後友善就業」記者會，公布最新癌友就業現況調查。

癌症希望基金會副執行長嚴必文及倡議發展部主任蔡士敏指出，癌友在治療期間及回歸職場時，普遍面臨「制度不足、溝通不明確、企業支持不足」三大困境，亟需政府建立制度性指引，協助企業與勞工雙方共同因應。

9成癌友需要調整工作內容，卻只有一半獲得支持

蔡士敏表示，基金會長期關注癌友就業議題已近十年，但這始終是一條「不好走的路」。一方面，癌友的身體狀況、治療歷程與職務性質差異極大，難以用單一標準概括；另一方面，現行勞動制度多以一般疾病為設計基礎，難以貼近癌症治療的實際需求。

根據基金會調查，超過9成的離癌勞工最需要主管協助調整工作內容、提供彈性工時與友善休假制度，但僅約半數受訪者認為雇主能夠滿足需求。這樣的落差，讓許多癌友在「持續治療」與「維持工作」之間陷入兩難。

嚴必文指出，癌症治療往往伴隨高額自費用藥，一旦無法順利回歸職場，家庭收入可能立刻受到衝擊，對病友與家屬而言都是沉重負擔。「讓癌友保有穩定的工作環境，不只是勞動權益，更與家庭經濟、治療可近性息息相關。」

「一年10天病假」無法承接癌症治療現實

現行《勞基法》規定，勞工一年享有10天普通傷病假，且雇主不得給予不利處分。但蔡士敏直言，這樣的制度設計與癌症治療現實嚴重脫節。

「癌症不是10天可以處理完的疾病。」她指出，光是一次手術就可能需要2-3週休養，後續還可能面臨化療、放療、定期回診與長期副作用管理，單靠病假天數並不足以支撐整個療程。

針對癌友重返職場面臨的困境，勞動部目前各單位已提出相關回應與既有資源，但基金會認為，現行措施仍難以全面回應癌友的實際需求。

在勞動條件及就業平等司部分，勞動部認為現行病假制度已足以因應勞工需求，對於建立癌後友善就業指引的訴求，僅回應「帶回研議」。然而，蔡士敏指出，癌友在治療與復工過程中，更迫切的需求是彈性工作安排，包括工時、工作內容與工作地點的調整，而非僅限於假期天數。

職業安全衛生署則提供45歲以上中高齡者「職務再設計」補助，但此措施無法涵蓋部分年輕癌友，且服務內容未必符合癌友在治療後的身心狀況與工作需求。

至於勞動力發展署，雖提供一般性就業諮詢服務，但癌友尚未被納入《特定對象就業資源》，缺乏專屬的就業支持與轉介機制，導致癌友在重返職場時，往往難以在現行體系中獲得適切協助。

蔡士敏無奈表示，勞動部回應多著重於現有制度說明，未能正面回應病友提出的實際困境，讓病友團體感到遺憾。

癌症希望基金會呼籲政府建立「癌後友善就業指引」，協助企業實際操作。（圖片來源／癌症希望基金會）

友善職場不能只是口號，關鍵在「制度化指引」

針對目前困境，癌症希望基金會提出訴求，其中最核心的一項，是由政府主管機關建立「癌後友善就業指引」。

蔡士敏強調，「友善職場」不能只是一句口號。「每個企業都可以說自己友善，但友善的標準是什麼？誰來定義？」她認為，若沒有具體指引，友善就容易流於宣示，缺乏實質行動依據。

基金會參考日本經驗指出，日本早在2016年即由厚生勞動省制定「治療與工作兩立支援指引」，適用對象不僅限於癌症，也涵蓋中風、心臟病、糖尿病等需長期治療的疾病。該指引明確列出企業在休假制度、工作調整、溝通流程、諮詢窗口與資源連結上的做法，並提供懶人包與工具包，協助企業實際操作。

「企業不是不願意幫，而是常常不知道怎麼幫。」嚴必文指出，基金會過去也曾進入企業宣講癌友友善職場，但實際成效有限，頂多是一場演講。「企業最需要的是可操作的步驟，而不是抽象理念。」

日本在2016年即由厚生勞動省制定「治療與工作兩立支援指引」，適用對象不僅限於癌症，也涵蓋中風、心臟病、糖尿病等需長期治療的疾病。（圖片來源／癌症希望基金會）

永續報告、獎項誘因助推動，但制度仍是關鍵

除指引外，基金會也建議將癌後友善職場納入上市櫃公司永續報告書（SDGs）指標，並透過職場健康獎項等方式建立誘因與標竿。對此，職安署態度相對正面，表示願意研議納入。

不過，基金會仍認為，制度化指引是所有政策的基礎。「沒有第一步，後面的第二步、第三步都很難落實。」蔡士敏強調。

癌後存活者時代來臨，政策必須往後延伸

嚴必文指出，台灣癌症政策的「超前部署」過去多聚焦在篩檢與治療，但隨著早期診斷普及，癌後存活者人數勢必持續增加，社會與職場必須思考如何承接這群人回歸生活。

「癌症照護不該在治療結束那一刻就畫下句點。」她強調，癌後存活者在身體、心理與社會角色上都需要重新適應，職場支持正是其中不可或缺的一環。

癌症希望基金會表示，2026年將持續推動癌後友善就業倡議，並呼籲政府正視制度缺口，與民間共同打造一個能真正承接癌後存活者的社會網絡。

