癌後生活更滿檔！顧婕新身分曝光 靠正能量迎戰病魔

顧婕宣布斜槓身份。（顧婕提供）

顧婕罹患直腸癌4期又在肝的部分發現陰影，歷經手術後，目前仍積極抗癌，不過她罹癌後並沒有自怨自艾，反而積極尋求各種可能，近日也開始在中醫門診現身，採中西醫並進方式治療，讓癌症指數維持在平均值，並也斜槓成為美學診所的公關長，睽違3年辦「顧盼生姿」紅酒鑑賞會，生活相當充實。

顧婕去年宣布罹癌，但她選擇不做化療，以輔助性療法與癌細胞共存，她認為，不僅是中西醫的積極治療，近期也將去廈門看心靈療癒展，「現場有心靈療癒老師幫我上課，農曆過年後，還要跟流體畫老師學畫，生活要正面要有活力，看事情就比較開朗，生病後不是單純肉體的問題，是身心靈的問題，心理狀態很重要，心靈正面的人，就有百分之30的治癒機會。」這次紅酒鑑賞會大約找了30個人，都是貴婦，讓大家在假日午後可以有心靈上的交流。

廣告 廣告

顧婕也解釋了目前身體的治療狀況，「我明天要去廈門，回來會聽取醫師建議做標靶或化療，唐玲還建議我進行免疫療法，也看中醫，這位中醫據說連胰臟癌的病情都可以控制，目前每天喝兩包水藥，並搭配保健食品，讓我體力也很好，最近剛到中山醫院抽血，17日看最新報告。」

更多鏡週刊報導

破3千萬《大濛》選角超精準 林道禹化身陰陽擺渡人、宋芸樺再成馬尾女神

禁冰、禁宵夜、禁咖啡因 宇宙人為小巨蛋啟動終極備戰

代購事業遭爆欺騙、態度差 鍾欣怡亮證據反擊消費者