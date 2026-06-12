癌患居家化療可行？醫界：非適用全癌別、保險這條件不改「恐自掏腰包」

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衛福部擬推動居家癌症治療，醫界認為並非所有癌別及化療藥物都適合在家施打，仍須由醫師評估。示意圖。取自Unsplash



衛福部長石崇良日前透露，預計今年下半年推動「居家癌症治療」。不過，癌症專家認為，現行部分癌別早已採用攜帶式輸注幫浦進行居家化療，但若要擴大至全癌別，仍須克服藥物特性、病人條件、人力與保險理賠等多重挑戰。

中華民國癌症醫學會理事長陳仁熙表示，居家化療並非全新概念，目前胃癌、大腸癌及胰臟癌等部分癌症患者，早已透過攜帶型幫浦將特定化療藥物帶回家施打，相關模式已行之有年，甚至已有20年以上經驗。

不過，他強調，並非所有癌別或所有化療藥物都適合居家施打。不同癌症的治療方式與藥物特性差異極大，有些藥物可能引發較強烈副作用，需要醫療人員即時監測；有些則涉及化療廢棄物處理問題。此外，病人的居家環境、家屬照護能力及衛教程度，也都是重要考量。

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高風險癌症需專業監測 在家施打難度高

陳仁熙指出，目前適合使用攜帶型幫浦的藥物其實不多，多數化療或標靶藥物在30分鐘至4小時內即可完成輸注，沒有帶回家持續施打的必要。

他認為，推動居家癌症治療立意良善，但實際執行仍須由專科醫師逐案評估，不可能全面適用於所有癌症病人。「衛福部長願意推動當然是好事，但相關細節目前尚未對外說明，醫界也尚未接獲具體規畫，因此很難進一步評論。」

萬芳醫院血液腫瘤科主任張家崙則指出，高風險癌症患者並不適合居家化療，例如部分白血病患者接受化學治療後，因為血球降低的時候感染風險比較高，一旦出現併發症，需要即時醫療介入，因此在家施打的難度較高。他也說，白血球患者也有風險低的治療，都取決於藥物。

此外，部分化療藥物如癌妥滅（Etoposide）或高劑量MTX（Methotrexate）等，也可能產生急性副作用，需要在醫療監測下使用。除了藥物因素外，患者年齡、行動能力、居住地點及身體狀況，也都可能影響是否適合接受居家治療。

保險理賠條件需「住院」 自費項目壓力大

張家崙表示，目前臨床最常見的居家化療模式，是利用攜帶型幫浦輸注5-FU。由於藥物輸注速度固定、不需額外調整，且急性副作用較少，因此廣泛應用於大腸癌、胃癌、食道癌及部分頭頸癌患者。患者通常先在醫院接受較重要的化療藥物治療，再攜帶俗稱「奶瓶」的輸注器返家持續施打。

不過，他認為，居家化療除了醫療層面，還涉及保險理賠問題。目前許多癌症患者使用的自費藥物，仍仰賴醫療保險支應，但多數保單以「住院」作為理賠條件。若改採居家治療或門診治療，「病患要從自己的口袋掏錢出來」，對於使用健保給付藥物的病患影響較小，但涉及免疫治療、標靶治療等自費項目時，財務壓力恐將明顯增加。

張家崙表示，若未來要推動全癌別居家癌症治療，仍須建立完整配套，包括由各癌別專家共同檢視不同藥物及病人條件，訂定適用範圍與安全規範。他也強調，居家癌症治療的推動方向值得肯定，但最終仍須回歸專業評估，透過跨領域專家會議逐一檢討各癌別適用性，才能兼顧病人安全與醫療品質。

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