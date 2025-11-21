癌末不再走入困境！CAR-T細胞治療納健保 為難治血癌再開一扇門

【健康醫療網／記者黃奕寧報導】癌末也有機會拚痊癒！自2023年11月起，台灣正式將CAR-T細胞治療納入全民健康保險，針對瀰漫性大B細胞淋巴瘤與B細胞淋巴性白血病患者提供有條件給付。高雄醫學大學附設中和紀念醫院指出，這兩類疾病長期以來都是血液惡性腫瘤中最具挑戰性的類型，一旦復發，傳統治療選擇極為有限，患者往往陷入「無路可走」的困境。而CAR-T細胞治療是一項高度客製化的免疫細胞治療，能讓原本幾乎沒有治療選項的病人重新燃起希望。

CAR-T細胞治療是什麼？解析免疫細胞客製化療法原理

CAR-T細胞治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy）被視為近年血液腫瘤治療最重要的突破之一。CAR-T並非傳統意義上的「再打一種藥」，而是一種高度客製化的免疫細胞治療；醫療團隊先由患者體內採集T淋巴球，經過基因改造與活化，使其能夠辨識並主動攻擊惡性淋巴瘤或白血病細胞，之後再回輸患者體內，形成具精準標靶能力的長效抗腫瘤戰力。

值得強調的是，CAR-T細胞治療的成功，並非僅僅在於「將改造後的細胞輸回體內」。患者是否適合接受治療，必須經過嚴謹的臨床評估，包括整體體能狀態、器官功能等。治療進行期間，也可能出現特有的免疫反應，必須由多專科照護團隊即時介入與監測，執行適當處置。

「區域合作模式」助攻 減少患者、家屬經濟與照護壓力

高醫血液腫瘤內科暨細胞治療暨研究中心劉益昌主任表示，許多復發或難治的患者，體力和免疫狀態都已經很脆弱，長距離移動本身就是負擔；而家屬也常同時承受醫療、經濟與照護壓力。CAR-T細胞治療不是一個單一處置，它同時具備細胞治療、基因治療及免疫治療模式，是一個高度整合的醫療工程。因此，藉由「CAR-T區域性的合作模式」，集中資源提供病患整合性的尖端醫療照護，這對病人非常重要。

CAR-T細胞治療不保證痊癒 但能再爭取一次機會

高醫血液腫瘤內科卓士峯主治醫師說明，CAR-T細胞治療是讓臨床醫師對病人還有機會說出「有新的路徑可以嘗試」，因為對這群病人來說，傳統選項幾乎走到盡頭，接下來不是「換哪一種藥」的問題，而是「還有沒有任何選擇」的問題。CAR-T並不是「保證痊癒的奇蹟藥」，仍然會面對治療風險、急性發炎反應、神經學變化等挑戰，也需要在適當的時間點介入加護醫療。但它確實讓我們有能力在最困難的階段，為病人多爭取一次機會。

