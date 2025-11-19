癌末也有機會拚痊癒！高醫設「CAR T」細胞治療

好醫師新聞網記者唐逸／高雄報導

圖：CAR T 不是單一醫療行為，而是一套完整的整合工程。高醫由血液腫瘤科、重症醫學、神經科、感染科、藥學、檢驗與護理團隊共同守護，以最嚴謹的流程陪伴每位患者／高醫提供

CAR T細胞治療是一項高度客製化的免疫細胞治療，能讓原本幾乎沒有治療選項的病人重新燃起希望。高雄醫學大學附設中和紀念醫院（以下簡稱高醫）經過國際專家高規格的嚴謹審核成為南部唯一具健保執行資格的醫學中心，團隊全員均通過相關品質認證，啟動以來已成功完成20例CAR T治療，這項成就不僅讓高階細胞治療不再只是北部大型醫學中心的專利，還象徵高醫成功讓尖端醫療真正「在地實現」，跨領域團隊的醫療技術更是接軌國際！

2023年11月起，台灣正式將CAR T細胞治療納入全民健康保險，針對瀰漫性大B細胞淋巴瘤與B細胞淋巴性白血病患者提供有條件給付。

首位接受CAR T治療的是一位因罹患瀰漫性大B細胞淋巴瘤的中年患者，多年來他先後接受化學治療、標靶治療與造血幹細胞移植，但仍然在治療後復發。身為家中支柱，他與家人身心俱疲，直到得知高醫具備CAR T細胞治療資格後，才轉院來高醫尋求最後一線希望。歷經健保審核、細胞採集、橋接治療後，他順利接受CAR T細胞輸注，在多專科跨團隊的照護下，度過了治療相關併發症後順利出院，至今超過一年疾病無復發，順利回到職場，他不只是第一位患者，更是開啟南部CAR T希望之路的重要見證者。

高醫戴嘉言副院長表示，血液腫瘤疾病中，復發、難治型瀰漫性大B細胞淋巴瘤或急性淋巴性白血病都是最具挑戰性的疾病之一，這些患者往往已接受過化學治療、標靶治療甚至造血幹細胞移植，但在疾病復發之後，傳統治療的選擇非常有限，家屬常常面臨「下一步在哪裡」的困境。

高醫血液腫瘤內科暨細胞治療暨研究中心劉益昌主任表示，CAR T細胞治療不是一個單一處置，它同時具備細胞治療、基因治療及免疫治療模式，是一個高度整合的醫療工程。高醫建置多專科整合照護系統，該系統包含血液腫瘤科、重症醫學、感染科、神經科、藥學部、檢驗醫學部、細胞治療暨研究中心、護理團隊與專責個案管理師等角色，針對病人進行跨團隊評估、治療、住院監測與長期追蹤。

高醫血液腫瘤內科卓士峯主治醫師說明， CAR T並不是「保證痊癒的奇蹟藥」，我們仍然會面對治療風險、急性發炎反應、神經學變化等挑戰，也需要在適當的時間點介入加護醫療。但它確實讓我們有能力在最困難的階段，為病人多爭取一次機會。

CAR T細胞治療（Chimeric Antigen Receptor T-cell therapy）被視為近年血液腫瘤治療最重要的突破之一。CAR T並非傳統意義上的「再打一種藥」，而是一種高度客製化的免疫細胞治療：醫療團隊先由患者體內採集T淋巴球，經過基因改造與活化，使其能夠辨識並主動攻擊惡性淋巴瘤或白血病細胞，之後再回輸患者體內，形成具精準標靶能力的長效抗腫瘤戰力。