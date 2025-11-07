癌末企業主1愛妻行為 害家人少領160萬 專家揭原因

「繳了20年勞保費，最後卻連給付都沒了」，退休理財規劃顧問廖嘉紅分享案例指出，一位罹癌的企業負責人在過世前為了減輕太太負擔，主動請會計結束公司營運，沒想到卻讓家人錯失160萬，原因在於公司結束後，負責人的勞保與健保同步中斷，之後在非保險有效期間過世，導致死亡給付與喪葬津貼無法請領，廖嘉紅呼籲，準備停業或註銷公司時不要急著辦，應先與會計師或顧問討論。

退休理財規劃顧問廖嘉紅（R姐）在臉書粉專分享案例指出，過去曾幫一位太太諮詢，對方自述丈夫罹癌且情況不樂觀，丈夫為了減輕她的壓力，於是主動通知會計師收掉公司，但就是這一貼心舉動，錯失了160萬。

廣告 廣告

一念好意 卻讓家人領嘸遺屬津貼

廖嘉紅表示，當公司結束、營業登記註銷後15天內，勞健保就必須退保。該名太太的丈夫在公司結束後，勞保身分也同步中斷，之後過世時，已不在保險有效期間，因此死亡給付與喪葬津貼全數無法請領。

廖嘉紅計算，如果仍在保險有效期間，依規定保險年資滿2年以上，可領遺屬津貼30個月，再加上喪葬津貼5個月，合計35個月ｘ投保薪資45800元，約等於160萬元。該案例讓她感慨地說，一個想幫太太省麻煩的決定，卻變成了遺憾。

不想保險中斷成遺憾 別急著辦停業

廖嘉紅表示，這類問題並不少見。很多企業主一生勤奮，到了生命最後階段，只想幫家人省事，卻不知當公司結束、勞保退保，會引起一連串的連鎖反應，若在非保險有效期間過世，死亡給付與喪葬津貼會全數無法請領，未及時轉銜國保或其他職保，家屬後續申請時也可能被退件。

廖嘉紅提醒，在身體狀況尚可時，不要急著辦停業或註銷公司，應與會計師或專業顧問討論「暫緩結束」的方式，營業登記可以保留、不再開發票、不接新案，確保勞健保身分不中斷，等公司帳、保險、遺產方向都確認後，再正式結束。

更多中時新聞網報導

王子再道歉范姜彥豐 盼能分期付款賠償

曾沛慈獨旅接狗狗離世噩耗淚灑日本

「假日輕急症」首日看診少 拚宣導