癌末包尿布男被羈押「疑吞氰化物亡」…家屬疑：為何押？為啥有氰化物？

社會中心／嘉義報導

羅男已經癌末，竟然開車還在家外試槍，試槍過程也被監視器拍下。(圖/翻攝畫面)

嘉義一名罹癌末期的羅姓男子（57歲）日前因涉嫌槍砲案件遭嘉義地院羈押獲准，沒想到，羅男17日凌晨被解還地檢署準備進行相關後續程序時，突不明原因昏迷倒地，緊急送醫搶救仍宣告不治。醫院經過初步診斷後，認為死者應是「氰化物中毒」身亡；對此，羅男家屬不禁提出2個質疑。

據了解，15日晚間22時30分許，羅男因持霰彈槍、朝民宅開槍試槍，居民聽見槍響後，嚇得立即報案。警方趕抵現場後，隨後在路上攔查到羅男，並在其行經的產業道路旁查扣一把長槍8顆霰彈及1顆空彈殼，警方也隨即依現行犯將人逮捕並帶返偵訊。

廣告 廣告

16日下午14時許，羅男被移送嘉義地檢署；檢察官複訊後，認定羅男涉犯《槍砲彈藥刀械管制條例》，屬5年以上重罪，且犯罪嫌疑重大，有滅證與逃亡之虞，因此向法院聲請羈押禁見，並於當晚獲准。怎料，羅男於17日凌晨被解還地檢署準備進行相關後續程序時，突然身體不適、昏迷倒地，緊急送醫搶救仍宣告不治。

羅男被移送嘉義地檢署複訊後，竟疑似吞下氰化物身亡。(圖/翻攝畫面)

據悉，羅男生前罹患大腸癌第四期，近月來健康狀況明顯衰弱；對於羅男的突然身亡；經初步研判，不排除羅男可能因自行服用氰化物因此致命，不過，確切死因，仍須透過司法相驗與解剖確認。

對此，羅男兒子表示，父親被逮後，已坦承犯行並主動繳交槍枝；此外，父親也清楚自己生病的緣故，需要包尿布，因此提出2疑點，包括「為何他病成這樣還要押他？讓他那麼痛苦？」、「既然人都被收押後，身上怎麼可能還會有氰化物？」認為檢警必須徹查。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

三立新聞網提醒您：

勇敢求救並非弱者，生命一定可以找到出路。

透過守門123步驟-1問2應3轉介，你我都可以成為自殺防治守門人。

※ 安心專線：1925（依舊愛我）

※ 張老師專線：1980

※ 生命線專線：1995

更多三立新聞網報導

和前女友發生性關係200多次…他不滿被分手傳私密照給人夫：她功夫厲害

剛被嘉義地院裁定羈押…癌症第四期末期槍砲犯凌晨突倒地身亡

2蒙古籍女多次在台行竊…因「看火燒車熱鬧」被警認出逮捕

生前「壯得像牛」車禍自行就醫突亡…高大成曝可能關鍵原因

