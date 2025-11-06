癌末患者家人求隱瞞病情 暖醫秒回3字！結局超動人

記者施春美／台北報導

即使醫學發展快速，癌症仍為人恐懼。(示意圖／翻攝自pixabay）

癌症為人恐懼，許多患者家屬會懇求醫師隱瞞患者病情。醫師蘇一峰表示，他日前發現一名患者有10公分肺部腫瘤，極可能是肺癌末期，但家屬請求隱瞞患者，他短暫沉默後回答「不可能」，因為病人有權得知自己病情。蘇一峰告知患者實際病情後，患者決定回家過完人生最後的3個月，過程相當平和，讓人感受到病患自主的重要意義。

北市聯醫陽明院區胸腔內科醫師蘇一峰在其臉書表示，他日前收治一位胸悶、喘的阿伯，X光看到有10公分大的胸部腫瘤，阿伯的子女希望蘇一峰不要告知阿伯病情，他沉默了5秒，回答「不可能，醫師不能剝奪病人知道病情的權利。」

之後，蘇一峰進到病房發現，家屬不在病房，他就詢問阿伯是否想知道自己的病情，阿伯表示願意後，他就直接告知阿伯很可能是肺癌。經過切片確認，阿伯罹患的是嚴重的小細胞肺癌，且是癌末，若完全不治療，約可活3個月到半年，若化療，生命則會多幾個月。

蘇一峰接著表示，一週後，阿伯決定不治療就回家，亦即人生最後的3個月不在醫院中度過痛苦的化療，而是自己決定，回家直到撐不住再來醫院。過程相當平和，並未發生如家屬擔憂的吵鬧崩潰，「且阿伯從頭到尾的情緒都很穩定。」

蘇一峰感嘆，「如果人生最後一哩路，都還被蒙在鼓裡，無法自己做決定，實在相當殘忍！」該則貼文引發網友熱議，網友多表示，「病人有知的權利，生死關頭，讓他自己決定！」畢竟這是他自己的生命，由他自己做決定。「患者知情後可以趕快做自己想做的事，不是被安排各種痛苦的治療，就為了多幾個月。」

